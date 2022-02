Volo American Airlines dirottato su Kansas City per “passeggero cattivo”

Il volo American Airlines 1775 è stato dirottato con un servizio da Los Angeles (LAX) a Washington, DC (DCA) a Kansas City (MCI) a causa di cavaliere selvaggio Ha detto la dichiarazione che ha rilasciato alla CNN.

“Il volo è atterrato in sicurezza all’MCI alle 14:28 ora locale e le forze dell’ordine sono state invitate a interrogare il volo all’arrivo”, ha aggiunto. “Siamo grati al nostro equipaggio, che si dedica costantemente alla sicurezza e alla cura dei nostri clienti e che ha gestito le circostanze con la massima competenza e professionalità”.

Il portavoce del Dipartimento dell’aviazione di Kansas City Joe McBride ha detto alla CNN che c’è stata “un’interferenza di passeggeri con l’equipaggio di volo”, aggiungendo che l’incidente sarebbe sotto la giurisdizione dell’FBI.

L’FBI ha confermato l’incidente in una dichiarazione alla CNN, aggiungendo che la persona in questione era stata presa in custodia.

“Il volo è stato dirottato a causa dell’interferenza di un passeggero indisciplinato nell’equipaggio di cabina”, si legge nella dichiarazione dell’FBI. “La persona è stata arrestata. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni”. La FAA ha anche confermato alla CNN che l’equipaggio di cabina ha segnalato disagi ai passeggeri a bordo dell’Airbus A321. Moaz Mustafa, che vive a Washington, DC, era sull’aereo e ha detto alla CNN di aver visto un assistente di volo urlare a un altro assistente di volo di accendere le luci. Mustafa ha detto che l’aereo ha iniziato a scendere rapidamente. Mostafa ha detto che altre persone sono salite nella parte anteriore dell’aereo per aiutare a sbarcare il passeggero. Mustafa ha detto alla CNN che il passeggero stava cercando di entrare nella cabina di pilotaggio e aprire la portiera dell’aereo, e l’assistente di volo ha usato caffettiere per colpire l’uomo alla testa. READ Musk ha donato in beneficenza oltre 5,7 miliardi di dollari in azioni Tesla a novembre Mustafa ha detto che quando l’aereo è atterrato, la polizia e l’FBI sono saliti sull’aereo. I passeggeri sono stati riprogrammati su un altro volo. Secondo i dati FAA , il 2021 è stato un brutto anno per il comportamento sfrenato dei passeggeri delle compagnie aeree negli Stati Uniti, con 5.981 segnalazioni di passeggeri indisciplinati registrati dall’agenzia al 31 dicembre. Di questi, 4.290 – quasi il 72% – sono stati incidenti legati alla maschera.