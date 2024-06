Taylor Swift non è nel film Deadpool e Wolverine (in esclusiva)

Scusate, Swifties! Nonostante le voci che circolano su Internet, Taylor Swift non apparirà sullo schermo Wolverine di Deadpool.

La pop star dietro album come Sezione dei poeti torturati E folclore Non nel film, Settimanale di intrattenimento Ho imparato esclusivamente. La notizia arriva come IMAX ha debuttato con un nuovo poster per la stravaganza Marvel di lunedì che ha visto i due eroi titolari tenersi per mano e indossare braccialetti dell’amicizia come quelli che sono diventati sinonimo del massiccio Eras Tour globale di Swift.

Sebbene Swift non sia nella sua era nel MCU, i fan hanno ipotizzato per mesi che potrebbe essere nel film, con alcuni che potrebbero interpretare il personaggio dei fumetti Dazzler. Le voci si sono diffuse lo scorso ottobre quando Deadpool, Wolverine, Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono stati avvistati mentre assistevano a una partita della NFL dei Kansas City Chiefs. Sono stati visti con il regista del film, Shawn Levy, così come con Swift, che era a disposizione per fare il tifo per il suo ragazzo, Travis Kelce di Chief.

Dopotutto Taylor Swift non è nel film Deadpool e Wolverine.

Reynolds e sua moglie, Blake Lively, sono ovviamente amici di Swift da molti anni. Anche Levi e il cantante si conoscono da molto tempo: ha anche recitato nel video musicale “All Too Well”, che lei stessa ha diretto. Quindi, la loro presenza alla partita non avrebbe dovuto essere una sorpresa, ma i fan hanno comunque speculato.

Nei mesi che seguirono, Levy e Reynolds si comportarono in modo timido, scegliendo di non confermare né negare il coinvolgimento del loro amico – o la sua mancanza – nelle interviste. “Mi rammarico di non essere stato più veloce a chiuderlo la prima volta”, ha detto Levy a EW in aprile, “quindi tornerò alla mia situazione reale, che è quanto ci amiamo, il la paura della morte è intensa dentro di me riguardo a Ryan e al modo in cui lui vuole disperatamente evitare di parlare di… Tutte queste voci si diffondono.

In un’intervista di maggio con FandangoReynolds ha detto che “la disonestà diretta non c’è” quando ha affrontato le voci. “In film come questo, ci sono molte speculazioni su molte persone che potrebbero finire nel film. Ho visto una persona che era convinta che Elvis fosse nel film,” ha scherzato Reynolds. “Tutto può succedere ed è questo che amo di questo universo. Le sorprese sono l’essenza di Deadpool.”

Ryan Reynolds e Hugh Jackman stanno nuovamente collaborando per Deadpool e Wolverine.

Quanto a chi? Lui è Nel film, però, Reynolds e Jackman condividono lo schermo insieme nei panni di Deadpool e Wolverine per la prima volta dal 2009. X-Men Inizio: Wolverine. Personaggi di ritorno dagli ultimi due piscina morta Le parti sono Vanessa (Morena Baccarin), Blind Al (Leslie Uggams), Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand), Yukio (Shioli Kutsuna), Colossus (Stefan Kapičić), Peter/Sugar Bear (Rob Delaney) e Dobender (Karan Soni). ). e Shatterstar (Louis Tan). Ma anche senza Swift, ci sono molte sorprese riservate ai cinema.

Wolverine di Deadpool L’apertura è prevista per il 26 luglio.