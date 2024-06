Un nuovo libro, The Hunger Games, di Suzanne Collins sarà pubblicato l’anno prossimo

Per i fan in attesa di altre storie dall’universo di Hunger Games, le probabilità sono decisamente a loro favore dopo che il quinto romanzo e un nuovo film sono stati annunciati giovedì dall’editore Scholastic e dalla Lionsgate Film.

La nuova puntata della serie estremamente popolare dell’autrice Suzanne Collins, intitolata “Sunrise on the Reaping”, sarà pubblicata il 18 marzo del prossimo anno. Il libro è ambientato nel paese immaginario di Panem 24 anni prima della trilogia originale, durante i 50esimi Hunger Games, conosciuti nella tradizione come la Soppressione del Secondo Quarto.