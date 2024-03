Take-Two acquista Embracer Gearbox e conferma lo sviluppo del nuovo gioco Borderlands

Embracer Group ha ufficialmente liquidato Gearbox Entertainment, vendendo la divisione a Take-Two Interactive per 460 milioni di dollari.

In comunicato stampa, Embracer ha condiviso che sta disinvestendo da Gearbox Software, Gearbox Montreal, Gearbox Studio Quebec e dai franchise di Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms e Duke Nukem. Embracer manterrà i diritti su Gearbox Publishing San Francisco (precedentemente Perfect World Entertainment, che intende rinominare), i copyright su Remnant, Hyper Light Breaker e altri giochi non annunciati, Cryptic Studios, Lost Boys Interactive e Captured Dimensions. Tutte le sue attività conservate saranno consolidate in altre parti del Gruppo Embracer. La vendita dovrebbe concludersi entro la fine di giugno.

Gearbox entrerà a far parte della divisione 2K di Take-Two e continuerà ad essere guidata dal CEO e fondatore Randy Pitchford. Attualmente, Gearbox ha un nuovo gioco Borderlands e un nuovo gioco Homeworld in sviluppo, oltre a “almeno una nuova entusiasmante proprietà intellettuale” per ogni gioco separato. comunicato stampa.

In particolare, l’intero prezzo di acquisto di 460 milioni di dollari sarà pagato a Embracer Group in azioni Take-Two anziché in contanti. Per fare un confronto, Embracer ha originariamente acquistato Gearbox per 363 milioni di dollari, metà in contanti e metà in azioni del gruppo Embracer di nuova emissione, con un corrispettivo per ulteriori 1,015 miliardi di dollari (anche in parte in azioni) da pagare se Gearbox raggiunge determinati obiettivi entro sei anni.

Gearbox e Take-Two hanno una relazione di lunga data, con Take-Two che funge da editore del franchise di Borderlands tramite la sua etichetta 2K. I due sono stati anche coinvolti nel prossimo film Borderlands, così come nel gioco Battleborn di Gearbox del 2016.

Embracer Group ha gradualmente eliminato alcuni dei suoi numerosi studi dopo che una serie di acquisizioni pluriennali è fallita lo scorso anno. Recentemente, ha ceduto Sabre Interactive e ha apportato diversi tagli, come la chiusura di Volition, sviluppatore di Saints Row, la cancellazione di un gioco Deus Ex non annunciato e il licenziamento di oltre 900 dipendenti, con altri previsti in futuro.

Rebecca Valentine è una reporter senior di IGN. Hai un suggerimento per la storia? Invialo a rvalentine@ign.com.