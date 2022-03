Ford spedisce e vende veicoli incompleti con chip mancanti

Ford inizierà presto a vendere e spedire veicoli incompleti, ma guidabili che vengono forniti senza i chip che alimentano alcune funzioni non di sicurezza, secondo un rapporto di Ford Motor Company. Notizie sull’auto. Invece, la casa automobilistica spedirà i semiconduttori ai rivenditori entro un anno, quindi li installerà nelle auto dei clienti dopo l’acquisto.

Non è chiaro quali funzionalità saranno interessate

Non ci sono ancora informazioni sui modelli o sulle caratteristiche delle auto interessate. Inizialmente Ford aveva dei piani Per spedire veicoli semilavorati e non al dettaglio ai concessionari l’anno scorso, ma ora i veicoli non guidabili saranno guidabili E il vendibile

come sottolineato Notizie sull’autoLa decisione di Ford arriva come un tentativo di spostare i veicoli parzialmente costruiti che affollano le sue fabbriche. Il mese scorso, centinaia di nuovi Ford Bronco è stato visto seduto inattivo In lotti innevati vicino allo stabilimento Ford Michigan Assembly, tutti in attesa di installazioni relative ai chip.

Come molte altre aziende, Ford è stata alle prese con i limiti imposti dalla mancanza di chip. L’anno scorso, la carenza di semiconduttori Ford costretta a ridurre la produzione del famoso F-150E a novembre, Ford e General Motors hanno annunciato un accordo con il produttore di chip GlobalFoundries Per aiutare ad alleviare la carenza.

Anche altre case automobilistiche hanno dovuto fare sacrifici a causa della mancanza di chip, con la General Motors in calo Ricarica senza filiE il Radio HDE il unità di gestione del carburante Ciò ha reso più efficienti alcuni camioncini. allo stesso tempo, Tesla ha venduto alcune auto senza porte USB e renderlo installabile in un secondo momento. Anche le auto di lusso non erano esenti dalla carenza Cadillac ha annullato la funzione di guida a mani libere Nel 2022 Escalade, mentre La BMW ha iniziato a spedire alcune auto senza touch screen.

il bordo Ho contattato Ford per un commento ma non ho ricevuto risposta immediata.