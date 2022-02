Ultime notizie su Ucraina, tensioni in Russia: aggiornamenti in tempo reale

video trascrizione Indietro trascrizione Gli Stati Uniti invieranno truppe in Polonia e Romania Il Pentagono ha affermato che 3.000 truppe americane aggiuntive aiuterebbero nella difesa degli alleati della NATO nell’Europa orientale, poiché l’accumulo di forze russe al confine con l’Ucraina minaccia la stabilità della regione. Gli Stati Uniti sposteranno presto ulteriori forze in Romania, Polonia e Germania. Voglio essere molto chiaro su qualcosa. Queste non sono mosse permanenti. Sono mosse progettate per rispondere all’attuale ambiente di sicurezza. Inoltre, queste forze non combatteranno in Ucraina. Garantiranno una solida difesa dei nostri alleati della NATO. In primo luogo, 1.000 soldati attualmente di base in Germania si riposizionano in Romania nei prossimi giorni. Questo è uno squadrone Stryker, un’unità di cavalleria a cavallo progettata per schierarsi in breve tempo e per muoversi rapidamente una volta sul posto. E aumenteranno le circa 900 forze statunitensi che sono attualmente in Romania. In secondo luogo, nei prossimi giorni sposteremo una forza aggiuntiva di circa 2.000 soldati dagli Stati Uniti all’Europa. L’82a divisione aviotrasportata sta schierando componenti di una squadra di combattimento della brigata di fanteria e abilitanti chiave in Polonia, e il 18° Corpo aviotrasportato sta trasferendo un quartier generale congiunto in grado di svolgere una task force in Germania. Terzo e infine, tutte queste forze sono separate e in aggiunta agli 8.500 membri del personale negli Stati Uniti in posizione di allerta intensificata che ho annunciato la scorsa settimana. Quegli 8.500 non sono attualmente schierati ma rimangono pronti a muoversi se chiamati per la forza di risposta della NATO o se necessario per altre contingenze come indicato dal segretario o dal presidente Biden. Il Pentagono ha affermato che 3.000 truppe americane aggiuntive aiuterebbero nella difesa degli alleati della NATO nell’Europa orientale, poiché l’accumulo di forze russe al confine con l’Ucraina minaccia la stabilità della regione. Credito Credito… Laetitia Vancon per il New York Times

Il presidente Biden ha approvato il dispiegamento di circa 3.000 truppe americane aggiuntive nell’Europa orientale, hanno detto mercoledì funzionari dell’amministrazione.

Le truppe, di cui 1.000 già in Germania, si dirigeranno in Polonia e Romania, ha detto il portavoce del Pentagono, John F. Kirby. Il loro scopo sarà rassicurare gli alleati della NATO sul fatto che, mentre gli Stati Uniti non hanno intenzione di inviare truppe in Ucraina, dove il presidente russo Vladimir V. Putin ha minacciato un’invasione, Mr. Biden proteggerebbe gli alleati americani della NATO da qualsiasi aggressione russa.

“È importante inviare un segnale forte al Sig. Putin e il mondo che la NATO conta”, ha detto il sig. Kirby ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa. “Stiamo mettendo in chiaro che saremo pronti a difendere i nostri alleati della NATO, se si dovesse arrivare a questo”.

Al momento, la Russia sta minacciando l’Ucraina, non la Romania o la Polonia. Ma il sig. Putin ha chiarito la sua avversione sia per la NATO che per il ridisegno della mappa dell’Europa post-Guerra Fredda, che ha messo le ex repubbliche sovietiche e i paesi satellite nella principale alleanza militare dell’Occidente a la sua porta.

La decisione del presidente arriva pochi giorni dopo che i leader del Pentagono hanno affermato che Mr. Putin aveva schierato le truppe e l’equipaggiamento militare necessari per condurre un’invasione dell’Ucraina. Gli alti funzionari del Dipartimento della Difesa hanno anche affermato che la situazione di stallo tesa stava portando gli Stati Uniti, i suoi alleati della NATO e la Russia in un territorio inesplorato.

Il numero di truppe russe radunate ai confini dell’Ucraina ha raggiunto ben oltre 100.000, hanno detto i funzionari, confermando pubblicamente per la prima volta ciò che gli analisti dell’intelligence hanno descritto per settimane.

Quasi 2.000 soldati – la maggior parte dei quali provenienti dall’82° aviotrasportato a Fort Bragg, NC – andranno in Polonia, Mr. ha detto Kirby. Mentre molte di quelle truppe sono paracadutisti, Mr. Kirby ha detto che non si aspettava che le truppe aviotrasportate si schierassero in Polonia in una “operazione tattica”, cosa che sarebbe aumentare ancora di più le ire della Russia.

Le truppe spostate in Romania integreranno le truppe francesi dispiegate lì, Mr. ha detto Kirby.

L’amministrazione Biden non ha escluso l’invio di truppe aggiuntive in Europa e ha ancora 8.500 soldati americani in “allerta elevata” per un possibile dispiegamento in una forza di risposta rapida della NATO.

Chiesto perché il sig. Biden ha deciso di spostare le truppe unilateralmente, Jen Psaki, addetto stampa della Casa Bianca, ha affermato che la mossa era in discussione “da tempo” con i partner della NATO e non c’è stato alcun evento specifico negli ultimi giorni che abbia spinto Mr. Biden per schierare le truppe.

“Non c’è dubbio che la Russia e il presidente Putin abbiano continuato a fare passi crescenti, non de-escalation”, ha detto la sig. disse Psaki. “Quindi non è che sia un momento, è che stiamo guardando gli eventi nel corso del tempo”.

Sig. Kirby ha anche affermato che non ci sarebbe alcun cambiamento nello stato del piccolo numero di truppe americane in Ucraina. In Ucraina sono più di 150 i consiglieri militari statunitensi, formatori che da anni lavorano vicino a Leopoli, nell’ovest del Paese, lontano dal fronte. L’attuale gruppo comprende le forze delle operazioni speciali, per lo più berretti verdi dell’esercito, nonché gli addestratori della guardia nazionale della 53a squadra di combattimento della brigata di fanteria della Florida.

“È un segnale grande e inequivocabile”, ha affermato Jim Townsend, un ex alto funzionario del Pentagono per l’Europa e la politica della NATO. “È anche significativo che stiano andando nel Mar Nero. Infine, la regione del Mar Nero viene riconosciuta come un importante teatro. Non sono solo i Baltici”.

Zolan Kanno-Youngs ha contribuito alla segnalazione.