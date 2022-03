Ucraina-Russia in diretta: Putin minaccia di rimuovere lo status di stato in Ucraina

Il primo ministro israeliano Neftali Bennett ha incontrato il presidente russo Vladimir V. Putin si è recato a Mosca per incontrare il Cremlino, un raro momento di diplomazia nella sua seconda settimana di lunga guerra, secondo funzionari israeliani e russi.

“La situazione intorno all’Ucraina è in discussione”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti al sito di notizie statale RIA Novosti.

L’incontro arriva in un momento cruciale della guerra, poiché l’Ucraina sta vacillando per una crisi umanitaria mentre le forze russe circondano città chiave. I diplomatici russi e ucraini stanno proseguendo i colloqui bilaterali, ma molte manifestazioni di diplomazia di terze parti, compresi gli sforzi del presidente francese Emmanuel Macron, si sono arenate.

Considerando la sua alleanza con gli Stati Uniti, la cooperazione pacifica con la Russia in Siria e la condivisione di legami culturali con l’Ucraina, Israele è in una posizione unica per barattare un accordo o almeno inviare messaggi tra gli alleati occidentali Russia e Ucraina. Sig. Bennett e il presidente ucraino Volodymyr Zhelensky sono gli unici due ebrei al mondo a guidare i governi nazionali.

Sig. In una dichiarazione sabato sera dall’ufficio di Bennett, il sig. L’incontro con Putin è durato circa tre ore e si è svolto “con il coordinamento e la benedizione dell’amministrazione statunitense”. Inoltre, la relazione aggiungeva che il sig. Bennett ha lavorato a stretto contatto con Germania e Francia ed è stato in “dialogo costante con l’Ucraina”.

Non ci sono state notizie immediate sull’esito della riunione. Il portavoce di Bennett, il sig. Dopo l’incontro con Putin, il sig. Ha detto di aver parlato con Zhelensky.

C’è il governo israeliano Ha cercato di mantenere buoni rapporti con i leader russo e ucraino durante l’attuale crisiE il sig. Bennett In precedenza il sig. A Zhelensky è stato chiesto di mediare tra le pagine.

Sulla strada per Berlino per incontrare il cancelliere tedesco Olaf Scholes, Mr. Bennett ha lasciato Mosca sabato sera. Sig. Scholes è stato in Israele per un breve viaggio questa settimana, e il sig. Durante l’incontro con Bennett, ha discusso del possibile ruolo di Israele nella mediazione tra Russia e Ucraina.

Sig. Il signor Bennett ha detto mercoledì. Parlando al telefono con Putin, il sig. Poche ore dopo aver parlato con Zhelensky, è stata l’ultima di una serie di conversazioni telefoniche tra di loro.

In segno di urgenza del lavoro, il sig. Bennett, un ebreo osservante, ha lasciato Israele sabato mattina, durante il Sabbath, in violazione del divieto religioso di viaggiare. Secondo la legge ebraica, la santità del sabato è violata dal principio della protezione della vita umana.

Sig. Bennett era accompagnato dal ministro israeliano dell’edilizia abitativa Jeev Elkin, che ha assistito nella traduzione, secondo l’ufficio del primo ministro israeliano. Sig. Negli ultimi dieci anni il signor Elkin. Il predecessore di Bennett Benjamin Netanyahu e Mr.

Signor che è anche ebreo. Elkin è nato a Kharkiv, Ucraina nel 1971 mentre faceva parte dell’Unione Sovietica ed è emigrato in Israele nel 1990. A Kharkiv, dove le forze russe e ucraine stanno combattendo per il controllo, Mr. Un fratello di Elkin vive ancora con la sua famiglia.

La delegazione israeliana comprendeva il consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro Iyal Hulada, il suo consigliere diplomatico Shimrit Meyer e il suo portavoce Madan CD.

Sig. Bennett ha anche invitato l’Ucraina a non appoggiarsi ulteriormente con l’Ucraina negli ultimi giorni e ad astenersi dal fornirle equipaggiamento militare. Soggetto a critiche, incluso Zhelensky.

Funzionari israeliani hanno affermato che Israele deve mantenere buone relazioni con la Russia per continuare la sua campagna militare contro l’invasione iraniana e da parte di Hezbollah della Siria, dove la Russia mantiene una presenza significativa.

Hanno detto che Israele era anche preoccupato per le grandi comunità ebraiche sia in Russia che in Ucraina. Dopo un incontro al Cremlino di sabato, il sig. L’ufficio di Bennett ha chiesto il commento di Bennett sulla situazione in Israele e nella comunità ebraica a seguito del conflitto in Ucraina. Ha parlato anche con Putin.

Signor a lui. Al signor Putin è stato chiesto di mediare tra i due. Netanyahu e il sig. Mr. Bennett ad entrambi. L’incontro di sabato arriva dopo diverse richieste di Zhelensky. L’ultima richiesta è stata avanzata in una conversazione telefonica il 25 febbraio, durante la quale il sig. Zhelensky ha anche richiesto equipaggiamento militare. Quando si rifiutò di inviare equipaggiamento difensivo, il sig. Bennett ha accettato di cercare di mediare tra i paesi.

Sig. Bennet e il sig. Tra Putin, il sig. Bennet e il sig. Sono seguiti diversi round di conversazioni telefoniche tra Zhelensky e gli ufficiali dei loro gruppi. Funzionari israeliani ritengono che la mediazione israeliana abbia avuto qualche effetto nel portare l’Ucraina a negoziare con la Russia in Bielorussia.

Il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Mr. Hulada, Mr. Si è tenuto al passo con gli sviluppi del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca da una conversazione telefonica con Zhelensky.

Funzionari israeliani hanno affermato che l’incontro al Cremlino ha anche toccato l’andamento dei negoziati a Vienna per tornare all’accordo nucleare con l’Iran e che l’opposizione israeliana all’accordo è stata annullata. Bennett ha rivelato.