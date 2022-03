“Batman” supera i 238 milioni di dollari, BTS Concert Movie Set Records – The Hollywood Reporter

Santo Batman.

Robert Patterson‘S Batman Ha colpito la buona volontà biglietteriaHa superato il suo secondo fine settimana con $ 66 milioni da 4.417 sale con un totale nazionale di 10 giorni di $ 238,5 milioni.

Fuori da Spider-Man: Non c’è spazio per casa – che ha incassato quasi 800 milioni di dollari a livello nazionale – questo è davvero il miglior spettacolo dell’era della pandemia al botteghino nordamericano.

Batman È sceso di circa il 50 percento, che è un calo relativamente piccolo per una foto di un grande evento. Non ha fatto male il fatto che non ci fossero nuove ampie uscite in studio durante il fine settimana. Inizialmente, Pixar e Disney avrebbero dovuto aprire diventa rosso L’11 marzo, ma ai primi di gennaio è stato annunciato che il film d’animazione avrebbe bypassato i cinema e sarebbe andato direttamente a Disney+ in quei paesi che hanno accesso al dispositivo di streaming.

fuori questo fine settimana, diventa rosso È stato aperto in 12 mercati fisici in cui Disney+ non è offerto. Il film ha incassato 3,8 milioni di dollari, guidato dall’Arabia Saudita.

Batman È in cima alla classifica a livello internazionale con altri $ 66,6 milioni da 76 mercati con un conteggio esterno di $ 224,7 milioni e $ 463,2 milioni a livello globale. E questo senza la Cina, che aprirà a fine settimana. Imax raccoglie numeri enormi, per un totale di $ 38,7 milioni in tutto il mondo.

L’immagine del supereroe, la cui produzione è costata 200 milioni di dollari prima della commercializzazione, è un’enorme (e necessaria) vittoria per la Warner Bros. e DC. E il tempismo è fortunato, così come la Warner Al limite Avere un nuovo proprietario, Discovery.)

Diretto da Matt ReevesE il BatmanLa performance è ancora più impressionante considerando che dura quasi tre ore ed è sul lato più oscuro. PG-13 si concentra sui primi giorni di lotta al crimine di Bruce Wayne e presenta una galleria canaglia degli avversari di Batman. Paul Dano interpreta l’Enigmistaun serial killer perseguitato da Batman, mentre Zoe Kravitz interpreta Catwoman e Colin Farrell appare come Pinguino.

Batman È stato ben accolto dalla critica e ha ottenuto un A-CinemaScore dal pubblico, oltre a ottimi punteggi di uscita di PostTrack.

Sony Sconosciuto È rimasto in cima alla classifica nel suo quarto fine settimana, guadagnando $ 9,3 milioni da 3.725 siti per un saldo interno di $ 113,4 milioni. Ha guadagnato altri $ 11,2 milioni all’estero da 64 mercati a $ 300 e termina domenica con un fatturato globale di $ 301,3 milioni.

Sebbene non ci siano nuove uscite a livello nazionale, sono stati mostrati due eventi dal vivo di gruppi di ragazzi coreani BTS“Il concerto di sabato a Seoul è stato un enorme successo. Il permesso dei BTS di ballare sul palco: SeouHa incassato 6,9 milioni di dollari in Nord America diventando l’evento di film dal vivo con il maggior incasso di tutti i tempi, con Trafalgar Releasing che ha prenotato il concerto in 800 sale.

A livello globale, il fondo ha $ 32,6 milioni (questo numero può crescere una volta calcolati i numeri finali).

Anche il film del concerto, la cui registrazione è stata ritardata negli Stati Uniti e in altri mercati, è stato un enorme successo Batman in 55 teatri nordamericani ed era chiaramente il numero 2 nel resto delle sue sedi. I migliori mercati includevano Los Angeles, San Francisco, Dallas, Houston, Chicago, Toronto, Vancouver e Salt Lake City.

Il cinema d’azione dal vivo è in aumento – IMAX è uno dei principali attori in questo campo – poiché espositori e distributori cercano modi per attirare gli spettatori. Inoltre, i teatri possono addebitare di più per tali eventi, con i biglietti BTS che costano fino a $ 35. (Il Metropolitan Opera ha trasmesso per anni spettacoli del sabato di alcuni teatri d’opera nei cinema in quello che è diventato un programma di enorme successo.)

EntTelligence segnala che il prezzo medio del biglietto per permesso di ballo Era $ 35,14. Costo della trasmissione in diretta del Metropolitan Opera per Arianna di Nasso Era $ 25,45.

Il film della MGM e della United Artists si sente bene canecampionato Channing TatumSi è classificato quarto, scendendo solo del 13% a $ 5,3 milioni da 3.407 sale con un totale di $ 47,8 milioni.

Sony Spider-Man: Non c’è spazio per casa – Rilasciato a metà dicembre – Completando i primi cinque con $ 4,1 milioni dal 2450 per concludere il fine settimana con un fatturato nazionale di $ 792,3 milioni. È praticamente garantito che alla fine diventerà solo il terzo film nella storia a superare la soglia degli 800 milioni di dollari a livello nazionale Vendicatori: Fine del gioco ($ 858,4 milioni) e Star Wars: Il risveglio della forza ($ 936,7 milioni).



Spidey ha un patrimonio netto mondiale di 1,87 miliardi di dollari, il sesto miglior spettacolo di tutti i tempi, non corretto per l’inflazione.