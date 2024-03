Si prevede che la capacità militare della Cina crescerà più rapidamente del budget per la difesa

Rula Khalaf, direttrice del Financial Times, sceglie le sue storie preferite in questa newsletter settimanale.

Quando la Cina ha annunciato la sua bozza di bilancio questa settimana, l’obiettivo di spesa per la difesa ha rivelato poco su quanto il Paese stia effettivamente spendendo per l’Esercito popolare di liberazione.

Quest’anno il bilancio ufficiale della difesa aumenterà del 7,2%. Tuttavia, gli esperti ritengono che questa cifra nasconda un aumento molto maggiore delle capacità militari poiché il leader Xi Jinping cerca di trasformare l’Esercito popolare di liberazione in una forza più efficace riducendo al contempo il costo di acquisizione di armi mentre il rallentamento economico della Cina si aggrava.

“Xi ha parlato della necessità di accelerare la modernizzazione della difesa e di spingere per riforme che consentano all'economia di sostenere la situazione in tempo di guerra. Ciò richiede più risorse, non meno”, ha affermato Tai Ming-cheung, direttore dell'Istituto per i conflitti e la cooperazione globale. presso l'Università della California, San Diego.

Gli analisti internazionali dell’esercito cinese concordano sul fatto che la spesa militare totale di Pechino supera di gran lunga il bilancio ufficiale della difesa, che non include la ricerca e lo sviluppo militare, alcuni appalti, le forze paramilitari e la guardia costiera.

“Le nostre stime suggeriscono che la spesa militare totale è superiore di circa il 30-35% rispetto al budget ufficiale”, ha affermato Nan Tian, ​​un ricercatore che segue le spese militari cinesi presso l’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma.

Cheung, che da molti anni studia il complesso industriale della difesa cinese e gli appalti militari, ha affermato che dopo un'intensa ricerca e sviluppo negli ultimi tre decenni, la produzione di una serie di sistemi come missili, aerei da combattimento e navi da guerra si sta ora spostando verso un livello più alto.

Ciò indica la necessità di maggiori spese al di fuori del bilancio ufficiale della difesa. “Presumo che sia almeno a doppia cifra [year-on-year] Ha detto che il tasso di crescita in generale.

Nell’ultimo anno, i piani di Xi Jinping di sfruttare le risorse strategiche per rafforzare la Cina nella competizione con gli Stati Uniti hanno acquisito grande importanza.

In un discorso dello scorso anno ai delegati militari del Congresso nazionale del popolo, il parlamento cinese, Xi Jinping ha delineato i piani per costruire un “sistema strategico e capacità nazionali integrati”. Questa frase espande il concetto di Xi di “integrazione civile-militare”, richiedendo la condivisione non solo di risorse tecnologiche e industriali militari e civili, ma anche di capacità strategiche in tutta l’economia.

Tuttavia, con l’economia cinese che cresce al ritmo più lento degli ultimi anni, il desiderio di Xi di mettere l’esercito in una posizione molto più forte deve essere conciliato con gli sforzi per ridurre i costi di approvvigionamento e drenare ulteriormente le industrie della difesa del paese.

“L'economia sta andando male, e questo significa necessariamente che il PLA non ha un assegno in bianco”, ha detto Lyle Morris, membro senior del China Analysis Center dell'Asian Community Policy Institute ed ex direttore nazionale dell'ufficio per la Cina. Dal Segretario alla Difesa americano.

In risposta, la leadership sta cercando di riorganizzare il complesso militare-industriale cinese. In un avviso pubblicato nell'agosto 2021, l'Esercito popolare di liberazione ha affermato che esiste “un'urgente necessità di accelerare lo sviluppo di attrezzature militari di alta qualità, alta efficienza, alta velocità e basso costo”.

Da allora, gli appaltatori della difesa statali hanno evidenziato la necessità di perseguire sistemi a basso costo, ha affermato Roderick Li, direttore della ricerca del China Aerospace Studies Institute presso l'Air University, l'istituto educativo per l'aeronautica e le forze spaziali statunitensi in Alabama.

Gli analisti cinesi spiegano questa tendenza sottolineando il crescente divario tra le esigenze di approvvigionamento delle forze armate e il budget disponibile.

In un rapporto sull’industria della difesa pubblicato pochi mesi dopo la notifica 2021 dell’esercito, l’agenzia di intermediazione China Galaxy Securities ha evidenziato questa lacuna indicando l’Aeronautica Militare e la Missile Force, il braccio missilistico dell’Esercito popolare di liberazione, che è stato scosso dalla campagna anti-corruzione. Ciò ha portato al licenziamento di tutta la sua leadership e del Ministro della Difesa.

L’agenzia stima che gli acquisti di attrezzature attraverso questi due servizi cresceranno ad un tasso del 30% annuo nei cinque anni fino al 2025.

Il rapporto afferma che esiste una “forte discrepanza” tra la crescita delle entrate fiscali e della spesa militare e il rapido aumento della domanda di attrezzature. “La riduzione del prezzo di acquisto delle attrezzature può essere un mezzo importante per soddisfare i requisiti quantitativi di attrezzature necessarie per prepararsi alla guerra nell’attuale quadro rigoroso del bilancio militare”.

Secondo esperti militari cinesi e internazionali, questa trasformazione è ormai ben avviata ed è stata accelerata da quanto osservato da Pechino durante la guerra in Ucraina, dove la Russia ha esaurito ingenti scorte di materiale.

Consigliato

“Questa operazione militare sta continuando molto più a lungo del previsto e ha creato la necessità… di questo.” . . “Abbiamo ordinato quantità di munizioni e altro equipaggiamento molto più grandi del previsto”, ha detto un esperto militare cinese che ha chiesto l'anonimato perché non era autorizzato a parlare con i media stranieri. “Questa è un’esperienza da cui dobbiamo trarre lezioni”.

L'esperto ha aggiunto che l'Esercito popolare di liberazione chiede ai fornitori di aumentare la produzione per compensare l'erosione dei profitti causata dal calo dei prezzi.

“Ora stiamo assistendo a un'espansione su larga scala della loro base industriale di difesa”, ha affermato Lee dell'Air University. “Dopo il 14° piano quinquennale, in futuro dovremmo aspettarci grandi quantità di missili e altri sistemi a basso costo”.