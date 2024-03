Timothée Chalamet si trasforma in Bob Dylan nel film biografico “Completely Unknown” – guarda la foto

Dopo aver interpretato il ruolo del giovane Willy Wonka, Timothée Chalamet Descrive ancora una volta l'iterazione giovanile e pre-fama di un'altra icona della cultura pop famosa in tutto il mondo: Bob Dylan.

L'attore è stato incaricato di portare sullo schermo la storia della vita della leggenda della musica in un nuovo film biografico Completamente anonimoe sono emerse le prime foto dal set, che danno ai fan uno sguardo a Chalamet vestito da giovane Dylan.

L'attore 28enne è stato visto recentemente sul set del film a New York il 17 marzo in una foto ottenuta da ET.

Chalamet sembrava perfetto nei panni di un Dylan degli anni '60, con indosso una vecchia giacca, jeans, un logoro cappello da strillone, una grande sciarpa e uno zaino giallo senape, mentre trasportava una custodia di chitarra per le strade della Grande Mela.

ET lo ha appreso per la prima volta nel gennaio 2020 Chalamet era in trattative per interpretare l'icona del folk rock In un film biografico diretto da James Mangold.

Mega

diversificato In precedenza ho riferito che il progetto è stato informalmente denominato Passa all'elettrico Prima del titolo ufficiale Completamente anonimoÈ stato annunciato. Secondo quanto riferito, il film descriverà in dettaglio un momento particolarmente importante nella vita di Dylan, quando abbandonò la musica folk per dedicarsi al rock 'n' roll, cosa che fece arrabbiare molti dei suoi più grandi fan e, allo stesso tempo, consolidò il suo status di figura immortale in America. . musica.

Fatta eccezione per Chalamet, Completamente anonimo Nel cast figurano anche Elle Fanning nel ruolo di Sylvie Russo, l'interesse amoroso di Dylan degli anni '60, Monica Barbaro nel ruolo dell'icona musicale Joan Baez, Hal Holbrook nel ruolo di Johnny Cash, Nick Offerman nel ruolo dello storico della musica folk Alan Lomax, PJ Byrne nel ruolo dell'impresario musicale Harold Leventhal e Edward Norton nel ruolo del cantante folk Pete. . Seeger.

Archivi di Michael Oakes/Getty Images

produzione Iniziato nell'aprile 2023, ma è stato interrotto e rinviato a causa dei doppi attacchi di SAG e WGA. A marzo le riprese sono riprese a New York e nel New Jersey. Non esiste una data di uscita specifica per il tanto atteso film biografico.

Contenuto relativo: