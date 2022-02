Scomparsa dell’attrice Jaida Benjamin: paura di una crisi mentale

L’attrice Jaida Benjamin, nota per aver interpretato Kelly in “Family Reunion” di Netflix e per essere apparsa in “Insecure” della HBO, è stata dichiarata scomparsa dopo essere stata vista l’ultima volta nell’area di Los Angeles.

27 anni, chi a volte funzionava Come Jaida-Iman Benjamin, visto l’ultima volta all’incrocio tra Tujunga Street e Ventura Boulevard a Studio City sabato 19 febbraio, Secondo il volantino pubblicato dal dipartimento di polizia di Los Angeles.

Benjamin, che si dice soffra di disturbo bipolare e schizofrenia, è elencato a un’altezza di 5 piedi e 3 piedi ed è stato visto indossare una maglietta viola, pantaloncini da corsa e un paio di scarpe da ginnastica bianche.

Sebbene i cari di questa nativa della Carolina del Nord non siano stati in grado di contattarla per tre giorni, la polizia di Los Angeles non sospetta alcun gioco sinistro in questo momento.

L’attrice Well Benjamin è scomparsa a Los Angeles. Il 27enne è stato visto l’ultima volta all’incrocio tra Tujunga Avenue e Ventura Boulevard nell’area di Studio City sabato 19 febbraio, secondo un bollettino diffuso dal dipartimento di polizia di Los Angeles. Getty Images

La madre di Charlotte Jocinda Benjamin Appello al pubblico per chiedere aiuto In uno straziante post su Instagram lunedì.

“Non avrei mai pensato di dover fare questo tipo di post”, ha scritto il genitore sconvolto. “Il mio bambino è scomparso, per favore aiutami a trovarlo. Non riesco a respirare. ” Nel frattempo, la zia di Benjamin Jehan Johnson Tweet sul Bollettino della polizia di Los Angeles Contiene descrizioni aggiornate dell’attrice scomparsa.

Il dipartimento di polizia di Los Angeles esorta chiunque abbia informazioni relative al caso di Benjamin a contattare l’Unità per le persone scomparse al numero (213) 996-1800 o (877) 527-3247, mentre gli informatori che vogliono rimanere anonimi sono invitati a chiamare Crime Stoppers a 222 (800) -8477. must / instagram

All’inizio di questo mese, Jocinda ha pubblicato un messaggio rivelatore su Instagram in cui spiegava in dettaglio l’intenzione di Jaida di prendersi una pausa dall’intrattenimento.

“Alla luce delle recenti tragiche notizie di suicidi multipli, insieme ai nostri problemi di salute mentale, Al Jaida e io abbiamo deciso di prenderci una pausa dall’industria dell’intrattenimento”, Ha pubblicato un “momager” autodefinito Il 2 febbraio, “Apprezziamo davvero l’amore e il sostegno di tutti nel corso degli anni e chiediamo preghiera e pensieri positivi in ​​questo momento difficile”.

Il 2 febbraio, una brava madre, Jocinda, ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui spiegava in dettaglio la loro intenzione di “fermare l’industria dell’intrattenimento”. Instagram

Nel frattempo, le informazioni sull’artista sono state condivise da membri della famiglia e da numerose celebrità, meInclusa la star di “Real Housewives of Atlanta”. Porsha WilliamsAttore “The Walking Dead” Vincent M WardCantante rap MC Litee la star di “The Vampire Diaries” Kendrick Sansone.

“Yooo, se sei a Los Angeles e vedi questa ragazza, per favore chiama il numero.. Ho giocato bene per mia figlia e ho lavorato con lei molte volte.” ” Libri di parole, 51. Amici e parenti in California, per favore condividi! Nota: è bipolare + schizofrenica [sic]… Grazie.”

Il 33enne Sampson, che è apparso anche in “Not Safe” con Benjamin, ha aggiunto che l’attrice “ha avuto un viaggio difficile anche con la salute mentale, quindi teniamolo a mente mentre diamo la priorità e avvolgiamo le nostre risorse attorno al nostro dipendenti.” Se conosci qualcuno nella zona che può aiutarti, contatta le informazioni di contatto nel post. “

Insieme al suo ruolo in “Family Reunion”, Benjamin ha ottenuto ruoli importanti in “Austin & Ally”, “Southland”, “Criminal Minds”, “The Fosters”, “Insecure” e molte altre serie TV. La drammaturga ha anche recitato in Film del 2021 “Natale con la mia ex”. Instagram

LAPD esorta chiunque abbia informazioni sul caso di Benjamin a chiamare l’Unità per le persone scomparse al numero (213) 996-1800 o (877) 527-3247, mentre i consulenti che desiderano rimanere anonimi sono invitati a chiamare Crime Stoppers al 222 ( 800) -8477 .

Insieme al suo ruolo in “Family Reunion”, Benjamin ha girato film importanti in “Austin & Ally”, “Southland”, “Criminal Minds”, “The Fosters” e molte altre serie TV. Il talento emergente è apparso di recente nel film del 2021 “Christmas With My Ex” e ha un thriller “Devilreaux” in post-produzione, secondo il suo profilo IMDB.