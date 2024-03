Tupperware avverte che potrebbe fallire a causa di problemi di liquidità

Tupperware Brands ha avvertito che l'azienda fondata 77 anni fa potrebbe non sopravvivere un altro anno e si aspetta liquidità insufficiente per finanziare le operazioni, ha detto venerdì il venditore di contenitori di plastica per alimenti strettamente controllati in un deposito presso la Securities and Exchange Commission.

Tupperware ha sollevato per la prima volta grossi dubbi sulla sua capacità di rimanere in attività quasi un anno fa.

Da allora, ha nominato la veterana del settore dei beni di consumo Lori Ann Goldman come nuovo CEO, ha assunto la banca di investimento Moelis & Co LLC per esplorare alternative strategiche e ha stretto un accordo con gli istituti di credito per ristrutturare i suoi obblighi di debito.





Tupperware prevede liquidità insufficiente per finanziare le operazioni. Immagini Getty

La società, che in precedenza aveva ritardato la presentazione dei 10K per l’anno fiscale 2022, venerdì ha anche presentato un NT10-K notificando che avrebbe ritardato la presentazione dei 10K per l’anno fiscale 2023.

La società ha affermato che intende completare il giusto processo e presentare la sua richiesta di 10.000 dollari per il 2023 “il più rapidamente possibile”, ma ha aggiunto che “non può esserci alcuna garanzia sui tempi di completamento della domanda”.

Tupperware ha attribuito la colpa alle persistenti debolezze materiali nel controllo interno sul reporting finanziario, alla sua difficile situazione finanziaria e al significativo logoramento che hanno portato a lacune in termini di risorse e competenze a causa di molteplici ritardi nella presentazione delle sue relazioni annuali.

Le vendite sono diminuite negli ultimi trimestri dopo una ripresa durante la pandemia di COVID-19, quando i consumatori cucinavano in gran parte a casa e spendevano di più nei prodotti dell’azienda per conservare gli avanzi.

All'inizio di quest'anno, a Tupperware è stato chiesto di mantenere KPMG LLP come nuovo revisore indipendente dopo che il precedente aveva rifiutato la riconferma.

Le azioni hanno chiuso giovedì a 1,34 dollari e quest’anno sono scese del 33%.