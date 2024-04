Un aereo Boeing della Delta Air Lines ha perso una scivolata di emergenza a mezz'aria dopo il decollo dall'aeroporto JFK

Gli ultimi titoli dei nostri giornalisti negli Stati Uniti vengono inviati direttamente nella tua casella di posta ogni giorno feriale Vi informo sulle ultime notizie da tutti gli Stati Uniti

Un aereo della Delta Air Lines è stato costretto a rientrare a New York venerdì dopo essere scivolato d'emergenza da un'ala poco dopo il decollo.

L'aereo Boeing diretto a Los Angeles è atterrato sano e salvo all'aeroporto John F. Kennedy intorno alle 8:35.

Delta Air Lines ha dichiarato che il volo 520 ha dichiarato un'emergenza dopo che l'equipaggio di cabina ha notato “un segnale sul ponte di volo relativo all'uscita di emergenza dell'ala destra, nonché un suono insolito proveniente vicino all'ala destra”. L'indipendente.

La compagnia aerea ha detto che l'aereo trasportava 176 passeggeri, due piloti e cinque membri dell'equipaggio di cabina. L'aereo Boeing 767 era diretto all'aeroporto internazionale di Los Angeles.

La FAA ha detto che l'equipaggio di volo “ha segnalato vibrazioni”. L'agenzia federale sta indagando sull'incidente.

Come confermato da Delta L'indipendente Il Boeing 767-300ER è stato ritirato dal servizio.

“Poiché nulla è più importante della sicurezza dei nostri clienti e delle persone, gli equipaggi di volo Delta hanno condotto un addestramento approfondito e seguito le procedure per tornare all'aeroporto JFK”, ha affermato il portavoce.

“Apprezziamo la loro professionalità e la pazienza dei nostri clienti con i ritardi dei loro voli.”

Questo incidente è l'ultimo di una serie di problemi legati agli aerei Boeing e ad un maggiore controllo sulle operazioni della compagnia. La FAA sta attualmente indagando sui problemi dell'azienda relativi ai pneumatici, alla pressione della cabina e a vari problemi meccanici o relativi al motore.

La scorsa settimana un informatore ha dichiarato in un'audizione al Congresso che un Boeing 787 Dreamliner non era sicuro da usare, dopo che una porta di emergenza era “esplosa” su un volo dell'Alaska Airlines all'inizio di quest'anno. Domenica un aereo Boeing 737 è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in Sud Africa dopo che una ruota di coda è esplosa durante il decollo.

L'amministratore delegato dell'azienda e altri due dirigenti hanno annunciato le loro dimissioni alla fine di marzo, mentre giovedì è stata annunciata una perdita di 355 milioni di dollari per il primo trimestre, dando priorità alle riparazioni e ai problemi di sicurezza.

L'indipendente Boeing ha richiesto una dichiarazione su quest'ultimo incidente, ma la compagnia ha detto che si sarebbe rivolta a Delta Air Lines e ha dichiarato solo che l'aereo aveva 33 anni.