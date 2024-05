Rumor: prevista una sorpresa per il primo anniversario di Zelda: Tears Of The Kingdom

È passato quasi un anno dall’arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e circola una nuova voce secondo cui Nintendo potrebbe avere qualcosa in cantiere.

Il sito Nintendo Everything afferma di essere stato informato del “rilascio ufficiale della colonna sonora di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” in Giappone, che coinciderà con il primo anniversario del gioco nel 2019. 12 maggio 2024.

Ecco esattamente cosa ha detto la fonte:

“Sulla base delle informazioni trapelate, l’album sarà disponibile in Giappone alla fine di luglio. I fan potranno ottenerlo in edizione standard o in edizione limitata. L’etichetta discografica giapponese Columbia lo pubblicherà.”

Nintendo e Nippon Columbia hanno rilasciato un annuncio audio simile per celebrare il primo anniversario di Breath of the Wild.

Quando Tears of the Kingdom ha debuttato su Switch lo scorso anno, noi di Nintendo Life lo abbiamo definito il seguito trionfante di uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi, e gli abbiamo assegnato un ottimo punteggio.