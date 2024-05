“Yellowstone” inizia la produzione degli episodi finali della quinta stagione

Kevin Costner con Kelly Reilly in “Yellowstone”.

Per gentile concessione di Paramount+

Paramount Network lo ha annunciato lunedì Yellowstone La produzione è ripresa.

Le riprese degli ultimi cinque episodi della serie western sono iniziate nel Montana.

Anche se l’inizio della produzione è stato più tardi di quanto si pensasse in precedenza, MTV Entertainment Studios e 101 Studios si aspettano comunque che il drama ritorni a novembre, come precedentemente annunciato l’anno scorso.

Non c’è stato alcun aggiornamento sul cast dello show o se la star Kevin Costner apparirà negli episodi finali che dovrebbero concludere la serie.

Yellowstone L’episodio finale è andato in onda più di un anno fa – nel gennaio 2023 – in seguito alla decisione di Paramount Network di dividere la stagione in due parti. Per mesi si è parlato di lotte intestine sulla programmazione e sui ritardi nella sceneggiatura tra Costner e il produttore Taylor Sheridan, con Costner concentrato anche sulla sua prossima epopea western. Horizon: un’epopea americana. Il cast e la troupe avevano programmato di riprendere le riprese nel marzo 2023 con l’annuncio di una data per la premiere estiva, ma quelle date sono passate.

Costner ha recentemente affermato di voler tornare nello show per completare il suo personaggio. “Mi piacerebbe poterlo fare ma non abbiamo potuto… ho pensato di farne sette [seasons] Ma ora siamo in cinque. Quindi come va – spero che accada – ma hanno molti spettacoli diversi in corso. Forse lo farai. Forse questo mi tornerà in mente. Se è così e mi sento davvero a mio agio [it]”Mi piacerebbe farlo.”

Ma se a questo punto non sarà coinvolto, con le sceneggiature completate e le riprese in corso, potrebbe sembrare improbabile che lo sarà.

Lo spettacolo era sospeso nella suspense: Jimmy Dutton (Wes Bentley) aveva appena lanciato il guanto di sfida contro sua sorella Beth Dutton (Kelly Reilly) e suo padre John Dutton (Costner) in una mossa che avrebbe portato a una guerra totale tra gli amareggiati membri della famiglia.

La rete non ha ancora rivelato il numero di episodi ufficiali. Sheridan ha precedentemente affermato che potrebbe produrre più degli ultimi sei episodi precedentemente riportati. “Se pensassi che ci vorrebbero 10 episodi per finirlo, me ne darebbero 10”, dice Sheridan. “Sarà tutto il tempo necessario.”