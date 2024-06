Il razzo Starship di SpaceX completa con successo il suo primo ritorno dallo spazio

Il risultato aiuta anche a convalidare l’approccio ingegneristico “rompere e aggiustare” dell’azienda, con progressi costanti dal primo lancio di prova nell’aprile dello scorso anno, quando il razzo dovette essere deliberatamente distrutto quando virò fuori rotta.

Daniele L. ha detto: “Stanno dimostrando la capacità di fare progressi più rapidamente di quanto pensassimo che fossero capaci”, ha affermato Dombacher, direttore esecutivo dell’American Institute of Aeronautics and Astronautics, una società professionale per ingegneri. “Hanno una squadra che sa cosa sta facendo, è disposta a imparare e, cosa altrettanto importante, non è vincolata a presupposti precedenti”.

Se il veicolo spaziale potesse volare ripetutamente, più come un jet che come un razzo tradizionale, potrebbe trasformare un’industria globale dei lanci spaziali che SpaceX già domina.

Il volo di oggi sarà probabilmente incoraggiante anche per i funzionari della NASA. Contano su SpaceX per fornire una versione di Starship per trasportare gli astronauti sulla superficie lunare durante la missione Artemis III della NASA, attualmente prevista per la fine del 2026.

Bill Nelson, amministratore della NASA, si è congratulato con X, il sito di social networking di proprietà di Musk.