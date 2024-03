Apple conferma un'impressionante offerta speciale per il MacBook Air

Aggiornato il 5 marzo: l'articolo è stato originariamente pubblicato il 4 marzo

Con lancio Due nuovi modelli di MacBook AirApple spera che sentirai il bisogno di velocità e di passare a questi laptop M3. Ma c'è un'offerta molto migliore in agguato nell'ombra del negozio…

Sala stampa Apple

I due nuovi laptop di Apple sono aggiornamenti molto attesi della gamma MacBook Air. A parte l'ovvia differenza nei display, i modelli da 13 pollici e 15 pollici sono sostanzialmente simili nelle specifiche, con qualche scelta nei numeri più grandi; Se scegli una GPU a 8 core o una GPU a 10 core, puoi ottenere 8 GB, 16 GB o 24 GB di RAM; Le opzioni di archiviazione vanno da 256 GB a 2 TB.

Entrambi i nuovi laptop sono dotati del chipset Apple Silicon M3 Aumento delle prestazioni Dal 17 al 21% rispetto al chip M2.

Aggiornamento: martedì 5 marzo: Zac Hall riferisce che Apple offrirà finalmente ai consumatori una funzionalità dedicata per i laptop macOS di fascia alta per qualche tempo. I nuovi modelli M3 MacBook Air possono alimentare due display contemporaneamente, il display del laptop e un display esterno, oppure due display esterni quando il coperchio è chiuso. Data la tendenza di molti ad agganciare i propri laptop mentre lavorano e a utilizzare display, tastiere e mouse esterni per far funzionare i propri PC, questa possibilità di avere uno spazio di lavoro più ampio è stata una caratteristica molto richiesta.

Questa funzionalità sarà probabilmente integrata nell'hardware Apple Silicon, quindi sarà sempre una caratteristica dei laptop MacBook M3 – e sì, questo include non solo i due nuovi laptop MacBook Air M3 ma anche il MacBook Pro M3 lanciato alla fine dell'anno scorso; L'aggiornamento sbloccherà questa funzionalità in macOS Sonoma 14.4 attualmente in fase di test.

Apple ha una lunga storia nel supportare i dispositivi esistenti e nel portare quanta più “esperienza moderna” possibile sui dispositivi più vecchi, ma in alcuni casi non può essere supportata. Anche se molti non avranno bisogno delle potenziali prestazioni aggiuntive, il semplice atto di aggiungere un altro monitor è fondamentale. Sorprendentemente, questa è la differenza principale tra gli attuali e i precedenti laptop Air Portable.

Noor Foto tramite Getty Images

È qui che c'è un'offerta speciale se vuoi trovarla. Con il lancio dei laptop MacBook Air M3, il resto della gamma si sta muovendo a passo per accogliere le nuove opzioni più costose. Quando Apple ha rilasciato il MacBook Air M2, ha mantenuto il MacBook Air M1 nel suo portafoglio, consentendo al prezzo dell'M2 di rimanere più alto. Quattro anni dopo il lancio dell'M1 AIr, Tim Cook e il suo team hanno finalmente deciso di parcheggiare il primo dispositivo Apple Silicon Air nel grande Genius Bar nel cielo.

Ciò significa che il MacBook Air M2 può spostarsi più in basso nel portafoglio e raggiungere per la prima volta il prezzo totem di $ 999. mela. Grazie ad un approccio di aggiornamento iterativo, le differenze tra i laptop M2 e M3 Air sono poche e rare; Hai le stesse opzioni di memoria e archiviazione e non ci sono problemi di compatibilità software tra i due modelli.

L'unica differenza pratica sta nelle specifiche del silicio M2 e M3. Sebbene quest'ultimo faccia di più in termini di prestazioni e capacità, dovresti considerare quanto ti serve. Come molti affermeranno, il MacBook Air M2 ha troppa potenza per il consumatore medio: un aumento del 20% fornirà rassicurazione a coloro che vogliono acquistare “il meglio”, ma se vogliono il meglio, in realtà guarderanno a qualcosa di più alto. termina i laptop MacBook Pro con i chip M3 Pro e il superiore (ma più costoso) M3 Max.

Vuoi pagare $ 100 in più per avere il 20% di energia in più? Non sembra esserci molta differenza e sono sicuro che Apple venderà comodamente il nuovo MacBook Air M3 a coloro che entrano negli Apple Store. Tuttavia, per chi ha un budget limitato in questi tempi difficili, il MacBook Air M2 da $ 999 è un'offerta speciale da considerare.

Ora leggi come Jony Ive ha voluto reinventare il MacBook…

Seguimi Twitter O LinkedIn. pagando per me sito web.