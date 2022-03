Il Pentagono afferma che la proposta della Polonia di trasferire i caccia MiG-29 negli Stati Uniti per la fornitura all’Ucraina “non è impressionante”.

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha dichiarato in una dichiarazione che il Pentagono non credeva che la proposta della Polonia fosse “responsabile”. Aeroporto in Germania in modo che possano consegnare più tardi Ucraina Nella lotta contro la Russia.

“Non ci è chiaro se ci sia una ragione principale per questo”, ha detto Kirby. “Continueremo a consultarci con la Polonia e gli altri nostri alleati della NATO su questo problema e sulle difficili sfide logistiche che pone, ma non crediamo che la proposta della Polonia sia ferma”.

Kirby ha affermato che la decisione di trasferire gli aerei di proprietà polacca in Ucraina è stata “in definitiva una decisione per il governo polacco” e ha aggiunto che il progetto ha mostrato problemi con la questione. Russia Ha rilasciato dichiarazioni minacciose sulla fornitura di armi agli ucraini contro le forze russe.

Kirby ha affermato che l’idea escogitata dalla Polonia era troppo pericolosa poiché gli Stati Uniti e la NATO cercano di evitare un confronto aperto tra l’alleanza e la Russia.

“La possibilità che gli aerei da guerra di proprietà del governo statunitense sorvolano le basi USA/Nato in Germania per competere con la Russia sull’Ucraina solleva serie preoccupazioni per l’intera alleanza NATO”. ha detto Kirby.

La direzione di Biden non ha prestato attenzione

Il ministero della Difesa ha pubblicato il rapporto martedì sera dopo che la proposta polacca ha completamente criticato l’amministrazione Biden, hanno riferito diverse fonti alla CNN.

Il presidente ucraino Volodymyr Zhelensky ha chiesto più aerei nel mezzo dell’invasione russa, una possibilità che non è stata discussa con gli Stati Uniti prima che fosse resa pubblica, e i funzionari polacchi non l’hanno portata al ministro degli Esteri Anthony Blinken quando si trovava di recente in Polonia .

I funzionari statunitensi hanno personalmente valutato l’invio di navi in ​​Ucraina, ma hanno ripetutamente citato difficili sfide logistiche nel farlo.

L’annuncio a sorpresa della Polonia complica la visita ad alto rischio del vicepresidente Kamala Harris, che atterrerà a Varsavia mercoledì tardi.

Mentre in Polonia, Harris dovrebbe discutere la questione dell’aereo da guerra, hanno detto i funzionari. La Casa Bianca ha precedentemente affermato che sta discutendo con il governo polacco un piano per la fornitura di aerei da combattimento dell’era sovietica alla Polonia all’Ucraina e un piano per gli Stati Uniti per il rifornimento di aerei F-16.

Harris dovrebbe ancora partire per la Polonia mercoledì mattina, ma ora ci sono discussioni serie all’interno della direzione su come lavorare con la Polonia per raggiungere una sorta di accordo che permetta ai jet di raggiungere l’Ucraina.

La Polonia non si è consultata con gli Stati Uniti prima di rilasciare la sua dichiarazione, ha affermato martedì un alto funzionario del ministero degli Esteri.

Victoria Nலாland, sottosegretario di Stato per gli affari politici, ha dichiarato durante l’audizione della commissione per le relazioni estere del Senato: “Ho visto quell’annuncio del governo polacco mentre stavo guidando qui oggi.

Nuland ha osservato che gli Stati Uniti e la Polonia si erano consultati sulla possibilità per due giorni, ma ha affermato di essere venuto direttamente all’inchiesta dall’incontro “dove (lei) avrebbe dovuto essere ascoltata”.

“Quindi penso che questa sia davvero una mossa sorprendente dei polacchi”, ha detto Nuland ai legislatori.

“Pronto per l’ordinamento”

Martedì il governo polacco ha dichiarato in una dichiarazione di essere “pronto a inviare tutti i jet MiG-29 all’aeroporto di Rammstein e metterli a disposizione del governo degli Stati Uniti, immediatamente e gratuitamente”.

“Allo stesso tempo, la Polonia chiede agli Stati Uniti di fornirci aeromobili usati con le capacità operative appropriate. La Polonia è pronta a stabilire immediatamente le condizioni per l’acquisto di aeromobili”, si legge nella nota.

Zelensky, che sabato ha parlato quasi esclusivamente con i legislatori statunitensi, ha cercato il sostegno degli Stati Uniti per il trasferimento di aerei da combattimento dell’era sovietica dai paesi dell’Europa orientale all’Ucraina, dove i piloti sono stati addestrati a volare e potrebbero essere usati per cercare di controllare i cieli come la Russia . Sta conducendo la sua guerra contro il Paese.

Sabato sera, funzionari statunitensi e polacchi stavano discutendo un possibile accordo per la fornitura di caccia F-16 statunitensi alla Polonia in cambio dell’invio da parte della Polonia dei suoi jet di fabbricazione russa in Ucraina.

“Stiamo lavorando con la Polonia per vedere se gli ucraini possono ricostituire tutto ciò che offrono”, ha detto Blinken alla CBS domenica. “Ma qualunque cosa offrano agli ucraini, vogliamo anche vedere se possiamo aiutare a garantire che qualcosa vada a colmare il potenziale divario nella sicurezza per la Polonia”.

Lunedì, un portavoce del Pentagono ha affermato che se quei paesi decidessero di inviare i propri aerei da guerra in Ucraina, il Dipartimento della Difesa sarebbe in discussione “integrata” per “esplorare” la possibilità che gli Stati Uniti inviino aerei da guerra in altri paesi europei.

I membri del Congresso sembravano favorevoli alla mossa, anche prima che l’amministrazione Biden respingesse apertamente la proposta di Varsavia. Durante l’audizione della commissione per le relazioni estere del Senato di martedì, il senatore democratico Ben Gardin ha chiesto a Nuland di assicurarsi che l’amministrazione Biden notifichi al Congresso eventuali ritardi nell’ottenimento di aerei F-16 in Polonia.

Martedì due diplomatici europei hanno dichiarato alla CNN che la complessa logistica dietro l’idea di fornire jet polacchi all’Ucraina non era ancora stata finalizzata, prima di un rapporto del Pentagono.

Fonti hanno affermato che l’annuncio polacco è arrivato dopo che alcuni funzionari polacchi hanno espresso frustrazione per quanto gli Stati Uniti si siano appoggiati sulla questione durante il fine settimana.

“In effetti, se scelgono di fornire questi caccia agli ucraini, ora stiamo parlando con i nostri amici polacchi di cosa possiamo fare per ricostituire i loro bisogni. Cosa possiamo fare? Come possiamo? Aiutaci a garantire che abbiano qualcosa a disposizione per ricaricare l’aereo che consegnano agli ucraini?” Ne stiamo discutendo molto attivamente “, ha detto Blingen domenica.

Un funzionario polacco ha detto alla CNN che speravano che il viaggio di Harris sarebbe stato un buon momento per annunciare maggiori dettagli sul volo per gli Stati Uniti, ma il rapporto del Pentagono ha affermato che non era possibile.

Un funzionario dell’ambasciata dell’Europa centrale ha affermato che altri paesi in trattative con gli Stati Uniti sulla partecipazione a trasferimenti simili stavano tenendo colloqui tranquilli senza aumentare le aspettative.