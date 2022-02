Sam Asghari chiama Britney Spears sua “moglie” in un messaggio di San Valentino

Si riferisce spesso a lei come a sua “moglie” su Instagram, anche se non è chiaro se i fidanzati abbiano effettivamente camminato lungo il corridoio.

E lunedì, Sam Asgari ha condiviso una sua foto con Britney Spears, 40 anni, mentre si faceva un bel selfie allo specchio, riferendosi a lei come sua “moglie”.

L’attore e modello 27enne ha scritto: “Buona moglie. Buona vita. Buon San Valentino, leonessa.

La star iraniana ha scritto: “Le donne sono gli esseri umani più potenti sulla terra. Ascoltate ragazzi: quello che non vi insegnano a scuola è che la vostra capacità di ascoltare e essere d’accordo con la vostra donna anche se non siete d’accordo è il chiave per una vita felice”.

Aggiungendo: cosa dicono? Oh… moglie felice. Una vita felice. Buon San Valentino, leonessa.

Ha taggato Britney e anche #mirrordesign per l’interessante motivo nella foto.

Britney indossava un mini abito blu scuro con una giacca beige, aggiungendo una giacca beige, tacchi neri e occhiali da sole.

Sam era bello in un completo mentre posava per una foto nello specchio antico mentre passeggiavano insieme.

Sam era bello in un completo mentre posava per una foto nello specchio antico mentre passeggiavano insieme.

Britney ha anche condiviso un video della sua danza in onore di San Valentino sulla sua pagina Instagram.

“Happy Red Heart Day”, la madre di due figli ha intitolato la didascalia, mentre indossava un costume da bagno rosso attillato con un reggiseno di pizzo sotto.

Fare mosse: “Happy Red Heart Day”, gli ha commentato la madre di due figli, mentre indossava un costume da bagno rosso attillato con un reggiseno di pizzo sotto.

Ha aggiunto guanti senza dita al suo vestito mentre ballava al ritmo della canzone.

Britney Wissam ha iniziato a frequentarsi nell’ottobre 2016 quando lo ha scelto come suo amante per il video musicale del pigiama party.

La star persiana ha proposto a Britney nel settembre 2021.

I post sui social media arrivano poche settimane dopo una faida pubblica tra Britney e sua sorella Jamie Lynn Spears, 30 anni, per il suo nuovo libro, Things I Should Have Said.

La cantante potrebbe essere “libera”, ma la sua battaglia legale contro il suo estraneo padre Jamie non è ancora finita, poiché il suo avvocato Matthew Rosengart afferma che lui e il suo team stanno gradualmente ottenendo $ 36 milioni dalla sua proprietà da $ 60 milioni, secondo TMZ.

L’ex procuratore federale stava organizzando la presentazione di dichiarazioni giurate all’inizio di marzo con il suo famoso cliente e con l’ex imprenditore edile di 69 anni.

La testimonianza di Britney in tribunale nel giugno 2021 ha rivelato che voleva “citare in giudizio” i suoi familiari per averli costretti a esibirsi, assumere farmaci e costringerla a prendere uno IUD.