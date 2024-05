Rivelato il nuovo giocattolo Astro Bot – Stato di avanzamento 2024

Alla presentazione State of Play di Sony, lo studio first party Team Asobi ha annunciato il suo prossimo progetto: un nuovo gioco Astro Bot in arrivo nel 2024 per PS5.

Intitolata semplicemente Astro Bot, la prima clip mostra l’adorabile piccolo robot che combatte i nemici al ritmo di una musica orecchiabile. Troviamo anche riferimenti a diversi giochi classici, tra cui PaRappa the Rapper, Journey e altri. Nel complesso, sembra una gioiosa celebrazione dei giochi su PlayStation.

Dopo lo spettacolo, Sono state rivelate ulteriori informazioni su Astro BotCon i preordini confermato che non sarà gratuito. Tra le altre cose, conterrà sei galassie che si estendono su più di 80 livelli, con pianeti che includono foreste, spiagge, vulcani e una clessidra gigante.

Continuando la tradizione del franchise di sfruttare appieno la tecnologia PlayStation, sembra che Astro Bot presenterà 15 nuove abilità progettate per sfruttare il controller DualSense.

Astro Bot è tornato per una nuova avventura

Questo è il quinto progetto del team Asobi con protagonista il famoso robot. Prima dell’annuncio di oggi, l’ultimo progetto del Team Asobi che vedeva protagonista anche l’adorabile robot era il titolo di lancio per PS5 Astro’s Playroom, preinstallato su ogni console PlayStation 5.

Per anni si vociferava che il Team Asobi stesse cercando di realizzare un nuovo gioco dopo che nel 2021 si è scoperto che lo studio aveva creato un annuncio di lavoro, suggerendo che stava lavorando al “gioco più ambizioso mai realizzato”. Il team di Asobi avrebbe poi ribadito questa affermazione quasi un anno dopo. Anche se il Team Aosbi è rimasto a bocca chiusa sul fatto se sarà o meno un altro gioco di Astro Bot, l’affidabile leaker Billbil-kun ha riferito la scorsa settimana che la sua controllata PlayStation Studios stava lavorando su un altro gioco con la popolare mascotte dello studio.

Nella nostra recensione di Astro’s Playroom, che ha ricevuto un 8/10, IGN ha scritto: “Astro’s Playroom è un’ottima vetrina per i diversi e impressionanti modi in cui il DualSense può immergerti nei giochi di nuova generazione.”

Uscirà il 6 settembre 2024 e puoi trovare tutto il resto annunciato per State of Play 2024 qui.

