3 motivi per cui Steam Deck è il dispositivo portatile definitivo

il primo pavimenti a vapore Spedito oggi a clienti desiderosi, per offrire mesi di clamore di un computer compatto in un dispositivo portatile. Mentre le recensioni analizzano la durata della batteria, le prestazioni e il calore, mi sto concentrando sugli aspetti meno discussi di Steam Deck: quanto Valve ha fatto per migliorare i precedenti dispositivi mobili.

Nintendo ha dominato i giochi mobili, almeno al di fuori di Enorme libreria di giochi Android A disposizione. Sony è stata coinvolta, ma Nintendo ha creato un paradigma mobile. E ora, Valve sta lanciando questo regolamento con Steam Deck.

Le prestazioni, la durata della batteria e tutte le parti tecniche di Steam Deck sono importanti. Ma al di là dei frame rate e della compatibilità di gioco, Valve ha gettato le basi per costruire il miglior dispositivo portatile con Steam Deck. Ecco come.

Bene, i giochi su Steam non sono completamente sbloccati. Come altre piattaforme di gioco per PC, Steam consente agli sviluppatori di implementare Gestione dei diritti digitali (DRM) Se lo desiderano, ma solo se gli sviluppatori e gli editori scelgono di farlo. il lungo Elenco di giochi senza DRM su Steam È spesso trascurato.

In effetti, Valve offre il proprio servizio di pubblicazione di Steamworks ai piccoli sviluppatori, che è completamente gratuito e dietro a giochi come Ade, linea diretta miami, E il Pionieri psicologici. Steamworks include DRM, ma come tutte le funzionalità di Steamworks, è opzionale. Puoi anche giocare la parte del leone dei giochi Valve separatamente da Steam Lanciato attraverso la stazione Su Windows (incluso l’ultimo Emivita: Alex).

Per quanto riguarda altri dispositivi mobili, Nintendo lo ha appena annunciato 3DS chiuso e negozi di giochi Wii U, e mentre i giocatori potranno ancora scaricare i giochi che hanno acquistato, è solo questione di tempo prima che anche la spina venga staccata. Sony ha anche annunciato che ritirerà il supporto per il negozio PlayStation Vita, nonostante il contraccolpo della società dopo il contraccolpo.

Non sto cercando di costruire Steam oltre quello che è. Nella vasta libreria di giochi disponibili su Steam, la maggior parte di loro utilizza DRM e Steam lo applica. Tuttavia, ci sono opzioni e almeno non perderai tutti Dalla tua libreria nel caso in cui Valve finisca per supportare anche un giorno.

Ancora più importante, Steam Deck non è limitato a Steam. Se sei preoccupato per il DRM, puoi sempre scegliere giochi da una piattaforma priva di DRM come GOG, che ha un vasto elenco di giochi che funzionano in modo nativo su Linux.

Con un dispositivo portatile Nintendo o Sony, sei limitato a una singola vetrina. Con Steam Deck, puoi ritirare i giochi dove vuoi, inclusa la possibilità di acquistare alcuni giochi senza DRM. Non è una soluzione perfetta, ma è molto meglio di quella offerta dai precedenti dispositivi mobili.

Chiunque abbia provato a lavorare su un Nintendo Switch sa dove sto andando qui. Quando si tratta di macchine personalizzate come Steam Deck, la manutenzione è fondamentale. Non puoi semplicemente acquistare le parti dallo scaffale come puoi con un computer, quindi un facile accesso ai componenti e una solida rete di riparazione sono essenziali per garantire che la tua macchina possa continuare a funzionare.

Valve ha mantenuto la sua promessa Vendita di ricambi per deck a vapore In modo che i clienti possano riparare i propri dispositivi (o portarli in un’officina). Valve ha scelto iFixIt come rivenditore ufficiale dei componenti Steam Deck e Index VR e la società ha persino spedito il Deck a iFixIt all’inizio per un’eliminazione completa.

Il tempo è l’unico modo per sapere se Valve continuerà a supportare quel supporto, ma i segnali sono promettenti. Almeno, Valve si sta impegnando facendo cose come collaborare con iFixIt e Pubblicazione di file CAD Per tutto su Steam Deck. Questo è molto più di quanto altri produttori di dispositivi mobili possano dire.

Nintendo Switch è famosa per Sviluppa la deriva del bastone – Un problema per cui uno degli stick analogici rileva un input esatto anche quando non si tocca lo stick. Ora esiste un solido ecosistema per la riparazione di Nintendo Switch, comprese le levette sostitutive, ma quella rete non lo è fino ad ora Molteplici cause di gruppo È stato presentato contro Nintendo.

Ciò non significa che Nintendo utilizzi hardware scadente, come iFixIt indicaTutti gli stick analogici hanno una vita limitata. La differenza è che Valve sta anticipando questa vita limitata fornendo componenti e mettendo l’hardware nelle mani di esperti di riparazione.

Steam Deck avrà inevitabili problemi; I componenti si romperanno e dovranno essere sostituiti. Anche prima che lo Steam Deck iniziasse la spedizione, tuttavia, Valve ha messo in atto risorse in modo che i clienti abbiano la possibilità di riparare il proprio mazzo al di fuori di chiedere aiuto sui thread Reddit.

La compatibilità con le versioni precedenti è un problema che ogni console deve affrontare. Microsoft ha voluto ripristinare il supporto per i titoli precedenti tramite Xbox One e Xbox Series X e PlayStation ha avviato il processo supportando i giochi PS4 su PS5. Il PC è ancora il vincitore quando si tratta di compatibilità con le versioni precedenti e Steam Deck riguarda solo il PC.

Ci sono due grandi problemi che la compatibilità con le versioni precedenti risolve su un dispositivo mobile: prezzi dei giochi gonfiati e rivendita di giochi che hai già acquistato. Alcuni giochi sono notoriamente costosi su dispositivi mobili e, senza copie digitali disponibili, l’unica opzione è pagare o ricorrere all’hacking. voglio giocare 3. carattere sulla PSP? Sarebbero 200 dollariPer favore.

Tra la libreria su Steam e piattaforme di terze parti come GOG e Humble Bundle, puoi trovare la stragrande maggioranza dei giochi per PC mai rilasciati, indipendentemente dalla loro età. Ci sono eccezioni – titoli come Trasformatori: Havoc Anche campionato di razzi Estratto da Steam, ma hai molte più opzioni per ottenere un gioco a prezzi ragionevoli su PC rispetto a una piattaforma chiusa come la PSP o persino Nintendo Switch.

Non hai nemmeno giochi di riacquisto. Nintendo è famosa per questo. Se memorizzi i titoli della Virtual Console per il tuo 3DS, questo è l’unico posto in cui puoi riprodurli. Se vuoi suonare i classici pagato per Sul tuo Nintendo Switch, dovrai pagare di nuovo per un abbonamento a Nintendo Switch Online (supponendo che i giochi che hai acquistato facciano parte del programma).

Se Valve rilascerà mai Steam Deck 2, presumibilmente sarai in grado di portare con te tutti i giochi che hai acquistato. E con le opzioni prive di DRM disponibili, potrai continuare a giocare ai giochi che hai già acquistato, anche se non seguirai mai Steam Deck.

