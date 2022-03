Travis Scott dona 5 milioni di dollari alle iniziative della comunità attraverso il progetto HEAL

Travis Scott Give Back – Taglia milioni per le iniziative della community che aiuteranno gli studenti, gli aspiranti creatori e persino i futuri frequentatori di concerti.

Il rapper sta lanciando quello che lui chiama Project HEAL, uno sforzo a più livelli che pompa molti soldi verso cause che Travis considera importanti. Per quanto riguarda l’importo qui… stiamo parlando di 5 milioni di dollari, e sta distribuendo quei soldi su diversi fronti.

Per cominciare, $ 1 milione è stanziato per borse di studio HBCU e sembra che utilizzerà il Waymon Webster Scholarship Fund, precedentemente creato per assegnare, amministrare e distribuire questi premi a studiosi neri svantaggiati ma di grande successo.