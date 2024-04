Tutti i voli dell'Alaska Airlines sono stati bloccati dalla Federal Aviation Administration (FAA).

L'FBI invia lettere ai passeggeri del volo Boeing di gennaio I passeggeri a bordo del Boeing 737 MAX 9 dell'Alaska Airlines, coinvolto nell'esplosione di una porta a mezz'aria a gennaio, hanno ricevuto una lettera dall'FBI che li informava che “potrebbero essere vittime di un crimine”. Cheddar

La Federal Aviation Administration ha revocato la messa a terra che era in vigore su tutti i voli dell'Alaska Airlines e dei sotto-vettori circa un'ora dopo mercoledì. La richiesta è stata avanzata inizialmente a causa di un problema software con la compagnia aerea.

“Questa mattina abbiamo riscontrato un problema durante l'esecuzione di un aggiornamento al sistema che calcola il nostro peso e il nostro equilibrio. Per estrema cautela, abbiamo richiesto uno scalo a terra per tutti i voli Alaska e Horizon, iniziato alle 7:30 circa del Pacifico. Tempo”, ha dichiarato Alaska in una dichiarazione a USA TODAY Attenuazione del problema Il periodo di sosta a terra per i voli Alaska e Horizon è terminato alle 8:30 PT. Abbiamo iniziato a lanciare i voli. Ulteriori ritardi sono previsti per tutta la giornata. Ci scusiamo per l'inconveniente e invitiamo gli ospiti a verificare lo stato dei loro voli. Voli in corso www.alaskaair.com O l’app Alaska prima di andare in aeroporto.”

Lo scalo a terra non si applica ai voli Alaska operati dalla compagnia aerea regionale SkyWest.

Sebbene l'Alaska abbia dichiarato di aspettarsi alcuni ritardi in tutto il suo sistema mercoledì a causa dello stop a terra, a partire dalle 11:50 ET, la compagnia aerea non ha segnalato alcuna cancellazione, secondo quanto riferito. FlightAware.

Zach Wechter è un corrispondente di viaggio per USA TODAY con sede a New York. Puoi contattarlo a zwichter@usatoday.com.