Surf ad alta quota, omicidio in una piccola città e altro ancora

Volpe

Fox ha pubblicato i trailer di molte delle sue nuove serie drammatiche per la stagione di trasmissione 2024-2025 Salvataggio: High Surf, un omicidio in una piccola città E documentoE serie comiche animate Uomini fondamentali universali. Puoi leggere informazioni su ciascuno e guardarli di seguito.

Soccorso: Ciao onde

Dal produttore esecutivo/regista John Wells (senza vergogna, Ala ovest, ehm) e il produttore esecutivo/sceneggiatore Matt Kester (Regno Animale, Stranieri), dramma salvavita alle Hawaii Salvataggio: surf alto Segue la vita personale e professionale dei bagnini d’acqua pesante che pattugliano e proteggono la North Shore di Oahu, il tratto di costa più famoso e pericoloso del mondo.

Omicidio in una piccola città

Basato sulla serie di libri vincitrice dell’Edgar Award, Omicidio in una piccola città La storia segue Karl Alberg (Rossif Sutherland), che si trasferisce in una sonnolenta cittadina di mare per calmare una psiche danneggiata dal lavoro della polizia di una grande città. Ma questo dolce paradiso nasconde ben più segreti e Carl dovrà fare appello a tutte le abilità che lo hanno reso un detective di livello mondiale per risolvere gli omicidi che continuano ad arrivare sulla sua riva.

documento

documento È un nuovo dramma medico con protagonista Molly Parker (Castello di carte) nei panni della brillante e laboriosa dottoressa Amy Larsen, capo del Dipartimento di Medicina Interna e Medicina di Famiglia al Westside Hospital di Minneapolis. Dopo che una lesione cerebrale ha cancellato gli ultimi otto anni della sua vita, Amy deve navigare in un mondo sconosciuto dove non ha memoria dei pazienti che ha curato, dei colleghi che ha tradito, dell’anima gemella da cui ha divorziato, dell’uomo che ora ama e della tragedia che l’ha portata a vivere. ha causato la sua rottura. Allontana tutti.

Uomini fondamentali universali

Dai creatori Adam e Craig Malamut (Amici sportivi, Gioco delle regioni, Eroi), cartone animato comico Uomini fondamentali universali Il film parla di due fratelli, Mark e Hank Hoggis, che perdono il lavoro a causa dell’automazione e ricevono 3.000 dollari al mese in un nuovo programma di reddito di base. Ora usano il loro tempo libero e il loro denaro per trovare uno scopo in un mondo in cui non sono più necessari.