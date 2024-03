Un'anaconda verde gigante è stata trovata morta nell'Amazzonia brasiliana, forse uccisa

Guarda: uno scienziato nuota verso un'anaconda gigante in Amazzonia Recentemente è stata scoperta una specie di anaconda gigante e ne esistono due specie diverse. Gli anaconda settentrionali e meridionali differiscono geneticamente del 5,5%.

Un'anaconda gigante è stata trovata morta nell'Amazzonia brasiliana, forse uccisa da una ferita da arma da fuoco, secondo un ricercatore olandese che studia i serpenti e che recentemente ha contribuito a scoprire un'anaconda gigante che poteva contendere il titolo di serpente più grande del mondo.

Il serpente trovato morto non è lo stesso del più grande anaconda scoperto nell'Amazzonia ecuadoriana, nonostante un'ondata di resoconti mediatici lo affermino, secondo il quotidiano britannico “Daily Mail”. Il professor Brian FryChi ha guidato un team di scienziati con l'aiuto degli indigeni Popolo Huaorani Chi ha scoperto un nuovo tipo di anaconda verde durante le riprese “Da un polo all'altro con Will Smith”, una serie del National Geographic che sarà trasmessa in streaming su Disney+.

“Questo particolare esemplare non era una specie nuova, ma un'anaconda verde meridionale (Eunectes murinus)”, ha detto mercoledì Fry a USA TODAY.

Quello che sappiamo dell'anaconda verde trovata morta

Il professor Frick Funk, che faceva parte della squadra che per prima trovò l'anaconda verde del sud, che da allora è stato ucciso, Condividi la notizia in un post su Instagram “Con grande dolore nel cuore, voglio dirvi che la grande anaconda verde con cui ho nuotato è stata trovata morta nel fiume questo fine settimana”, ha detto.

Il nome del serpente è Anna Julia GiÈ stato scoperto anche nel fiume Formoso, nella regione rurale di Bonito, nel sud del Brasile. Secondo il quotidiano The Independent. È largo 26 piedi e pesa circa 440 libbre.

Ha aggiunto: “Ho sentito da diverse fonti che è stata uccisa a colpi di arma da fuoco, anche se non c'è ancora una conferma ufficiale della causa della morte. Sono molto triste e arrabbiato allo stesso tempo!” ha scritto.

“Le autorità devono ancora trovare alcuna prova che questa bellissima anaconda verde sia stata uccisa a colpi di arma da fuoco”, si legge nell'aggiornamento di martedì scorso. Funk ha condiviso sul suo account Instagram.

La morte di Snake è una “tragedia insensata”

Anche se il serpente ucciso non era una nuova specie da record, Fry ha detto a USA TODAY che la sua morte è stata una “tragedia insensata al livello di qualcuno che spara a un panda”.

“È incredibilmente pazzesco”, ha detto.

Il lavoro della squadra di Fry in Amazzonia è lungi dall'essere finito. Inquinanti come il cadmio e il piombo si sono fatti strada nel “delicato tessuto di questo ecosistema come conseguenza delle ricorrenti fuoriuscite di petrolio che hanno afflitto la regione amazzonica di Yasuni”, ha condiviso con USA TODAY il mese scorso.

Gli scienziati sperano di monitorare la riproduzione delle specie di anaconda verde per ottenere una visione più approfondita della salute generale dell'ecosistema.

“Questi tipi di esemplari molto grandi e vecchi sono i più a rischio”, ha detto Funk. “Se ci sono altre notizie, ovviamente le condividerò immediatamente”. “Il fatto di aver trascorso più di un'ora con lei sul fondo del fiume rimane una delle mie esperienze più incredibili nella natura – e non la dimenticherò mai! Ti amo così tanto. Ti amo.”