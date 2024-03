Xiaomi: il gigante cinese degli smartphone fa concorrenza a Tesla

2 ore fa

La mossa vedrà il colosso della tecnologia affrontare rivali come Tesla e BYD.

L'ingresso di Xiaomi nel mercato delle auto elettriche avviene in un momento in cui la crescita delle vendite rallenta a livello globale, portando allo scoppio di una guerra dei prezzi.

Saranno prodotti da un'unità della casa automobilistica statale BAIC Group in uno stabilimento di Pechino che può produrre fino a 200.000 auto all'anno.

Bill Russo di Automobility ha dichiarato alla BBC: “Sebbene arrivare fin qui sia di per sé un enorme risultato, il risultato finale sarà dimostrare che esiste un mercato di consumo per Xiaomi come marchio di veicoli elettrici intelligenti”.