40 La migliore console per il retrogaming del 2022 – Non acquistare una console per il retrogaming finché non leggi QUESTO!

CZT Console per Videogiochi retrò da 5,1 Pollici costruita con 4800 Giochi di emulatori Arcade e Altri 9 simulatori Supporta la Batteria al Litio Ricaricabile MP3/E-book (Blu-Rosso) 69,90 € disponibile 2 new from 69,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Schermo LCD a colori reali da 5,1 pollici, colori ricchi, display accurato, luce soffusa, tre colori disponibili, c'è sempre qualcosa che ti piace.Oltre a giocare, ha anche video, musica, e-book, funzioni di registrazione, Espansione della scheda TF e download di giochi, che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Archivio giochi 2.Support. il gioco può essere aggiunto o eliminato. Quando non puoi continuare a giocare, premi il tasto ESC per salvare e puoi continuare a giocare con i progressi salvati la prossima volta, senza ricominciare a giocare;

Supporta 9 tipi di simulatori.Supporta simulatori arcade e altri 9 simulatori arcade. 3000 giochi classici incorporati, il gioco può anche essere aggiunto o eliminato e gli utenti possono scegliere il gioco che preferiscono.

Supporta l'uscita TV.È possibile connettersi alla TV tramite il cavo AV, giocare sulla TV, guardare video / immagini e condividere la felicità con la famiglia / gli amici.Batteria al litio ricaricabile da 2500 mAh incorporata, può essere utilizzato per un tempo più lungo e può essere ricaricato ripetutamente, il che è molto rispettoso dell'ambiente.

Migliore controllo del gioco. Il design dell'aspetto a forma di arco è comodo da tenere; Pulsanti di cristallo, sensazione migliore, disposizione ragionevole dei pulsanti, design a bilanciere antiscivolo e offre ai giocatori una migliore esperienza di controllo.

CZT Nuova Console di Gioco Portatile da 5,1 Pollici 9100 Giochi integrati simulatori Multipli Il Gioco può Essere archiviato mp3 DV/DC e-Book registratore Batteria al Litio Ricaricabile 79,80 € disponibile 2 new from 79,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design ergonomico pratico.Il design ergonomico e l'aspetto in stile maniglia offrono ai giocatori una presa migliore e un'esperienza di gioco più confortevole; 5.1 Ampio schermo LCD, colori ricchi, migliore qualità dell'immagine, un buon riflesso dei dettagli del gioco.

Supporta più simulatori retrò. Supporta 10 tipi di simulatori retrò. È il preferito dei giocatori che amano i giochi retrò; Supporta il salvataggio del gioco. La console di gioco ha una funzione di salvataggio. Quando non puoi continuare a giocare, premi il tasto ESC per salvare i progressi del gioco e puoi continuare a giocare con i progressi salvati la prossima volta. Non c'è bisogno di ricominciare da capo.

Memoria da 40 GB (host: scheda TF da 8 GB + 32 GB) Giochi classici 9100 incorporati (puoi vedere molti giochi entrando nell'icona "Gioco" sullo schermo). I giocatori possono giocare non appena lo ottengono, risparmiando al giocatore la fatica di trovare e scaricare i giochi;

Il gioco può essere eliminato / aggiunto. I giochi integrati possono essere eliminati / aggiunti (ad eccezione dei giochi desktop). Dopo aver collegato la console di gioco al computer, il giocatore può vedere la cartella "game" della console di gioco, dove il giocatore può aggiungere o eliminare giochi. I giocatori possono anche creare una nuova cartella nella cartella "gioco" e inserirvi i loro giochi preferiti per una facile ricerca.

Supporto AV-OUT. È possibile connettersi alla TV tramite il cavo AV, giocare, guardare video sulla TV, Dopo il collegamento alla TV, selezionare PAL o NTSC in "Impostazioni" - "TV-OUT" (il Sistema TV del paese dell'utente); Supporta video / musica, leggi e-book, scatta foto o video, registra o cronometri. Batteria al litio incorporata.

Rii Gaming GP100 - Coppia di Gamepad Controller USB Super Nintendo compatibili con PC (Windows, Mac, Linux) e Raspberry Pi 19,99 €

16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2x Gamepad controller compatibili con Windows, Mac, Linux, e Raspberry Pi.

Ideale per il retrogaming, è perfetto per giocare con emulatori e ROMs del Super Nintendo.

Trasforma il tuo PC o il tuo Raspberry Pi in una console per videogiochi.

Comandi e pulsanti pronti all'uso per moltissimi giochi ed emulatori.

Collegamento tramite USB, lunghezza del cavo 1,5 metri. Installazione rapida Plug 'n Play, non richiede driver specifici.

Tempo Di Saldi Console Portatile Con 400 Videogiochi, Schermo A Colori Retro, 2.1 X 7.8 X 11.5 Cm 15,30 € disponibile 2 new from 15,30€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Totale giochi: 400.

Colore: vari.

Dimensioni: circa 11,5 x 7,8 x 2,1 cm.

Peso:circa 110 gr.

L’estetica della console può variare in base alla disponibilità di magazzino.

JHKGY - Mini console da gioco classica integrata al gioco 620, console di gioco video a due e quattro tasti, 8 bit e due maniglie di controllo per ricordare l'infanzia (cavo HDMI), 4 keys 23,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prestazioni AV: connettiti al TV tramite l'uscita AV e gioca subito centinaia di giochi. Puoi goderti facilmente giochi di video vivaci e coinvolgenti sul grande schermo.

Gioco ricco: ricordi d'infanzia, console di gioco mini FC. Ci sono 620 console videogiochi vintage MINI classiche integrate, una console di gioco che non ripete i giochi.

Favorire la compagna di un genitore: non trovate alcun soggetto per comunicare con il vostro bambino? Le console di gioco retrò consentono ai vostri bambini di vivere l'esperienza e la felicità della vostra crescita e di promuovere la comunicazione e i sentimenti con i vostri bambini. Dotato di 2 joystick sensibili, plug and play, la mano è comoda, meglio condividere il vostro piacere con la famiglia e gli amici.

Il miglior regalo: la mini console da gioco classica può inviare amici, inviare amici, mandare le moglie, mandare i mariti e condividere con loro la gioia dell'infanzia. Può anche essere usato come regalo per il bambino di un amico per permettere ai bambini di vivere la crescita dei loro genitori. Sarà un grande regalo per le vacanze, un regalo di compleanno.

Configurazione standard: 1 host, 1 cavo AV, 1 manuale di istruzioni, 1 caricatore di alimentazione, 2 maniglie, 1 scatola di imballaggio (nota: maniglia a 2 e 4 opzioni di chiave).

Fivejoy Console di Gioco Portatile, 400 Giochi FC Classici per Due Giocatori, Schermo a Colori da 3 Pollici, Connessione TV per Console di Gioco Portatile con USB Ricaricabile (Rosso) 24,97 €

18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【400 giochi FC classici】 La console di gioco include 400 giochi FC classici unici. Tiro, corsa, avventura e altri stili di gioco integrati. Non c'è pubblicità quando giochi. Porta te e i tuoi bambini al divertimento dell'infanzia.

【Facile da trasportare】 La console è leggera, portatile e sottile. La funzione di retroilluminazione dello schermo ti consente di portarlo in giro per giocare a giochi retrò ovunque. Sulla strada per il lavoro, il tempo libero, la scelta migliore per un'atmosfera rilassante.

【Batteria ricaricabile】 Viene fornito con batteria al litio ricaricabile e cavo USB plug & play, ha una durata della batteria fino a 6-8 ore, che ti consente di giocare felicemente senza ricaricare frequentemente.

【Ideale per l'interazione genitore-figlio】 Le console di gioco portatili sono dotate di cavi di uscita video e audio. Lo schermo LCD super ampio da 3 pollici può essere collegato alla TV tramite l'uscita AV, consentendo a te e ai tuoi bambini di godere facilmente di videogiochi vivaci ed emozionanti sul grande schermo.

【Come regalo ideale】 È un regalo divertente per i bambini, gioca con loro nel tempo libero. Promuovi la tua relazione genitore-figlio. In caso di problemi con la nostra console di gioco portatile, contattaci immediatamente. Ti risponderemo entro 24 ore e faremo del nostro meglio per aiutarti.

Stecto T.Y.G.F Console di Gioco Portatile, 8GB 4.3 Pollici 10000 Giochi retrò Console di Gioco Portatile Console per Videogiochi, per Videogiochi Musicali Regalo per Bambini e Adulti 47,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Schermo da 4,3 pollici: schermo a colori, rapporto di visualizzazione 16: 9. Basta metterlo nel palmo dei bambini, con la console di gioco portatile più leggera in tasca. Goditi la migliore esperienza visiva.

Design: la console di gioco è elegante e resistente. Il controllo è preciso e fermo. Con gli altoparlanti integrati, è comodo trasportare i giochi. Queste caratteristiche uniche la rendono una macchina da gioco arcade indubbiamente retrò, il miglior regalo di Natale per la famiglia e gli amici.

Multifunzione: non solo console di gioco, ma anche lettore musicale, lettore video, fotocamera, DV, registratore, visualizzatore di foto, e-book, cronometro, calcolatrice. La capacità di questa console di gioco è di 8 GB, 10.000 giochi integrati.

Alimentazione: batteria al litio polimerica ad alta capacità incorporata da 1500 mAh, lunga durata in standby e durata e ricarica tramite cavo USB. Supporta giochi di lunga durata e riproduzione musicale. Rilascia gioia ed energia durante i viaggi o i lunghi viaggi.

Supporta più lingue: cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, giapponese, coreano, francese, tedesco, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese, ceco, danese, polacco, russo, turco, ungherese, rumeno, arabo, ebraico, tailandese, Indonesiano, greco.

RG522 Console di gioco portatile Supporto Android7.1 Sistema Open Source RK3399 Chip 64G TF Card 2500 Giochi classici Schermo IPS da 5,36 pollici 2PCS 3200mAh Batteria (Black) 299,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【CHIP E MEMORIA AGGIORNATI】 Utilizza il chip aggiornato RK3399, basato sull'architettura big.LITTLE, processore a 6 core a 64 bit (A72 × 2 + A53 × 4), con clock a 1,8 GHz. Utilizza 4 GB di RAM LPDDR4, Android 64 GB di memoria flash eMMC 5.1 ad alta velocità, scheda TF Linux da 16 GB. Può risolvere il problema della perdita di frame, r. Supporta il combattimento online tra due console di gioco con WIFI.

【SCREEN TOUCH IPS da 5,36 pollici】 Schermo IPS ad alta definizione da 5,36 pollici, 1920 * 1152 (5:3) pixel, tocco a 10 punti, OCA full fit, display molto chiaro. Schermo in vetro temperato e protezione per lo schermo, doppia protezione con antigraffio e anticaduta, offre un'esperienza di gioco emozionante e una migliore protezione degli occhi.

【BATTERIA 6400 MAH E RICARICA VELOCE】 Batteria al litio polimerica ad alta densità da 2 × 3200 mAh incorporata, uscita 7,6 V 24 Wh di potenza per un massimo di 6 ore di gioco. Supporta i protocolli di ricarica rapida tradizionali come PD, QC, AFC, Input 9V~12V≥2.5A.

【LINUX + ANDROID 7.1 DUAL SYSTEM】 Supporta il funzionamento a doppio sistema Linux + Android 7.1. Inizia a Linux per impostazione predefinita. Rimuovi la scheda di sistema, può riavviarsi su Android. Non solo puoi giocare a vari giochi Android, ma anche a più di 20 tipi di formati di gioco come WII, NGC, NDS, N64, DC, PSP, PS1, Openbor, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, NEOGEOPOCKET, GBA , GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, GG, MSX, PCE, WSC, giochi di trapianto ecc. Motore a vibrazione integrato.

Difuzed PlayStation - Portachiavi in gomma 3D per console e controller 28,87 € disponibile 2 new from 28,87€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dispone di un sistema di gioco Playstation realizzato in gomma flessibile con colori e dettagli autentici.

Portachiavi resistente e durevole, perfetto per le chiavi.

Confezionato singolarmente in un sacchetto di marca.

HLF 5,1 Pollici Multi-Funzione Console di Gioco retrò Console di Gioco Portatile 7700 Giochi supportano Giochi Arcade e Altri 9 simulatori Possono Essere archiviati Batteria ricaricab 69,80 € disponibile 3 new from 69,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Schermo LCD ad alta definizione da 5,1 pollici, sistema arcade, giochi integrati, anche se non è la migliore console di gioco, ma ti porterà sicuramente felicità, ti farà ricordare il nostalgico tempo classico.

Memoria: 32 GB, 7700 giochi integrati, Meno problemi di download dei propri giochi per gli utenti. I giocatori possono aggiungere o eliminare giochi in base ai loro hobby. Supporta giochi simulatore arcade e altri 9 simulatori. Il design a doppio bilanciere rende l'operazione più conveniente.

Supporta il gioco Salvataggio / caricamento istantaneo. Questa funzione è molto importante. Quando giochi, potresti riscontrare le seguenti situazioni. Il gioco è difficile da passare, non voglio ricominciare. In questo momento hai molto bisogno della funzione di salvataggio del gioco. Questa macchina da gioco può salvare fino a 6 progressi, in modo da poter seguire i progressi precedenti la prossima volta che giochi.

Come trovare altri giochi nella console di gioco? Inserisci l'icona "Giochi" sullo schermo, quindi inserisci "Elenco Dir", troverai altri giochi. Quando giochi, premi il pulsante "ESC" per visualizzare il menu di gioco, puoi salvare / caricare l'avanzamento del gioco.

Supporta la funzione video / musica / e-book /Registratore / Cronometro, batteria al litio ricaricabile integrata, supporto AV OUT per collegare la TV, può giocare / guardare video / immagini sulla TV. Supporta l'espansione della scheda TF.

CZT 4,3 pollici 8 GB doppio joystick console di gioco portatile costruire in 2000 giochi console per videogiochi il gioco può essere archiviato supporta più simulatori mp3/mp4 USCITA TV 59,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Console di gioco nostalgica multifunzionale con schermo LCD a colori da 4,3 pollici, il doppio joystick semplifica il controllo del gioco. può giocare, guardare video, ascoltare musica, leggere e-book, è molto adatto per viaggi, interni, esterni, per il tempo libero, è uno dei migliori prodotti elettronici di intrattenimento, adatto anche come regalo.

Supporta più emulatori, può riprodurre molti tipi di giochi; 2000 giochi gratuiti incorporati, quando si riceve Quando si utilizza una console di gioco, è possibile giocare senza scaricare il gioco, il che è molto conveniente. Il gioco può essere aggiunto o eliminato.

Come trovare 2000 giochi? Entra nell'icona "Game Center" nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, troverai molti giochi; Come aggiungere giochi? basta collegare la console di gioco al computer e copiare il gioco nella cartella "GAME" nella console di gioco; puoi anche creare un file nella cartella del gioco, quindi copiare i giochi in questa cartella, quindi puoi trovarlo rapidamente in questa cartella il gioco che vuoi giocare.

Supporta i progressi di salvataggio del gioco. Quando non puoi continuare a giocare, premi il tasto SELECT o ESC per salvare i progressi di gioco e puoi continuare a giocare con i progressi salvati la prossima volta senza riavviare. Questa è una funzione molto importante.

Supporta video e audio, oltre a registrazione, e-book, cronometro, calendario e altre funzioni; supporta la funzione di uscita TV, puoi giocare sulla TV; batteria al litio ricaricabile incorporata.

CZT Nuova Console per Videogiochi retrò da 5,1 Pollici gestire Console di Gioco 4000 Giochi incorporati gestire l'aspetto Supporta più simulatori Video Musica e-Book Uscita TV (Blurosso) 79,80 € disponibile 2 new from 79,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ampio schermo LCD da 5,1 pollici.Il grande schermo può presentare completamente l'immagine dei giochi retrò, permettendoti di rivivere i giochi classici; Design innovativo dell'impugnatura, il design dell'impugnatura offre ai giocatori una presa migliore e semplifica il controllo del gioco.

Supporta più simulatori.Supporta 10 giochi di simulazione, ogni simulatore è un classico, porterà bei ricordi ai giocatori; Giochi classici incorporati.Giochi classici 4000 integrati da 8 GB, puoi giocare non appena ottieni la console di gioco , non è necessario cercare i download.

Supporta l'archivio istantaneo.Quando giochi, puoi salvare il gioco premendo il tasto ESC e puoi continuare a giocare con i progressi salvati la prossima volta senza riavviare.

Supporto uscita TV.È possibile connettersi alla TV tramite il cavo AV, giocare sulla TV, guardare video e condividere la felicità con la tua famiglia; Batteria al litio incorporata.La batteria al litio ricaricabile integrata può essere ricaricata ripetutamente , che è ecologico e conveniente.

Supporta la riproduzione di video / audio.Gioca a giochi, guarda video, ascolta musica, leggi e-book e scatta foto / video / registrazione / funzioni cronometro. Questo è uno dei migliori regali per qualcuno.

CZT 4,3 polliciconsole di Gioco retrò a Colori Freddi 3000 Giochi incorporati supportano i Giochi mp3mp4 Possono Salvare/Aggiungere/eliminare la Batteria al Litio Ricaricabile (Blu-Rosso) 59,80 € disponibile 2 new from 59,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Console di gioco a colori freddi da 1,4,3 pollici. Il corpo di colore freddo ti rende diverso; è solo una console di gioco e supporta anche le funzioni video / musica / e-book / ripresa / registrazione.

Supporta più giochi di simulazione. Supporta il formato arcade e altri 9 simulatori Ci sono 3000 giochi classici costruiti in 8 GB, gli utenti possono giocare non appena ottengono la console di gioco, eliminando il problema di cercare, scaricare e selezionare i giochi online.

Supporta l'archiviazione / cancellazione del gioco. La console di gioco supporta il salvataggio / la lettura di file in tempo reale. Quando non puoi giocare, puoi salvarlo e giocare di nuovo la prossima volta. Il gioco può essere aggiunto o eliminato e puoi scegliere il tuo gioco preferito.

Supporta l'uscita AV OUT. È possibile connettersi alla TV tramite il cavo AV, giocare sulla TV, guardare video / immagini e modificare lo schermo piccolo in uno schermo grande.

Design con doppio pulsante a bilanciere / cristallo. Doppio joystick antiscivolo, migliore controllo del gioco; bottoni di cristallo, bella sensazione della mano; batteria al litio ricaricabile incorporata, ricaricabile, risparmio energetico e protezione ambientale.

KINMRIS Super Console X Pro 256G - Console per videogiochi integrata in oltre 50.000 giochi, 2 gamepad, Console di gioco arcade retrò 4K TV, supporto NES / N64 / PS1 / PSP, WiFi / LAN 133,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche * Supporto compatibile con HDMI Super Console X Pro 4K HD per PS1 / DC / N64 Mini lettore di giochi TV familiare portatile con oltre 50000 giochi

* 50 emulatori preinstallati, 64G integrati giochi 33289, 128G incorporati 41485+ giochi, 256G incorporati 50000 + giochi. Plug and Play. X-Pro è dotato di un chip S905X aggiornato, che è perfettamente compatibile con PS1 / N64 / DC / NDS, ecc., esegue giochi grandi senza congelare

* Nuovo sistema dual X-Pro aggiornato, sistema di giochi -EmuELEC / sistema TV-Android, 4K HD HDMI compatibile (1080P / 720P)

* Lingua muilt, supporta più di 20 lingue, tra cui inglese / cinese / giapponese / spagnolo / coreano / Francia / russo / portoghese, ecc., supporta 1-5 giocatori allo stesso tempo

* Supporta l'aggiunta di giochi da soli tramite la rete, connessione di rete (interfaccia WiFi/LAN)

CZT Nuova console per videogiochi da 4,3 pollici da 8 GB costruita in 1800 giochi gratuiti per più simulatori Console di gioco portatile Uscita video/musica TV Il gioco può essere archiviato 59,90 € disponibile 2 new from 59,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Schermo da 4,3 pollici. Il design dall'aspetto curvo è comodo da tenere in mano; l'aspetto è piccolo e facile da trasportare; le funzioni sono ricche, il che può portare molto divertimento agli utenti. Adatto per interni, esterni, viaggi o come regalo.

Supporta più formati di giochi di emulazione, costruiti in 1800 giochi gratuiti. puoi giocare non appena ottieni la console di gioco, il che è molto conveniente. Altre console di gioco si trovano nel "Game Center" nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e i giochi possono essere aggiunti o eliminati.

Il gioco può essere archiviato. Premi il pulsante "SELECT" o "ESC", seleziona "Salva partita" per salvare i progressi del gioco e giocare di nuovo con i progressi dell'ultimo gioco, in modo da non dover ricominciare da capo. Puoi anche premere il tasto "SELECT" o il pulsante "ESC" per caricare/chiudere o mettere in pausa il gioco.

Supporta la funzione di uscita TV, può essere collegato alla TV per giocare e guardare video; Batteria al litio incorporata, può essere caricata ripetutamente (tempo di ricarica consigliato: 4-6 ore).

Supporta MP3/MP4, ebook, calcolatrice, calendario, cronometro, registratore, funzione di download.

JXD 4,3 pollici 8 GB console di gioco portatile costruito in 1500 giochi supporta più simulatori console per videogiochi retrò x6 USCITA TV mp3/mp4/DV/DC giocatore di gioco portatile 49,80 € disponibile 2 new from 49,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La console di gioco classica da 4,3 pollici supporta più simulatori. Un gioco può essere equivalente a molte console di gioco precedenti. Gli utenti possono giocare a molti tipi di giochi, permettendoti di recuperare facilmente i ricordi d'infanzia. È molto adatto per viaggi, interni, esterni, per il tempo libero e adatto anche come regalo.

Supporta l'archivio dei giochi. Durante il gioco, premere il pulsante SELEZIONA per salvare i progressi di /Esci/Riavvia il gioco. Quando continuerai a giocare la prossima volta, potrai caricare e salvare i progressi senza riavviare. Questa è una funzione molto utile.

Migliaia di giochi classici incorporati. 1500 giochi classici gratuiti incorporati, inclusi diversi giochi di simulazione, ogni gioco di simulazione ha una cartella corrispondente. Gli utenti possono trovare i giochi di questi diversi emulatori nel "Game Center" nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.

Il gioco può essere aggiunto o eliminato. I giochi non solidificati possono essere aggiunti o eliminati. Collega la console di gioco al computer, trova il "GIOCO" nella console di gioco sul computer, puoi aggiungere o eliminare giochi qui; puoi creare un nuovo file qui, inserire i tuoi giochi preferiti it, così puoi trovare rapidamente il gioco a cui vuoi giocare.

Supporta la connessione alla TV per giocare. La console di gioco è collegata alla TV tramite il cavo AV e l'utente può giocare/guardare video sulla TV; Supporta video, musica, e-book, registrazione, e-book, cronometro, calendario; Incorporato batteria al litio ricaricabile; supporto massimo espansione della scheda TF da 32 GB.

HLF 4.3 Pollici Dual Joystick MP4 Console di Videogioco Portatile ergonomia Aspetto Supporto istantaneo Salva/Carica 1700 Giochi per Arcade e Altri 10 simulatori (Nero) 59,80 € disponibile 2 new from 59,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporta più simulatori. Supporta arcade arcade e altri 10 simulatori (equivalenti alle ultime 10 diverse console di gioco), ogni simulatore ha molti giochi, ci sono molti giochi a cui puoi giocare! Il gioco rende la felicità molto semplice, ti permette di rivivere i classici e perdere i bei tempi dell'infanzia! È una buona scelta!

1700 giochi incorporati, puoi giocare non appena ricevi la console di gioco, eliminando il fastidio degli utenti che cercano, scaricano e selezionano i giochi online; Come trovare altri giochi sulla console? Inserisci l'icona ""Game Center"" nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, troverai più giochi.

La console di gioco supporta il salvataggio/caricamento istantaneo del gioco. Quando non puoi continuare a giocare, premi il tasto SELECT o ESC per salvare, puoi salvare i progressi di gioco; il gioco può anche essere aggiunto o eliminato, Come aggiungere giochi? Prima scarica il gioco sul computer, collega la console di gioco al computer, quindi copia il gioco dal computer nella cartella "GAME" nella console di gioco.

Schermo LCD da 4,3 pollici, memoria 8G, batteria al litio ricaricabile integrata, aspetto ergonomico dell'arco per un migliore controllo, il design dell'arco su entrambe le estremità rende la presa più comoda e il controllo è migliore, molto giocabile.

Supporto AV OUT per il collegamento all'uscita TV, è possibile connettersi alla TV tramite cavo AV, giocare alla TV, guardare video / immagini, il piccolo schermo diventa grande schermo; supporta la riproduzione di video e musica Quando non vuoi giocare, puoi guardare video e ascoltare musica; più altre funzioni: E-book / registrazione / calendario / cronometro / calcolatrice. READ Crisi Russia-Ucraina: la Germania sospende il gasdotto chiave con la Russia

HLF 4,3 Pollici Console per Videogiochi a Colori con Doppio Joystick 3000 Giochi integrati supportano Arcade e Altri 10 simulatori Musica Video AV out Batteria al Litio Ricaricabile (Blu-Rosso) 59,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Console di gioco con schermo a colori da 1,4,3 pollici a colori, aspetto elegante, funzioni ricche, non è solo una console di gioco, ma anche MP3 / MP4, è uno dei tuoi prodotti di intrattenimento indispensabili in interni / esterni / viaggi. È un regalo ideale per le persone, adatto a tutte le età.

Giochi di simulazione multipli incorporati. Supporta emulatori arcade e altri 10 simulatori 3000 giochi classici incorporati, i giocatori possono giocare non appena li ricevono. Il gioco può essere eliminato / aggiunto. Supporta il salvataggio / caricamento del gioco. Durante il gioco, premere il tasto ESC, è possibile salvare / caricare / uscire dal gioco e la prossima volta è possibile giocare con i progressi salvati.

Il design ad arco su entrambe le estremità lo rende più comodo da tenere. Il joystick / pulsante 2 ha due modalità operative ei giocatori possono scegliere in base alle loro preferenze, il che è più conveniente per i giocatori.

Supporta la riproduzione di video / musica. Non è solo una console di gioco, ma può anche riprodurre film / anime / musica senza conversione di formato; supporta anche e-book (formato di testo TXT, supporta la riproduzione in background, è possibile ascoltare la musica durante la lettura di e-book);

Supporta l'uscita AV OUT. Può essere collegato alla TV tramite il cavo AV e il piccolo schermo diventa un grande schermo, così puoi condividere la felicità con la tua famiglia; La batteria al litio polimerica ricaricabile integrata da 1500 mAh, che può durare più a lungo, è a risparmio energetico ed ecologica. Supporta la ricarica USB.

CZT Nuovo 5.1 pollici Console per videogiochi a 128 bit 7600 giochi retrò gratuiti integrati per 10 emulatori gioco portatile gioco arcade portatile console di gioco tv mp3 mp4 USCITA TV 69,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Console di gioco multifunzione portatile con schermo a colori LCD da 5,1 pollici. Può giocare, guardare video, ascoltare musica e leggere e-book. È uno dei migliori prodotti elettronici per il tempo libero, adatto per interni, esterni e viaggi.

16 GB incorporati in 7600 giochi per 10 tipi di giochi di emulazione. Puoi trovare questi giochi nel "gioco" nella "Cartella" sullo schermo; I giochi possono essere aggiunti o eliminati; Come trovare rapidamente il gioco a cui vuoi giocare? Collega la console di gioco al computer e crea una cartella nella cartella "gioco" nella console di gioco. e copia i tuoi giochi preferiti in questa cartella. la prossima volta, puoi trovare rapidamente il gioco a cui vuoi giocare in questa cartella.

Il gioco può essere salvato. Quando giochi, premi il tasto "ESC", vedrai il menu delle impostazioni di gioco, puoi salvare / caricare / uscire dal gioco, il gioco può salvare fino a 6 progressi, quando tu riproduci di nuovo la prossima volta che puoi caricare il salvataggio Il progresso continua a giocare, non c'è bisogno di ricominciare a giocare.

Supporta l'uscita TV. La console di gioco può essere collegata alla TV tramite il cavo AV per riprodurre giochi/guardare video sulla TV.

Supporta video e musica. Se sei stanco di giocare, puoi guardare video o ascoltare musica. Ha anche funzioni Ebook/Immagini/Registratore; Batteria al litio ricaricabile incorporata.

Golden Security Mini Arcade Game Machine RHAC01 156 Classici giochi portatili Macchina portatile per bambini e adulti con schermo colorato da 2,8 "protetto dagli occhi e batteria ricaricabile 46,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Built-in 156 giochi: 156 Giochi in uno, offrendo grande gioia. Ci sono varietà di giochi come palline/azioni/scacchi/gara e così via, Non ti annoierai giocando a giochi diversi.

Plug and Play: controller o altri accessori non sono necessari. Basta accendere e giocare. La batteria integrata da 700 mAh può garantire molte ore di divertimento nel gioco.

Console portatile: schermo TFT da 2,8 pollici che è protetto dagli occhi con corpo tascabile, si può giocare ovunque e in qualsiasi momento

Connessione TV disponibile: questa console può essere collegata al televisore, in modo da poter godere di un maggiore divertimento di gioco. I genitori possono giocare con il loro bambino, che forniscono una possibilità per la comunicazione e l'interazione tra bambino e genitori.

Suggerimento: non esitate a contattarci e saremo molto grati se potete contattarci in primo luogo quando incontrate eventuali problemi. Qui offriremo il miglior servizio clienti per risolvere i problemi per voi. Spero che vi sentirete soddisfatti con i nostri prodotti NOTA: questa macchina da gioco supporta solo l'inglese.

QINGSHE QS-4 Handheld Game Console for Kids,Portable Arcade Entertainment Gaming System Retro FC Video Game Player 2.5" LCD Built-in 182 Classic Games,Birthday Present for Children(Blue) 27,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Nuovo Aggiornamento】: QS-4 è un prodotto nuovamente lanciato di console di giochi portatile plug & play per bambini. Sono stati aggiunti molti altri giochi interessanti al fine di portare una esperienza eccezionale di gioco agli amanti dei videogiochi. L’aspetto sembra ancora più carino e molto popolare fra i bambini. Piacerà ai tuoi bambini assolutamente.

【182 Giochi Super Classici】: Ti aiuta a ritornare al divertimento e alla nostalgia degli anni 80. Tutti i giochi retrò incorporati NES/FC/C3 derivano da anni 80 e anni 90, in modo da recuperarti la memoria di infanzia. Contiene la maggior parte dei tuoi giochi arcade preferiti classici della tua infanzia, per esempio: Donkey Kong, CONTRA 1, SUPER MARIO, Pac-man e altro.

【Godere il Divertimento dei Giochi Sempre e Ovunque】: la console di videogiochi è leggero e portatile in dimensione conveniente, è perfetto per chi vuole giocare anche durante il tempo del viaggio. Può essere giocato sul tuo grande schermo di TV dopo il tuo collegamento della TV con il cavo AV incluso.

【Intrattenere i Tuoi Bambini e Tenerli Occupati】: lingua inglese, stile di arcade semplice, facile da giocare. È un compagno perfetto per mantenere i tuoi bambini occupati per darli un bel momento per giocare a divertirsi. Puoi anche giocare insieme con il tuo caro o la tua cara e sarebbe una grande gioia per tutta la famiglia.

【Regalo di Compleanno di Sorpresa per Bambini】: Viene con una confezione di regalo, potrebbe essere una sorpresa di compleanno o un regalo di Natale per i tuoi bambini e chiunque ami i giochi della scuola vintage.

Anbernic Console di Giochi Portatile ,Console di Giochi Retro Game Console Built-in 3000 Classic Giochi - Transparent Black 62,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Retro Game Console built-in 3000 gioco classico. Lasciati godere la gioia in 3000 giochi diversi.

Connessione senza barriere tra reticolo di schermo LCD e sistema di gioco, immagine ad alta definizione del gioco, niente catonte.

Altra funzione: supporto uscita TV, supporto auricolari stereo da 3,5 mm. impostazione di risparmio energetico, luminosità del display, sfondo dell'interfaccia e altre funzioni del display.

Aspetto: guscio traslucido, si può chiaramente guardare la struttura interna del prodotto. Usando materiale ABS ecologico, superficie opaca, robusto e antiscivolo, puoi giocare meglio.

Multi-funzione: non solo puoi divertirti con i giochi, puoi anche ascoltare musica, leggere libri, guardare video e registratori

Dhaose Xbox 360 Game Controller, Wired Game Controller Gamepad Controller Cablato USB, Joystick, Joypad Compatibile per Microsoft Xbox 360 Slim PC Windows /7/8/8.1/10 24,99 €

20,05 € disponibile 3 new from 20,05€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Compatibile con più piattaforme】: il controller Dhaose Xbox 360 è progettato per sistemi di gioco Microsoft Xbox 360 e Windows PC (Windows 10/8/7/XP). Nota: questo è il controller del marchio Dhaose, e realizzato da terze parti fabbrica, non dal marchio originale Microsoft. Nota: La funzione di vibrazione scadrà quando si giocano alcuni giochi su pc.

【Plug and Play】: il cavo USB è esteso fino a 200 cm. Puoi sederti e goderti il gioco un po 'più lontano dalla console. Una volta che la porta USB è collegata al computer, è possibile avviare il gioco, controller Xbox 360 personalizzati è facile da installare e richiede senza alcun software.

【Doppio ammortizzatore e risposta rapida】: motori a doppia vibrazione integrati, perfettamente adatti per corse, riprese, combattimenti e giochi sportivi, migliorando l'esperienza di gioco. I controller personalizzati xbox 360 offrono alta sensibilità e prestazioni complessive di risposta rapida, tutti i pulsanti sono facili da premere e rispondere immediatamente, con un buon feedback tattile per il massimo comfort e un'esperienza di gioco senza fine.

【Design ergonomico】: Il design asimmetrico del joystick, l'impugnatura e il design del contorno si adattano perfettamente alle tue mani. il nuovo design della spalla e il design della maniglia più aerodinamico si abbina alla mano del giocatore per il massimo comfort, assicurando che tu possa giocare per ore sul gioco.

【Alta sensibilità】: una precisa leva del pollice, due pulsanti di pressione e una freccia a otto vie ti aiutano a rimanere sotto controllo. Assicurati che il tuo segnale di movimento sia ricevuto senza deviazioni, fornendo una velocità di gioco precisa e sensibile.

24pcs pulsanti arcade pulsante arcade fai da te per arcade joystick giochi console pulsanti 6 colori (12x24mm) 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Facile da spingere verso il basso:L'interruttore a pulsante ha una buona qualità e sensibilità e puoi spingerlo verso il basso molto facilmente.

Facile da montare:Il pulsante è leggero e piccolo, facile da montare, perfetto per un arcade per sostituire i pulsanti mancanti o usurati su un armadio arcade esistente.

Materiale premium:Il pulsante arcade è realizzato in materiale plastico di alta qualità, leggero, confortevole e resistente.

Ampiamente utilizzato:L'interruttore a pulsante micro è adatto per progetti fai-da-te arcade retropie Pi lampone 1/2/3, progetti MAME fai-da-te, progetti USB MAME arcade fai-da-te arcade, mini macchine arcade, console di videogiochi classica professionale per famiglie, bastone da combattimento super street fighter Joystick, mini tavolo top arcade machine e controller per PC, giochi per computer ecc.

Pacchetto:Questo prodotto contiene 24 microinterruttori con 6 colori.

YAOUFBZ Console per Videogiochi Arcade Classica Mini SUP Portatile Retro Box 64 Bit 400 in 1 Console per Giochi per Bambini e Famiglie 27,29 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [✪400 giochi classici✪] La console di gioco portatile ha 400 giochi portatili classici incorporati, come azione, sport, corse, sparatutto, giochi di combattimento e così via, non solo per portare il tempo di gioco divertente ai bambini, ma ti riporta al divertimento dell'infanzia.

[✪Supporto per 2 giocatori✪] Un gamepad è incluso nel pacchetto per i giochi a due giocatori. È incluso anche il cavo AV in modo da poter collegare la TV a questa sala giochi e godere di una migliore esperienza di gioco, utile per consolidare il rapporto tra fratelli e sorelle, genitori e figli.

[✪ Lunga durata della batteria✪] Batteria incorporata da 800 mAh, può durare per circa 6 ore.

[✪Adatto per i viaggi✪] È possibile caricare la batteria al litio di grande capacità incorporata da 800 mAh. La console di gioco può essere utilizzata per un massimo di 6 ore quando è completamente carica. Quando sei in viaggio d'affari, in viaggio o in campeggio, non devi preoccuparti di rimanere senza energia.

[✪Great Gift✪] Questo è un regalo natalizio di compleanno molto adatto per i tuoi bambini, amici e chiunque ami i giochi della vecchia scuola. Un compagno perfetto per promuovere le capacità di coordinazione occhio-mano dei nostri bambini. Un regalo fantastico per tutta la famiglia.

Anbernic RG351V Console di Giochi Portatile , Console di Giochi Retro OpenDingux Tony System WiFi Online Sparring , Built-in 64G TF Card 2500 Classic Giochi Support PSP / PS1 / N64 / NDS (Gray) 139,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【BUILT-IN 2500 CLASSIC GAMES】la console di gioco portatile è compatibile con i sistemi Linux open source ,Perfectly support PSP、N64、NDS、PS1、CPS1、CPS2、FBA、NEOGEO、NEOGEO POCKET、GBA、GBC、GB、SFC、FC、MD、SMS、GG、MSX、PCE、WSC、transplant games etc 20 kinds of games format. Scheda SD Mirco 64G, preinstallata con più di 2500 giochi, e supporta gli utenti per aggiungere giochi da soli, il massimo può essere espanso a 256G.

【Schermo IPS da 3,5 pollici】schermo IPS ad alta definizione da 3,5 pollici, leffetto di visualizzazione è molto chiaro. Il vetro temperato utilizzato per la doppia protezione ha le caratteristiche di resistenza ai graffi e alla caduta, offrendo unesperienza di gioco emozionante e una migliore protezione degli occhi.

【Batteria da 3900 MAH di grande capacità】Batteria al litio di grande capacità da 3900 mAh incorporata. Tempo di standby lungo e lunga durata della batteria. Supporta fino a 8 ore di giochi. Supporta la ricarica rapida utilizzando un cavo USB. Portati molta felicità durante il viaggio o il viaggio a lunga distanza.

【Upgrade chip】Questa console per videogiochi utilizza il chip RK3326, che può risolvere il problema della caduta dei frame nel gioco, eseguire il gioco perfettamente, e rendere il tuo schermo di gioco più scorrevole

【HIGH QUALITY MATERIAL】Le chiavi L1/L2/R1/R2 usano il pulsante OMRON FRETTING per aumentare la vita dei bottoni di tre volte e premere un milione di volte.Due altoparlanti incorporati con effetti sonori ispirati.Materiale trasparente unico di alta qualità per caso.E'il miglior regalo di compleanno per i bambini. READ Joel McHale afferma che Don Lewis non ha rilasciato Doug Carol Baskin

Controller di Gioco Cablato per PC, Joystick Gamepad con Controllore di Gioco per PC Doppia Vibrazione Compatibile PS3, Switch, PC Windows 10/8/7, Laptop, TV Box, Telefoni Android, 2m Cavo USB 31,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ampia compatibilità: questo controller di gioco cablato è compatibile con Windows, Vista, TV box, PS3 e Android 4.0 o versioni successive con funzione OTG. Non supporta Xbox 360/ Xbox One/ Mac/ IOS/ Playstation 4/ Amazon Fire TV/ Amazon Fire Stick

Plug & Play: puoi iniziare a giocare subito dopo aver preso il gamepad tra le mani. Il cavo USB è lungo 2 metri (6,5 piedi) e puoi giocare seduto un po' lontano dalla console

Doppi vibratori: controller di gioco I motori vibranti sono incorporati nelle impugnature laterali e forniscono un feedback distinto durante il gioco, migliorando l'immersione e il realismo degli scenari di gioco. Ti offre una fantastica esperienza di gioco, per portare i tuoi giochi al livello successivo.

TURBO: personalizza il turbo più qualsiasi pulsante per rilasciare le dita dei giocatori e distruggere i tuoi nemici con una semplice pressione. I clienti possono riscontrare problemi a causa dell'utilizzo errato dell'articolo, contattare il venditore in anticipo in caso di domande prima di restituire.

Perfect Operation Design: il design asimmetrico dei joystick si basa sull'ergonomia e progettato per la posizione del pollice più comoda. Assicurati una sensazione ottimale durante il gioco

CZT La Console di Gioco Quad-Core da 7 Pollici con Doppio Joystick preciso Supporta più emulatori integrati 9000 Giochi Uscita HDMI Batteria al Litio Ricaricabile da 4000 mAh mp3 / mp4 (Nero) 109,80 € disponibile 3 new from 109,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CPU quad-core a livello di febbre processor Processore A7 da 1,3 GHz, appositamente progettato per i giochi, il gioco funziona in modo più fluido, offrendo ai giocatori un'esperienza di gioco migliore. 9000 giochi integrati, puoi giocare non appena ottieni la console di gioco, molto conveniente.

Grande schermo HD da 7 pollici - La risoluzione dello schermo è 1024 * 600, il colore è saturo, il colore è realistico e l'effetto visivo è migliore ; Memoria - 64 GB (due schede TF da 32 GB: scheda TF da 32 GB con 9000 giochi ; 32 GB TF card con giochi PS); Accurato doppio joystick 3D - Il joystick per giochi arcade, come il joystick SWITCH, ha un funzionamento reattivo, preciso, senza inceppamenti e rimbalzo rapido.

Supporta più di 12 simulatori - Supporta PS / Arcade / arcade / neogeo / mame / cp1 / cp2 / gba / gbc / gb / sfc / sfc / md / smd / gg / e molti altri giochi simulatore , il gioco può anche essere aggiunto o eliminato ; Supporta il salvataggio / caricamento del gioco: quando hai qualcosa da lasciare, puoi salvare l'avanzamento del gioco, la prossima volta puoi continuare a giocare con questo progresso.

Supporta l'uscita TV HDMI 1080P - Supporta l'uscita 1080P sulla TV tramite cavo HDMI, puoi giocare e guardare video / immagini sulla TV, condividere la felicità con la tua famiglia ; Batteria al litio ricaricabile da 4000 mAh incorporata - Dopo una ricarica completa, può può essere giocato per 4-6 ore e può essere caricato ripetutamente, risparmiando energia e proteggendo l'ambiente.

Supporta la riproduzione di video / musica / immagini: puoi copiare le tue serie TV / film / musica preferite sulla console di gioco. Quando sei annoiato, puoi guardare video e ascoltare musica. Supporto massimo per l'espansione della scheda TF da 64 GB.

Anbernic Console di Giochi Portatile , RG300 Console di Giochi Retro OpenDingux Tony System , Built-in 3007 Classic Giochi - Transparent Nero 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2019 Nuovo aggiornamento RG300 Console di Giochi Portatile . Batteria a alta capacità 1800mAh litio per tempo di standby ultra -lungo, ricarica con cavUSB .Supporto 6 ore di gioco continuo.

OpenDingux Tony System , Preloaded 3007classic games , Perfectly support PS1、CPS1、CPS2、FBA、NEOGEO、NEOGEO POCKET、GBA、GBC、GB、SFC、FC、MD、SMS、GG、Handy、MSX、PCE、WSC、POKE MINI,transplant games etc 20 kinds of games format. Customer can also download more games from website by themself.

Il pulsante L e R usano il pulsante OMRON FRETTING,Aumenta la vita dei pulsanti di tre volte,un milione di volte di pulsante

Multifunzionale: può essere utilizzato come lettore video, lettore di musica, lettore di e -book, più interessante di semplice console palmare.altoparlante incorporato con effetti sonori ispiratori, materiale trasparente di alta qualità, jack a cuffia 3.5mm, controllo del volume

Il miglior regalo di compleanno per bambini. 100% di soddisfazione e garanzia di restituzione incondizionata entro 30 giorni. Non esitate a comprare.

Legami Arcade Station-Mini Console Portatile, HHG0001 12,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Arcade station, la mini console portatile legami, è un'idea regalo unica e vintage per rivivere gli anni '90

Un gioco classico e senza tempo, il divertimento è garantito per tutte le età; divertiti con 153 giochi classici su diversi livelli e varianti

Da tenere sempre in tasca per giocare dove vuoi in viaggio o a casa; fai scoprire ai più giovani le emozioni dei giochi in 8-bit! tutto rigorosamente a colori

Volume regolabile

Lingua: inglese

