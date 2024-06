Rob Schneider sostiene che la cultura dell’annullamento è “finita” dopo che una commedia stand-up è stata fischiata per battute offensive

film

Si sente ottimista.

Rob Schneider ha detto che crede che la cultura dell’annullamento sia “finita” nonostante sia stato fischiato al suo concerto all’inizio di questo mese.

La star 60enne di “Hot Chick” è stata vista passeggiare per le strade con un drink in mano quando il New York Post lo ha incontrato prima di partire con gli amici.

Quando gli è stato chiesto cosa pensasse della cultura dell’annullamento, ha detto al fotografo: “È finita”.

Schneider ha anche anticipato la sua potenziale apparizione in alcuni dei prossimi film sequel del suo amico Adam Sandler, tra cui “Happy Gilmore 2” e la possibilità di un terzo capitolo in un altro franchise di Sandler.

“È meglio che ci sia”, ha detto quando gli è stato chiesto se poteva esserci un film “Grown Ups 3” in lavorazione, aggiungendo che sarebbe interessato a recitare.

Il 1 giugno, Schneider si è esibito durante una raccolta fondi in un ospedale in Canada, ma gli ospiti non erano esattamente contenti delle sue presunte battute “transfobiche, misogine e anti-vaccino”.

“Tutti nella stanza si lamentavano: ‘Cosa sta succedendo?’ “Ad esempio, sussurrano a se stessi”, ha detto l’ospite Tynan Allan alla CBC all’inizio di questa settimana. “A volte non c’è una sola risata.”

“Era molto chiaro quanto tutti si sentissero a disagio e quanto fossero inaccettabili le cose di cui parlava”, ha continuato Alan.

L’ospedale ha successivamente rilasciato una dichiarazione in cui condannava le battute di Schneider.

“Sebbene riconosciamo che in una società libera e democratica, gli individui hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni e opinioni e che la commedia vuole essere provocatoria, il contenuto, gli atteggiamenti e le opinioni espressi durante il set del signor Schneider non sono coerenti con i valori ​​dei nostri Ospedali della Fondazione”, ha affermato la Fondazione Ospedali.

“Non condoniamo, accettiamo, supportiamo o condividiamo le posizioni del signor Schneider, espresse durante il suo set comico, e riconosciamo che la performance in questo caso non ha soddisfatto le aspettative del nostro pubblico e del nostro team.”











