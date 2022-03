Futures Dow: mercato azionario in calo a causa dell’embargo russo sul petrolio greggio; Cosa stai facendo adesso

Durante la notte, i futures Dow sono stati leggermente superiori, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Il tentativo rialzista del mercato azionario di martedì ha colpito i titoli dei giornali russo-ucraini, oscillando da grandi perdite a grandi guadagni prima di chiudere al ribasso.







Il presidente Joe Biden ha annunciato a Divieto Usa alle importazioni russe di greggio Martedì, nel tentativo di aumentare il dolore economico dell’invasione russa dell’Ucraina. Ben presto, il presidente russo Vladimir Putin firmò un decreto in cui dichiarava la cessazione di molte esportazioni e importazioni, ma con l’identificazione delle merci reali in un secondo momento.

Potrebbe essere possibile scambiare aerei da combattimento tra Polonia, Stati Uniti e Ucraina, nonostante l’obiezione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

una mela (AAPL) rilevare a iPhone 5G a basso costo Ad un evento prodotto primaverile. Ha anche detto che trasmetterà la Major League Baseball su Apple+. Le azioni di Apple sono diminuite leggermente.

Spedizione integrata ZIM (ZIM) dovrebbe comunicare gli utili del quarto trimestre all’inizio di mercoledì. Oltre ai risultati trimestrali, gli investitori cercheranno le indicazioni di Zim sulla domanda e sui prezzi del trasporto di container nel 2022, in particolare sulla scia delle sanzioni e delle turbolenze legate alla Russia. Anche gli annunci sui dividendi saranno fondamentali per l’inventario merci ad alto rendimento.

Martedì il titolo ZIM è salito del 2,5% a 70,69, in rialzo dal supporto alla media mobile a 21 giorni e vicino ai massimi storici.

allo stesso tempo, Servizi quantistici (PWR) è balzato dell’8,1% a 116,76, facendo lampeggiare un ingresso anticipato dalla linea di tendenza. Quanta fornisce servizi di costruzione pesante al settore energetico, dal petrolio e gas alle reti elettriche alle rinnovabili. Il forza relativa della linea Il titolo PWR ha stabilito un record. La linea RS, la linea blu nei grafici forniti, traccia la performance del titolo rispetto all’indice S&P 500.

Infine, martedì, un certo numero di giganti colpiti è rimbalzato, incluso Tesla (TSLA) E il nvidia (NVDA). Ma sono ancora lontani da qualsiasi tipo acquistare punti.

Il video incluso in questo articolo copre il movimento e l’analisi del mercato selvaggio gallone di petrolio (CPE), azioni Apple e PWR.

Le azioni Tesla e Nvidia stanno funzionando Classifica IBD. Le condivisioni ZIM e Callon sono disponibili difetto 50. Le azioni PWR erano martedì Azioni IBD oggi.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono in rialzo dello 0,35% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,3%. I futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,15%.

I futures sul petrolio greggio sono aumentati di oltre l’1% durante la notte, aggiungendosi ai guadagni di martedì. L’American Petroleum Institute ha riportato un modesto aumento delle scorte di greggio negli Stati Uniti, con le forniture di benzina in leggero calo e i distillati in forte calo.

Il mercato azionario russo non riaprirà mercoledì. La banca centrale ha vietato la vendita di valuta estera e limiterà i russi che depositano valuta forte a soli $ 10.000, con ulteriori prelievi nel rublo ora in deterioramento.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Embargo russo sul petrolio greggio

Il presidente Biden ha vietato le importazioni statunitensi di petrolio, gas naturale e carbone russi, nell’ultima risposta all’invasione ucraina. Le importazioni statunitensi di energia russa sono relativamente basse. Con i prezzi della benzina già a livelli record, Biden ha detto che continueranno a salire, incolpando la Russia.

Il Regno Unito ha dichiarato che vieterà il greggio russo, ma per un periodo di diversi mesi. L’Unione Europea, che utilizza molta energia russa, non ha dichiarato il divieto, ma ha affermato che mira a tagliare di due terzi le importazioni di gas russe entro la fine dell’anno. Potrebbe essere ambizioso, con molti Stati membri riluttanti ad adottare misure che aumenterebbero ulteriormente i costi energetici.

Tuttavia, queste mosse e proteste pubbliche possono stimolare più “autopunizioni” da parte di potenziali acquirenti, commercianti e caricatori. Il greggio russo ha faticato a trovare acquirenti. olio pioniere conchiglie (scellinoMartedì si è scusato per aver acquistato del greggio russo la scorsa settimana con un forte sconto, dicendo che avrebbe posto fine a tutti gli acquisti spot di petrolio russo.

D’altra parte, Putin ha affermato che la Russia vieterà l’importazione e l’esportazione di molte merci fino al 31 dicembre, ma finora nessun articolo reale è stato divulgato. Oltre al petrolio e al gas naturale, la Russia è un importante fornitore di nichel, palladio e alcune altre importanti materie prime.

I prezzi del greggio sono saliti sopra i 129 dollari al barile quel giorno in previsione dell’embargo russo sul greggio, riducendo i guadagni dopo l’annuncio effettivo di Biden, e poi riprendendo a salire dopo il decreto sulle esportazioni di Putin. Il greggio statunitense ha chiuso in rialzo del 3,6% a 123,70 dollari al barile.

È stata una giornata impegnativa anche per molti operatori di scisto. Il titolo CPE è salito a un massimo record di 66,12, per poi scendere a 56,81. Callon Petroleum si è finalmente stabilizzata con un guadagno dello 0,5% a 60,98.

L’invasione russa dell’Ucraina

La Russia continua a bombardare le principali città ucraine, poiché i proiettili hanno nuovamente fermato le evacuazioni dei civili lungo i corridoi umanitari designati.

In un altro passo per contrastare l’invasione russa dell’Ucraina, la Polonia afferma di essere pronta a consegnare i suoi caccia MiG-29 dell’era sovietica agli Stati Uniti presso la base aerea di Ramstein in Germania. L’idea è che gli Stati Uniti consegnino quegli aerei all’Ucraina, i cui piloti conoscono i MiG, e in cambio diano F-16 o altri aerei alla Polonia.

Tuttavia, il ministero della Difesa ha affermato martedì sera che i voli da una base statunitense in Germania verso l’Ucraina sollevano “serie preoccupazioni per la NATO”, sollevando apparentemente preoccupazione che ciò possa oltrepassare la linea rossa con la Russia. È probabile che gli Stati Uniti preferiscano il trasferimento della proprietà terriera dalla Polonia all’Ucraina. I membri del Congresso si stanno già opponendo alla posizione del Pentagono.

Il Wall Street Journal ha riferito martedì sera che la Slovacchia sta valutando uno scambio simile.

Il segretario al Commercio Gina Raimondo ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero imporre sanzioni alle società cinesi che aiutano la Russia, a dispetto delle sanzioni.

rialzo del mercato azionario

Il mercato azionario è inciampato, è rimbalzato e ha chiuso leggermente al ribasso. Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,6%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 ha perso lo 0,7%. Il Nasdaq Composite è in calo dello 0,3% dopo essere sceso di oltre l’1% e in rialzo di oltre il 2% nel corso della giornata. Small cap Russell 2000 è salito dello 0,6%, sebbene abbia chiuso vicino ai minimi della sessione.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è balzato di 12 punti base all’1,87%, mentre il rendimento del Tesoro a due anni è salito di soli 6 punti base all’1,61%.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo dell’1,2%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (adatto) è diminuito dello 0,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) in calo dell’1%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha guadagnato l’1,5%. Le azioni Nvidia sono una componente importante di SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ha ceduto lo 0,9% e gli ETF US Global X per lo sviluppo delle infrastrutture (culla) è diminuito dello 0,5%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato del 4,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dello 0,1%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE(Salto dell’1,6% e l’ETF Financial Select SPDR)XLF) è sceso dello 0,6%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) slittamento 2%

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in aumento dell’1% dopo aver toccato il minimo di 20 mesi nella giornata. ARK Genomics ETF (ARKG) in aumento dell’1,3%. Il titolo Tesla continua a essere il numero uno tra gli ETF di Ark Invest.

Evento Apple iPhone

Giant Dow Jones ha presentato il nuovo Apple iPhone SE con funzionalità 5G. Sarà in vendita il 18 marzo. Il prezzo del nuovo iPhone SE, $ 429, è superiore rispetto alla versione precedente a $ 399. L’attuale iPhone 5G più economico, l’iPhone 12 Mini, costa $ 599. Il nuovo iPhone SE dovrebbe funzionare bene in Cina e in India.

Apple ha anche rivelato nuovi computer Mac e il suo ultimo processore interno, il chip M1 Ultra di fascia alta.

Apple+ trasmetterà le partite della MLB il venerdì.

Brodo di mele

Le azioni Apple sono scese dell’1,2% a 157,44, per ricominciare ad avvicinarsi alla serie di 200 giorni. E mentre le azioni hanno rotto i minimi del 24 febbraio, le azioni hanno registrato la peggiore chiusura dalla fine di novembre. Le azioni AAPL hanno 176,75 doppia base inferiore Acquisto a punti. Gli investitori possono utilizzare una linea di tendenza dal massimo del 4 gennaio per trovare un modesto ingresso anticipato al di sopra della media mobile a 50 giorni.

Le azioni Apple hanno resistito meglio della stragrande maggioranza delle tecnologie. È solo il 13% di sconto sul suo massimo storico. La linea RS di AAPL è appena al di sotto dei livelli record, secondo l’analisi di MarketSmith.

Analisi dell’aumento del mercato

Martedì un tentativo di rialzo del mercato azionario è andato vicino al fallimento, quindi ha segnalato che ciò potrebbe accadere Giornata di follow-up Moderatamente prima della chiusura.

La ripresa è arrivata quando i principali indici, in particolare il Nasdaq, si sono avvicinati ai minimi del 24 febbraio. Per molti versi, gli eventi di martedì sembravano un altro giorno di fondo, come il 28 gennaio o il 24 febbraio.

I principali indici rimangono ben al di sotto della chiusura del 24 febbraio e al di sotto della media mobile a 10 giorni. I massimi registrati dall’attuale rally del 3 marzo sono ancora più alti. Raggiungere questo livello potrebbe anche significare riprendere la media mobile a 21 giorni, che è servita da resistenza negli ultimi mesi. Oltre a ciò ci sono diversi livelli chiave.

Sul lato negativo, i principali indici non devono scendere molto prima di scendere al di sotto dei minimi del 24 febbraio. Ognuno di loro ha raggiunto nuovi minimi plurimesi martedì.

Il mercato è ancora in gran parte guidato dalle notizie. Indipendentemente dal quadro tecnico dei principali indici e azioni, i titoli positivi o negativi relativi all’invasione ucraina della Russia possono potenzialmente causare ripercussioni positive e negative immediate. Il divieto di Biden sul greggio in Russia e la decisione di Putin di vietare le esportazioni sono solo due esempi recenti.

Settori principali, azioni

I titoli energetici sono aumentati e diminuiti mentre i titoli di fertilizzanti e acciaio sono diminuiti. Gli operatori ferroviari hanno venduto, sembravano promettere di iniziare la settimana. Le compagnie di assicurazione sanitaria sono ancora ragionevolmente resistenti.

Gran parte della tecnologia in crisi ha avuto sessioni di trading forti, ma come con il mercato generale, è difficile dire se questo sia stato più di un rimbalzo di un giorno. Le azioni Tesla sono aumentate del 2,5% a 824,40, ma hanno colpito la resistenza vicino alla linea dei 200 giorni. Pur tenendo meglio di tutti gli altri titoli EV Toys o di tipo ARK, il titolo TSLA è ancora al di sotto della serie di 21 giorni e ben al di sotto dei massimi di febbraio a breve termine.

Il titolo Nvidia è salito dello 0,8% a 215,14, ma lontano dai massimi della sessione e dopo aver toccato il minimo di cinque mesi nella giornata. Le azioni sono ancora ben al di sotto della serie di 200 giorni.

Cosa stai facendo adesso

Dati i movimenti di mercato deboli e volatili degli ultimi giorni e mesi, gli investitori dovrebbero essere estremamente cauti nell’avere qualcosa di più di un’esposizione modesta.

Limita la tua esposizione a segmenti di mercato forti. Ciononostante, gli investitori dovrebbero prestare attenzione alle grandi fluttuazioni in quei settori e prendere in considerazione la possibilità di realizzare profitti parziali.

Il prossimo chiaro rialzo del mercato potrebbe arrivare domani, la prossima settimana o tra mesi. Ma non aspettarti, preparati. Continua a lavorare su quelle watchlist.

Leggere La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.

