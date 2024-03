Crollo del ponte di Baltimora: i sommozzatori trovano due corpi nel camion sommerso

Le squadre di soccorso sono al lavoro per sgomberare i materiali pericolosi e sul posto sono presenti gli investigatori per l'incidente.

Mercoledì, in una conferenza stampa, la polizia di stato del Maryland ha identificato i due lavoratori salvati dal camion dai sommozzatori come Alejandro Hernandez Fuentes, 35 anni, e Dorlian Ronial Castillo Cabrera, 26 anni. Il signor Fuentes è messicano e il signor Cabrera è guatemalteco.

Ma la polizia ha detto che i subacquei non potevano più entrare in acqua in sicurezza a causa del cemento e dei detriti trovati nel fiume. Ora stanno usando le scansioni sonar e credono che i veicoli con gli altri corpi siano “vincolati dalla superficie e dal cemento” che sono scesi dal ponte, ha detto un funzionario.

Il ministero degli Esteri messicano in precedenza aveva affermato che due dei suoi cittadini erano considerati morti – uno dei quali è stato ora identificato come Fuentes – e l'altro era stato salvato dall'acqua.

“La Guardia Costiera si è mossa in modo aggressivo per salire a bordo della nave e abbiamo gli equipaggi”, ha detto Gautier.

La Marina americana prevede di utilizzare le rocce con gru pesanti che trasportano circa 1.000 tonnellate per rimuovere parti del ponte cadute in acqua.

Il crollo di un ponte in un importante porto potrebbe mettere in pericolo le catene di approvvigionamento globali e l’economia degli Stati Uniti, dicono i funzionari.

Il segretario del Dipartimento dei trasporti del Maryland Paul Wiedefeld ha sottolineato che la sostituzione del ponte non è un processo rapido, ma ha assicurato mercoledì in una conferenza stampa che “i funzionari stanno lavorando per elaborare rapidamente un progetto per sostituire quel ponte. Possiamo ripristinare il porto e ottenere il la comunità si muove di nuovo.”