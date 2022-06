40 La migliore lampada per coltivazione del 2022 – Non acquistare una lampada per coltivazione finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore lampada per coltivazione? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi lampada per coltivazione venduti nel 2022 in Italia.

Attis - Lumatek Pro 300 WTS, Sistema di illuminazione LED per coltivazione di piante indoor, per crescita e fioritura 498,80 € disponibile 4 new from 451,70€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ideale per un'efficace coltivazione indoor di 1 metro quadrato.

LED per coltivazione, crescita e fioritura.

Regolabile.

Niello Lampada da coltivazione con IR, W3000 Lampada per Piante Samsung LM301b Diodi, 576 pezzi, driver MeanWell, dimmerabile, lampada per la crescita a 4 barre per piante da interno Veg Bloom. 249,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☀ MASSIMA RESA: il nostro NW-3000 coltiva la luce con i diodi Samsung LM301B e SMD e il driver MEANWELL, vanta l'efficienza leader del mercato di 2,7 µmol/J, resa massima di 2,5 g per wattaggio con PPFD medio superiore del 30%, aumento della resa del 50% e qualità rispetto ad altre luci dello stesso tipo.Consuma solo 220 W, copre perfettamente lo spazio di crescita di 120 x 120 cm (personale), 90 x 90 cm (commerciale). (lampada led coltivazione)

☀ DESIGN DIMMERABILE E TIMER 24 ORE: La nostra luce di coltivazione a LED è dotata di un controller a scatola per un comodo oscuramento, la luminosità può essere regolata dallo 0% al 100%. Allo stesso tempo, forniamo anche un timer meccanico plug-in 24 ore e non è necessario acquistare un timer separato. (lampada led piante)

☀ SPETTRO COMPLETO IR: con spettro di resa massima (3000k, 5000k, 660nm rosso, 740nm LED IR). Questa luce offre un grande aiuto per tutte le fasi della crescita delle piante, offre una luce bianca calda più che sufficiente, che aumenta le fioriture delle piante, facendo fiori più grande e più vivida, la luce blu favorisce la germinazione delle piante e la luce rossa porta a rese più elevate se combinata con la luce blu. (lampada coltivazione indoor)

☀ NESSUN BISOGNO DI CONTROLLER DAISY CHAIN: non è necessario acquistare controller, basta utilizzare la daisy chain per collegare tutte le luci, quindi dimmerare una luce, tutte le luci seguono. È possibile collegare insieme fino a 20 luci, allo stesso tempo attenuare e regolare più luci. Ampiamente applicato nella coltivazione commerciale (orizzontale e verticale), nelle colture domestiche (grow box e tende), nella coltivazione in serra, nell'idroponica e così via. (luce per piante)

☀ PIEGATURA FLESSIBILE E GARANZIA: la luce di crescita a LED può essere piegata di 180 °, installata e spostata facilmente. 3 anni di garanzia più 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, in caso di domande, non esitate a contattarci, soluzione soddisfacente al 100% garantita!

Lampada da coltivazione a LED, 300W LED doppia lente ottica Luce per piante, luce per piante da interno, Lampada di crescita 2 interruttori VEG e Bloom inclusi UV e IR 85,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Interruttori Veg / Bloom selezionabili, due fasi. Il cliente a pieno spettro sceglie liberamente dopo la fase di crescita delle piante, facile da usare. 2 interruttori 3 modalità (rosso / blu / rosso e blu), Veg interruttori sono progettati per la semina, Bloom switch è progettato per la fioritura. Black friday cyber monday Venerdì nero cyber lunedì

Nuovo effetto del condensatore di aggiornamento, l'effetto del faro è migliore della coppa riflettente, può controllare con precisione l'angolo di luce, la doppia ottica incorporata (interno 90 gradi, esterno 120 gradi), aumentare efficacemente l'uscita della luce, ridurre la perdita di luce, Migliorare il PAR / lumen, massimizzare la raccolta.

Spettro completo di 12 bande da 380 a 740 nm, per la crescita e la fioritura delle piante per fornire tutto sotto il sole naturale, aggiungere abbastanza sostanze nutritive. Inoltre, i diodi UV e IR sembrano cupidi, che è normale, non ti preoccupare.

Dissipazione di calore rivoluzionaria: nessun rumore del nuovo ventola di raffreddamento ad alto livello e di alluminio per garantire che l'intero LED accresca la luce a temperatura normale, migliorando la durata della lampada.

Rispetto alla tradizionale HPS / MH 300W, quando si usa solo 120 watt! Area di crescita perfetta 2.5x2.5(75*75cm) "a 24"(61cm) di altezza (copertura massima 3x3 '(91*91cm).

Lampada per piante a LED Niello, 600w con 588 LED coltivano la luce per piante da interno, luce per piante a spettro completo con funzione ghirlanda dimmerabile per VEG, fiori 71,99 € disponibile 1 used from 67,71€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ottieni prestazioni migliori risparmiando sui costi energetici: la luce di coltivazione utilizza 588 LED di alta qualità. L'illuminazione per piante a LED da 600 W consuma solo 80 watt di potenza e consuma il 50% in meno di energia rispetto ad altre lampade a LED SMD, Blurple o HPS. La copertura per il la fase vegetativa è di 90 x 90 cm, mentre per la fioritura è di 60 x 60 cm (lampada led coltivazione)

Eccellente spettro completo: perfetto per tutte le fasi di crescita, bianco, blu, rosso, IR e UV (3000K, 5000K, 660nm, IR 760nm e UV 395nm). I diodi 3000K forniscono luce rossa e 5000K per luce blu. La luce rossa e IR a 660 nm è particolarmente utile durante la fioritura, dove accelera il tempo di fioritura e aumenta la resa. La luce UV a 395 nm può rendere le tue piante sane. E la luce sembra abbastanza naturale (led per piante)

Design dimmerabile e funzione Garland: le luci di crescita di aggiornamento hanno solo un pulsante di regolazione, che viene utilizzato non solo come funzione di regolazione, ma anche come interruttore della luce. Facile da usare. Multi-Lights con un massimo di 13 unità possono essere collegati tramite una funzione Daisy Chain. Tuttavia, è necessaria solo una presa e puoi regolare ciascuna luce in modo indipendente. (luce per piante)

Ben fatto ed eccellente dissipazione del calore: Niello 600W Full Spectrum Grow Light è dotato di 2 ventole di raffreddamento ad alta velocità. Dissipatore di calore in alluminio integrato con elevata conduttività termica, garantisce la durata della lampada. (lampada led piante)

3 anni di garanzia e servizio clienti post-vendita soddisfatto al 100%: Niello LED grow light è l'unico vero venditore per questo prodotto, i prodotti venduti da altri non sono autentici. Certificata FCC, CE, ROHS PSE, tutte le lampade a LED acquistate da Niello sono coperte da una garanzia di 3 anni. Se hai domande, puoi contattarci direttamente

Garpsen CREE COB Riflettore Serie Lampade Led per Piante, 1000W Lampada Coltivazione Indoor, con VEG&BLOOM, Funzione Daisy Chain, Spettro Completo Luci Piante per Fioritura e Fruttificazione 169,00 €

145,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design con riflettore removibile】 La lampada da coltivazione Garpsen 1000w include 2PCS riflettori da 120 °, in particolare, riflettori rimovibili per personalizzare la messa a fuoco della luce, e il riflettore è noto per ridurre la perdita di luce, ti aiuta a risparmiare energia fino al 50% ~ 60%. È inoltre possibile rimuovere i riflettori per ottenere una luce di portata più ampia che porta una maggiore copertura della luce rispetto alle serie di obiettivi ottici.

【Cree COB + Full Spectrum】 CREE COB è noto per l'elevata potenza e stabilità ed è di per sé un design a spettro completo con un alto valore di PPFD. Questa lampada per piante ad alta potenza include 2 Cree COB (3000K / 5000K) e include anche LED rossi / blu / UV / IR e altri LED di spettro differente. Rispetto ad altre lampade ad alta potenza, questa lampada da coltivazione ha uno spettro più ricco che può soddisfare I bisogni delle piante nelle diverse fasi.

【Collegamento in serie + Funzione VEG / BLOOM】 Il cavo di alimentazione è a doppio uso per alimentazione e collegamento in serie, è possibile collegare un massimo di 3 di queste lampade da coltivazione a una singola presa a muro. Secondo la fase di crescita delle piante, è possibile switchare liberamente l'interruttore VEG / BLOOM, rendendo la piantagione più flessibile.

【Migliore dissipazione del calore + riduzione del rumore】Diversamente dalle altre lampade da coltivazione ad alta potenza presenti sul mercato, questa lampada con impianto COB include un dissipatore di calore e 2 ventole CPU per computer, che aiutano a migliorare la dissipazione del calore e ridurre il rumore.

【Grande valore + Garanzia senza-preoccupazioni】 Il pacchetto include 1 * Gancio a corda regolabile e 1 * termoigrometro, 3 anni di garanzia più 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati e un cordiale servizio clienti.

FECiDA® Grow Light LED Dimmerabile 1000W, Lampada per Piante da Interno, lampade LED per Piante Spettro Completo, LED Coltivazione Indoor con Funzione Daisy Chain 81,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⭐♔ 【Costi di esercizio inferiori e rendimenti di qualità più elevati】 Questa lampada per piante da interno utilizza 588 LED di alta qualità molto simili ai diodi Samsung LM301B, alta efficienza energetica con 2,2 μmol/J, offre un'emissione luminosa potente per ottenere rendimenti massimi più elevati. La luce per la crescita delle piante da 600 W consuma solo 65 W di elettricità domestica, eseguendo il 50% in meno di energia rispetto agli altri LED SMD o HPS.

♔ 【Funzione di regolazione e catena a margherita】 La luce a led per impianti della serie CR aggiornata ha solo una manopola di regolazione non solo utilizzata come funzione di regolazione, ma anche utilizzata come interruttore della luce. È facile da usare. Puoi collegare più luci fino a un massimo di 4 unità insieme tramite la funzione di collegamento a margherita, ma è necessaria solo una presa e puoi attenuare ogni luce in modo indipendente.

♔ 【Spettro completo ideale per tutte le fasi di crescita】 Questa luce per interni include LED 3000K, 5000K, 660nm, IR e UV. I diodi 3000K e 5000K forniscono una luce più rossastra e bluastra. La luce a 660 nm e IR è particolarmente utile durante la fioritura, dove accelera il tempo di fioritura e aumenta i raccolti. La luce UV a 395 nm può migliorare la salute delle tue piante. La luce sembra una luce solare abbastanza naturale.

♔ 【Ventola interna silenziosa e ben fatta】 Questa lampada per la coltivazione di piante progettata con un dissipatore di calore in alluminio più spesso e una ventola interna silenziosa, un eccellente sistema di raffreddamento significa una maggiore durata del LED. Driver ad alte prestazioni di sicurezza; Coperture protettive per cavi di alta qualità; Imballaggio intuitivo. Componenti di qualità significano che la luce dura più a lungo.

⭐♔ 【Servizio post-vendita soddisfatto al 100%】 FECiDA grow light è un produttore professionale di lampade da coltivazione a led da più di 12 anni e un venditore Amazon affidabile da più di 6 anni. Sappiamo che il servizio post-vendita è ciò che significa per i clienti. Forniamo una garanzia di 2 anni e non esitare a contattarci tramite messaggio online Amazon, e-mail o social media come preferisci in caso di problemi con i nostri prodotti.

COKOLILA Lampada per Piante, luce di coltivazione a spettro completo, luce per piante regolabile in altezza con timer 3/9/12H, 10 luminosità, 3 modalità, ideale per piccole piante (senza adattatore) 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Soluzione unica per l'illuminazione del giardino domestico】 Le luci delle piante sono più adatte per le piante da interno e non sono disturbi agli occhi, la luce coltivata non è eccessiva e poiché sono bloccate nel terreno/fioriera, sono molto versatili e funzionano per tutti i tipi di luoghi ( pensili, tralicci, fioriere, ecc.), soluzione perfetta per scrivania, soggiorno, angolo buio della casa, non occupano spazio prezioso, si abbinano solo all'arredamento.

【Spettro completo più recente】 Luce crescente COKOLILA con luce bianca calda (3000 K) + blu (460 nm) + luce rossa (620 nm), il rapporto spettrale più efficace che le piante assorbono principalmente. Questa luce simile al sole aiuta le piante ad assorbire più energia per sintetizzare la clorofilla per favorire la germinazione. La luce rossa contribuisce a un'efficace germinazione e fioritura e migliora la fotosintesi per risultati migliori.

【Funzione timer e impostazioni multiple】 La luce di crescita a led a spettro completo ha la funzione timer di memoria circolare con 3 opzioni 3h/9h/12h. Mantenendo l'alimentazione, può accendersi e spegnersi automaticamente ogni giorno in base alle tue impostazioni, senza più operazioni manuali per te. Puoi anche utilizzare 3 modalità di illuminazione e 10 livelli di attenuazione.

【Altezza regolabile】 Basta inserire la luce di coltivazione nella pianta in vaso stessa, non è necessario agganciarla/fissarla a qualsiasi superficie. Inoltre, copre uno spazio abbastanza ampio per illuminare più piante nelle immediate vicinanze quando è completamente esteso.

【Usi multipli e garanzia di servizio】 La nostra lampada da coltivazione è adatta per germinazione/piantina/avvio di semi, piante da interno, piante in vaso, piante grasse, cactus, specialmente quando la pianta ha bisogno di luce extra durante la pioggia, la neve, l'oscurità interna, ecc. Promettiamo inoltre 12 mesi di garanzia più 30 giorni di garanzia di rimborso e un servizio clienti cordiale.

Relassy Lampada Coltivazione, R2000 LED Coltivazione Dimmerabile, Lampada per Piante a Spettro Completo con Timer, Telecomando Grow Light con 832 LEDs per piante da interno, Serra idroponica 159,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Lampade per Coltivazione Regolabile】 5 livelli di intensità della luce per tutte le fasi di crescita delle piante da interno. L'ultima serie di luci di crescita è regolabile. È possibile regolare liberamente l'intensità della luce in qualsiasi momento con il telecomando.

【Timer integrato】La LED piante R2000 ha una funzione di temporizzazione, quindi non è richiesto alcun timer esterno. ♥Questo aggiornamento LED in crescita include un timer di un'ora come unità. È possibile impostare qualsiasi orario di lavoro desiderato. ♥Accensione e spegnimento automatici dopo aver impostato il timer. Nella situazione in cui l'alimentazione è accesa, la luce di questi sistemi si accende e si spegne automaticamente ogni giorno. Più conveniente.

【LED Coltivazione del telecomando LCD】Tutte le funzioni vengono eseguite direttamente tramite il telecomando. ♥Non è necessario salire e scendere una scala per regolare l'intensità della luce. Luce sicura per gli amanti delle piante. ♥Inoltre, 1 telecomando può collegare diverse luci di superficie, particolarmente adatte per grandi aree di coltivazione indoor, ad es. B. in negozio, sul fondo della pianta, in idroponica e in serra. Risparmiare tempo.

【Diodi IR e alto valore PAR】La lampada da coltivazione a LED è un'eccellente luce da coltivazione commerciale per piante, giungle, ortaggi e fiori. La lampada per piante simile al sole a spettro completo, inclusi i chip LED IR da 740 nm, offre un'emissione luminosa potente e una penetrazione uniforme, con conseguenti rese maggiori. Copertura grande: 120 cm x 120 cm.

【Elevata efficienza energetica e sicurezza】 -Questa lampade da coltiva corrisponde a 2000W con un consumo energetico di soli 200W. Risparmia fino al 50% di energia rispetto ad altre lampade da crescita. Con la certificazione CE / ROHS / FCC, l'uso in interni è molto più sicuro. Questa lampada da coltivazione ha una garanzia di 2 anni. READ Il bilancio delle vittime di un incidente minerario in Russia è salito a 50

Lampada per Piante con Samsung LED PDGROW Lampade da Coltivazione Plug-in USB Spettro Completo Lampada Piante per Piante da Interni 3 Modalità di Illuminazione, Temporizzazione e Dimmerabili(10w) 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Spettro Completo e Modalità 3 Colori】Questa luce di crescita a LED emette uno spettro completo ad alta efficienza da 380 nm a 800 nm, infinitamente vicino alla luce naturale, ideale per le piante in tutte le fasi di crescita. E 3 modalità di spettro luminoso: luce rossa lontana, luce bianca mista 3000K + 5000K e luce rossa mista + bianca. Puoi scegliere la modalità di illuminazione adatta in base alle esigenze di luce delle tue piante, ideale per tutte le fasi di crescita e piante diverse.

【Timer di Accensione/Spegnimento Automatico Aggiornato】Questo plug-in USB con funzione di timer di memoria circolare consente di accendersi e spegnersi automaticamente ogni giorno in base alle impostazioni (3 ore (blu) / 9 ore (verde) / 12 ore (rosso)) . Questa caratteristica assicura che le piante assorbano abbastanza luce per fotosintetizzare e abbiano abbastanza tempo per riposare. Nota: il timer deve essere ripristinato quando la luce di crescita è spenta.

【Lampada a LED ad Alta Efficienza e Unica】Queste luci per impianti a LED sono dotate di LED Samsung di alta qualità e chip Lastest Drive Processor e forniscono una potente emissione di luce. Queste mini lampadine succulente consumano solo circa 10 watt, ma la luce è equivalente a una lampadina alogena da 50 W. Inoltre, il design artistico unico potrebbe fungere da decorazione elegante per qualsiasi spazio abitativo. È un ottimo regalo se hai piccole piante da scrivania.

【Altezza Regolabile e 10 Livelli Dimmerabili】La luce di coltivazione a LED PDGROW è dotata di 3 tubi di metallo e un picchetto in plastica, facile da attaccare nel terreno. La parte di illuminazione può essere regolata in altezza (0-35 pollici) per funzionare con piante diverse e fornire la giusta intensità luminosa per ogni pianta. La luce di crescita delle piante da interno può fornire 10 livelli di luminosità dal 10% al 100% azionando il controller.

【Alimentato Tramite USB e Ampiamente Utilizzato】Con le sue dimensioni ridotte e la porta USB, è portatile e comodo da usare a casa o in ufficio. La lunghezza del cavo USB è 1,82 m / 5,97 piedi, che è sufficiente per la maggior parte degli scenari di utilizzo. Questa luce per piante si applica a piante da interno, talee di foglie, ortaggi in serra, piante in vaso, ecc. Nota: per evitare sprechi di plastica, la confezione non include un adattatore AC/DC. Si consiglia un caricabatterie da 5 V/2 A.

600W Luci Piante Spettro Completo con IR e UV Lampada da coltivazione a LED per Indoor Crescita e Fioritura 46,80 €

43,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il wattaggio di uscita della luce a LED da 600 W è 65 W-70 W, scegliamo LED Samsung con alta luminosità e ppdf, Suggeriamo di usarlo per la fase di coltivazione della semina.Se la tua area di coltivazione è di soli 3x3 piedi, puoi utilizzare la luce di coltivazione a LED da 600 W dalla semina alla fase di fioritura.

Abbiamo fatto molti esperimenti per garantire che questo progetto a spettro completo promuova la crescita delle piante. Include la luce UV e bianca IR blu rossa universale che forniscono tutto il desiderio della pianta alla luce del sole naturale.

Impermeabile e ben fatto: nessuna ventola senza rumore. Driver impermeabile ad alta efficienza e affidabilità. Il dissipatore di calore in alluminio è spesso e robusto, coperture protettive per i cavi.

Alta efficienza e risparmio energetico: rispetto ai tradizionali 400 watt HPS / MH consumando solo 65-75 watt. Design dei chip da 10w, porta un valore PAR e un'uscita di lumen più elevati rispetto ad altri 600w.

Garanzia affidabile: 1x lampada da coltivazione da 1000 W, 1x occhiali da sole, 1x corda regolabile, 1x kit di sospensione, 1x cavo di alimentazione. Offriamo una garanzia di 3 anni e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Se avete problemi, non esitate a contattarci. Ti forniremo un servizio soddisfatto.

Niello Lampada per Piante con dimmer, Q1100 Grow Light con IR, High PPFD Sunlike Full Spectrum lampade LED Coltivazione per Indoor Veg And Bloom, Lampade per la Coltivazione Coprire 60 * 60cm 71,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1. DIMMING DESIGN: le luci di crescita QB aggiornate hanno una manopola di regolazione. Una singola luce può essere regolata la luminosità dallo 0% al 100%

2. LUCE A SPETTRO COMPLETO PER IMPIANTI DA INTERNO: consiste in 660 nm di luce rossa, IR, 3000K e 5000K dello spettro della luce bianca, scientificamente ritenuta la più efficiente dal punto di vista energetico! Fornisce luce alle piante in tutte le fasi, dalla vegetativa alla fioritura e dona tutto ciò di cui hanno bisogno e che riceverebbero dalla luce naturale del sole. Ottieni una maggiore resa risparmiando sui costi energetici! (lampada per piante)

3.Ampiamente usato: paragonabile ai tradizionali 1100 W HPS / MH consumando solo 100 W! È perfetto per un'area vegetativa di 90 * 90 cm / 3 x 3 piedi ad un'altezza di 40cm o un'area di fioritura di 60 * 60 cm / 2 x 2 piedi ad un'altezza di 35cm. Ricorda di regolare correttamente l'altezza e la luminosità al livello che le tue piante desiderano per una crescita ottimale. (lampada per coltivazione lampada per coltivazione)

4. DESIGN UNICO --- Le luci per la crescita delle piante sono state progettate mirando ad aiutare i singoli coltivatori indoor/coltivatori in serra per ottenere una maggiore resa e una migliore qualità entro il budget. (grow light)

5. RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO: Niello è uno dei maggiori marchi nel campo dell'illuminazione di impianti. Abbiamo un eccellente team di progettazione, ricerca e sviluppo e servizio clienti per garantire che tu possa ottenere luci per piante di alta qualità ad un prezzo ragionevole. Le luci progressive a LED Niello vengono spesso copiate ma non avranno mai la nostra qualità o impegno, forniamo 3 anni di assistenza post-vendita. (grow lamp)

DERASL 1000W Lampada Per Crescita Piante a LED a Spettro Completo, Con Raggi Ultravioletti e Infrarossi, Adatta Per Ortaggi e Fiori in Serra Da Interni 110,99 € disponibile 2 new from 110,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Lunga durata di vita: la durata è di oltre 50.000 ore: basato sul riflettore LED non è resistente al calore e tende a cortocircuiti. Ogni LED dispone di un diodo per proteggere i doppi chips. Il substrato in alluminio integrato con diverse prese d'aria e una ventola super Big Speed garantisce una dissipazione del calore fresca e silenziosa, per prolungare la durata della luce.

✅ SPEKTRUM COMPLETO CON TECNOLOGIA COB - Le nostre luci per la crescita a LED COB hanno utilizzato l'ultima tecnologia avanzata COB-TECH per montare saldamente insieme 100 chip LED da 100 pezzi. Questa è la perfetta combinazione di luce UV a spettro completo universale blu e rosso da 380 nm a 800 nm con PPFD e lumen molto più elevati, senza produrre quasi calore e non danneggia le piante. Aggiungete 36 LED rossi e 8 pezzi a doppio chip blu.

✅ Funzione VEG & BLOOM UMANIZZATA - La possibilità di regolare l'intensità luminosa e lo spettro di luce con regolatori VCE e BLOOM in qualsiasi momento indipendente per diverse fasi di crescita (regolabile da 0% a 100% di luminosità), lo rende più flessibile di un interruttore. È possibile controllare la quantità di luce che cade sulle piante e non è necessario cambiare l'altezza della lampada come in precedenza. Particolarmente perfetto per i nuovi allevatori che non hanno molta esperienza nelle piante.

Ampia copertura: le nostre luci a LED garantiscono un'illuminazione uniforme. Può sostituire i tradizionali HPS / MH da 900 Watt e consuma solo 110 Watt. Garantisce la massima resa con il minimo consumo energetico e calore. 16" di altezza, perfetto per superfici di montaggio da 21,5 m².

Accessori aggiuntivi e miglior servizio: abbiamo anche un ulteriore supporto per corda regolabile, che è più comodo da usare con luci per la crescita delle piante. 3 anni di garanzia più 30 giorni di garanzia di soddisfazione o restituzione, 100% rimborso e servizio clienti cordiale.

Garpsen Lampade per Piante Indoor, 420 LEDs 4 Heads Lampada per Coltivazione con Treppiede Regolabile e Timer, Spettro Completo Grow Light per Semina, Crescita, Fioritura e Fruttificazione 46,99 €

44,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Aggiorna Grow Lights con Treppiede Regolabile】--Garpsen 4 teste luci per piante con supporto include treppiede regolabile estensibile da 30~130 cm, basta bloccarlo alla lunghezza desiderata per il tuo utilizzo preferito, puoi appoggiarlo sul pavimento regolare l'angolazione desiderata in base alle esigenze delle piante, anche adatto per le tue piante alte e grandi.

【Sunlike Spettro Completo&420 LEDs-Copertura della luce più ampia】--La gamma di lunghezze d'onda di questa luce di crescita va da 380~800 nm, fornendo simile alla luce solare, utile per la pianta che promuove efficacemente la fotosintesi. E viene fornito con 4 lampadine a led che includono chip led da 420PCS in totale (luce altamente uniforme, maggiore emissione di lumen, maggiore copertura della luce), fanno crescere le tue piante da interno più velocemente e aumenta il tasso di crescita.

【Controller multifunzione】--Viene fornito con un controller che supporta 4 modalità di commutazione (è possibile scegliere di accendere quante lampadine per soddisfare le diverse esigenze delle piante in diverse fasi e risparmiare energia), 5 luminosità regolabile e timer di ciclo, accensione / spegnimento automatico ogni giorno dopo aver impostato 3H/6H/12 ore di ciclo, comodo per l'uso. Non devi preoccuparti della crescita delle tue piante mentre non sei a casa per molto tempo.

【Facile da installare&Adattatore di alimentazione DC12V】--Posizionare la lampada per piante sul treppiede e serrare le viti fino a quando non sono completamente in sede. Il suo alimentatore DC12V migliora la sua efficienza luminosa e riduce la generazione di calore rispetto alla simile luce crescente sul mercato, il cui adattatore è USB e la tensione di uscita è 5V.

【Sicurezza e Servizio Professionale】--La lampada led per piante di Garpsen ha superato CE, certificata RoHS, promette 12 mesi di garanzia più una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per qualsiasi domanda, non esitare a chiedere tramite e-mail Amazon e le tue domande riceveranno risposta entro 12 ore.

COKOLILA Lampada per Piante con dimmer, 1000w Led Grow Light Full Spectrum con IR, Lampade per la Coltivazione con 222pcs Leds per Piante da interno Semina Veg e Fiore, luce piante Coprire 60 * 60cm 70,69 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pomello dimmerabile più facile e più efficace: per regolare la luminosità dello 0%-100%, che garantisce ogni momento della crescita delle piante da interni.

【 Costi più bassi e rendimento superiore 】 La nostra lampada per piante L-LZB1 è dotata di 222 LED SMD più recenti che producono un'alta efficienza energetica con 2,7 umol/J. Il consumo è di 110 W, massimo 2,5 g/W. Perfetto per una superficie di 90 x 90 cm nella fase di crescita e 60 x 60 cm nel periodo di fioritura

【Luce di crescita a spettro completo】La lampada a LED L-LZB1 ha uno spettro completo – bianco, blu, rosso e IR (3000 K, 5000 K, 660 nm e IR 760 nm). I diodi da 3000 K forniscono più luce rossa e i diodi da 5000 K offrono più luce blu. La luce rossa e IR da 660 nm è particolarmente importante durante la fioritura, accelera il tempo di fioritura e aumenta il rendimento. Perfetto per germinazione, crescita, periodo di fioritura e raccolta

Silenziosa e affidabile: questa lampada a LED è silenziosa e silenziosa. Viene utilizzato uno speciale refrigeratore in alluminio per il raffreddamento passivo, in modo da prolungare la durata e ridurre i costi di elettricità. I componenti di qualità e la lavorazione di alta qualità, durevole e robusta dei LED rivestiti con protezione adesiva parla per una maggiore durata. Confezione facile da usare

Certificazione e contenuto della confezione: la nostra luce per piante è certificata CE e RoHS. Uso sicuro in ambienti interni. Vi offriamo 2 anni di garanzia e una garanzia di rimborso di 30 giorni. 1 lampada a LED per la crescita delle piante, 1 set di sospensione, 1 cavo di alimentazione da 1,5 m, 1 manuale di istruzioni (lingua italiana non garantita). Il nostro team competente è a vostra disposizione per qualsiasi domanda

Lampada per Piante, 4 Testa 72 LEDs Lampade LED Coltivazione, Full Spectrum Lampada Crescita Luci Piante con Timer Automatico 4H/8H/12H Plant Grow Light con 360 Gradi Flessibile Collo di Cigno 30,69 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【5 Modalità Dimmerabili e 3 Modalità Spettrali】 L'intensità delle luci di coltivazione può essere modificata in base allo stadio di crescita della pianta. Tre modalità spettrali includono luce rossa, blu e mista, in grado di soddisfare le esigenze di crescita di piante diverse in fasi diverse.

【Accensione / Spegnimento Automatico】 Con timer di memoria periodica. Se vuoi viaggiare, puoi impostare il tempo di illuminazione su 4H / 8H / 12H in base alle esigenze della fabbrica. Il giorno successivo, senza operazioni manuali, la lampada per la crescita delle piante si riavvierà automaticamente con un'alimentazione costante. Anche se non c'è nessuno a casa, puoi prenderti cura delle tue piante preferite senza preoccuparti che avvizziscano.

【Collo di Cigno Flessibile e Morsetto Antiscivolo】 Il collo di cigno regolabile a 360 gradi consente di regolare facilmente la distanza angolare tra la lampada e la pianta, mantenendo la luce in un intervallo specificato e garantendo un'illuminazione efficiente. La robusta clip può facilmente agganciare la luce della pianta al bordo del tavolo o al vaso di fiori per evitare cadute accidentali.

【72 Perle di Lampade a LED】 Fornisce molta luce. La luce rossa promuove la fotosintesi nelle piante, la germinazione, la fioritura e i frutti. La luce blu assicura che le piante assorbano più energia attraverso la sintesi della clorofilla per aiutare le foglie a crescere. La lampada per piante può emettere la gamma spettrale di 400 ~ 840 nm, consentendo alle piante di assorbire tutta la luce di cui hanno bisogno, promuovendo così la crescita sana delle piante.

【Garanzia di Qualità】 Può essere tranquillamente utilizzato per piante da interno / esterno o serra idroponica. Inoltre, forniamo un servizio post-vendita a vita. In caso di domande durante l'acquisto e l'utilizzo, non esitate a contattarci.

1000W Lampada per Piante, LED Lampada da Coltivazione Indoor Regolabile Spettro Completo Coltiva Luce Piante con Gancio di Corda per Piante Semina, Crescita, Fioritura e Fruttificazione 87,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Classico Spettro Completo】 Design con 42 LED e 1 COB luce ad alta potenza, questa luce per piante ha 36 LED rossi + 6 LED blu, COB con 100 lampadine incluse, luce rossa, blu, bianca, infrarossi e ultravioletta. La fornitura di una lunghezza d'onda mirata impedisce alle piante di essere esposte alla luce del sole.

【Luminosità Regolabile】 è possibile regolare la luminosità da 0 a 100%, adatto per ogni fase di crescita delle piante e regolare il risveglio o il sonno delle piante secondo i propri desideri. La sua funzione di regolazione è adatta per l'intero ciclo di crescita delle piante. Non regolare la posizione della lampada, ma solo l'intensità luminosa e lo spettro della luce. Consente di risparmiare tempo ed energia.

【Risparmio Energetico e Facile da Installare】 il consumo energetico è di circa 0,11 kilowatt all'ora. Risparmiate più energia rispetto alle luci HPS o MH. Il set di ganci migliorato rende questa pianta facile da montare. Struttura completamente in alluminio per una presa sicura. È possibile posizionare questo sistema in un minuto in qualsiasi luogo.

【Elevata Efficienza e Sicurezza】 coprite al massimo 3 x 3 m, con questa lampadina a LED le piante crescono più velocemente e più potente. Ha un funzionamento silenzioso e fresco e garantisce un tempo di funzionamento più lungo fino a 50000 ore. Potente sistema di raffreddamento: ogni LED dispone di una ventola che mantiene la luce fresca e silenziosa e prolunga il tempo di lavoro. Ogni LED dispone di una resistenza con cui funziona autonomamente.

【Ampia Applicazione】 grazie all'uso della nostra lampada a LED per piante, la fotosintesi, aiuta le piante a assorbire i nutrienti, in particolare alcuni oligoelementi, riducendo il ciclo di crescita con una maggiore efficienza e una migliore qualità. La lampada LED per la crescita delle piante può essere utilizzata sia per idrocoltura che per piante da appartamento in terra, come orchidee, patate, insalata, peperoncino, pomodori, piante acquatiche come alghe, in serre, giardini, fattorie vertic

T5 2pcs Lampada per Piante, Full Spectrum 42CM lampade LED Coltivazione, Lampada per coltivazione di piante con riflettore / Design a catena a margherita per semina,scaffali di coltivazione 36,00 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore stufa elettrica per grandi ambienti del 2022 - Non acquistare una stufa elettrica per grandi ambienti finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche ✮ 【Aggiorna lo spettro completo e un'area di illuminazione più ampia】 La luce di coltivazione Niello T5 è progettata con uno spettro completo di 380-800 nm, è il sostituto professionale della luce solare per le piante da interno. In particolare vengono aggiunti LED rossi da 630-660 nm che rendono lo spettro più ricco ed efficiente, premiano più fiori e raccolto. Perfetto per il ciclo di semina, vegetativo e di fioritura.

✮ 【Risparmio energetico ed eccellente dissipazione del calore】 Il design del riflettore può aumentare l'efficienza luminosa di queste luci di crescita da 60 cm fino al 20 ~ 25%. Sostituisce 60 W HPS per far crescere la luce, aiuta a risparmiare energia fino al 50%. Il guscio della lampada dell'impianto è realizzato al 100% in alluminio che fornisce una dissipazione del calore ad alta efficienza, garantendo una maggiore durata dei chip led.

✮ 【Funzione daisy chain】 È possibile collegare insieme fino a 6 luci per piante T5 collegando cavi o spine. Facile da usare e gestire. È adatto per porta piante, tenda per piante, stanza di coltivazione idroponica, serra, ecc.

✮ 【Installazione semplice】 Fissare la luce di crescita T5 con viti, adesivo biadesivo o fascette in plastica in base alle fasi di installazione.

✮ 【Garanzia senza preoccupazioni】 Il Niello T5 coltiva la luce a spettro completo con la certificazione FCC, CE, RoHs, garanzia di 12 mesi e garanzia di rimborso di 30 giorni, garanzia di rimborso del 100%.

Lampada per Piante 600W, 588PCS LEDs Grow Light per Piante da Interno,Lampada Piante a Spettro Completo Dimmerabile con Funzione Catena Dasiy e UV&IR LEDs per Verdure e fiori 69,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Ideale per tutte le fasi di crescita】: Eccellente spettro completo: bianco, blu, rosso, IR e UV (3000K, 5000K, 660nm, IR 760nm e UV 395nm). Diodi 3000K che forniscono più luce rossastra e 5000K che forniscono più luce blu. La luce rossa e IR a 660 nm è particolarmente utile durante la fioritura, dove accelera il tempo di fioritura e aumenta i raccolti. Trasforma i tuoi semi nella tua scorta. La luce UV da 395 nm può rendere le tue piante sane. E la luce sembra luce solare abbastanza naturale.

【Sistema di raffreddamento avanzato】: più ventole mute ad alta velocità e radiatori in alluminio aggiornati consentono alla lampadina di funzionare a una temperatura compresa tra 50 ° F e 60 ° F, inferiore rispetto ad altre lampade. A temperature più basse, la tua pianta non verrà bruciata, il che potrebbe aumentare il tempo di illuminazione e favorire la crescita delle piante.

【Risparmio energetico ad ampia copertura】: LED a spettro completo coltiva la luce con blub LED a doppio chip da 60 pezzi, la cui area di copertura principale è 2 x 2 piedi, l'area di copertura massima è 3 x 3 piedi. La nostra luce di coltivazione a led a spettro completo può sostituire 3-5 volte la potenza della lampada al sodio ad alta pressione, risparmiando l'80% dell'elettricità. E ogni tallone della lampada è dotato di un tubo stabilizzatore

【Disponibile catena a margherita】 L'area di copertura di queste luci per impianti è di 2,8x 3,3 piedi, progettata con presa a margherita sul retro del prodotto per integrare l'energia luminosa a più piante e risparmiare risorse della presa. Perfetto per semplificare le operazioni e la gestione della coltivazione e creare un ambiente di coltivazione indoor ideale! Per garantire la sicurezza, è possibile collegare contemporaneamente fino a 10 luci dell'impianto.

【Servizio professionale】: la nostra azienda è specializzata nella luce di coltivazione a LED da 11 anni. Con un forte team di ricerca e sviluppo e un rigoroso reparto di controllo qualità, 24 mesi di garanzia più 30 giorni di garanzia di rimborso. qualsiasi domanda sui prodotti e sulla semina dei nostri prodotti, non esitate a contattarci in qualsiasi momento.

Lampada di a LED per coltivazione a spettro completo indoor per piante da interni verdure e fiori, da luce vegetale LED per Piante con dimmerabile manopola (100) 89,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1【Risparmio energetico, Risultati migliori】 Utilizzo della più recente tecnologia SMD LED ad alto rendimento: 234 pezzo diodi Samsung LM281B. Quindi QB1000 Lampada a LED per la coltivazione raggiunge un'elevata efficienza energetica di 417 umol/s e migliora la trasmissione della luce. Le luci crescenti a LED consumano solo 100W di potenza,mentre aiuta a ottenere un raccolto di resa superiore del 30%. 2.3 g di resa per watt (potenza assorbita).

2【ILLUMINAZIONE OTTIMALE SPETTRO COMPLETO】bianco, blu, rosso e IR (3000K, 5000K, rosso 660nm e IR 760nm). 3000K fornisce più luce rossastra e 5000K fornisce più bluastra. La luce rossa e IR da 660 nm è particolarmente utile durante la fioritura, dove accelera i tempi di fioritura e aumenta i raccolti. Uniformemente su tutta la superficie e in profondità nelle radici e sul fondo della chioma per fiori coerenti e di altissima qualità.

3【COSTRUZIONE SOLIDA E DIMMER ROTANTE】 Le luci di crescita aggiornate hanno un pulsante dimmer, la luce può regolare liberamente l'intensità della luce,Nessun rumore della ventola. Alta efficienza e affidabilità del driver. Il controller e le lampade hanno superato la certificazione FCC RoHS CE LVD DOC. Il dissipatore di calore in alluminio è spesso e robusto, coperture protettive per i cavi; Componenti di qualità significano che la luce dura più a lungo

4【SUGGERISCI】L'ingombro dei vegetali è di 90x90cm, l'ingombro dei fiori è di 60x60 cm,Si prega di regolare la luminosità della luce in base al livello ideale della pianta.Perché non progettare impermeabili, perché impermeabile è solo spruzzare uno strato di colla sulla superficie del diodo; attraverso il nostro lungo tempo e molti esperimenti, se è impermeabile, la superficie del tallone della lampada sarà coperta da molta polvere, che ridurrà notevolmente il valore spettrale del diodo

5【MIGLIOR SERVIZIO 】È un tester professionale per piante a LED R&D Team e molti tester di luce. Reso e cambio entro 30 giorni, Offriamo una garanzia senza problemi di 24 mesi e una guida professionale per aiutare voi e le vostre piante a crescere meglio.non esitate a contattarci. Soddisfazione garantita.

Lampada per Piante, EWEIMA LED Lampada da Coltivazione Spettro Completo con 80LEDs, Lampade LED per Piante 4 Teste con 360 Gradi Flessibile Collo di Cigno, Con Timer 4/8/12H Lampade LED Coltivazione 32,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Le Più Recenti 4 Teste】EWEIMA Luce della pianta ha un totale di 4 lampade a striscia con 80 chip LED. Luce per piante ha 4 modalità di illuminazione, puoi aprire una luce, due luci, tre luci o quattro luci per rendere la tua pianta più flessibile. Fascetta metallica ha un tubo a 360 °, lampada per piante può essere facilmente installata ovunque e regola la direzione e la distanza della luce dall'impianto.

【Aggiornamento Spettro Completo】La lampada per la crescita delle piante è composta da 80 lampade a LED (36 pezzi rosso, 16 pezzi blu e 28 pezzi giallo caldo) con spettro lunghezza d'onda complete 380 nm-800 nm, promuove la fotosintesi nelle piante, la germinazione, la fioritura e la fruttificazione. Il suo spettro completo lo rende ideale per tutti i tipi di piante d'appartamento in tutte le fasi di crescita.

【Accensione Automatica E Funzione Di Cronometraggio】Lampada piante coltivazione con 3 modalità di temporizzazione. L'utente può essere impostato per 4 ore, 8 ore e 12 ore. Impostalo una volta in base alle esigenze delle tue piante, le luci di coltivazione delle piante a led si accenderanno e spegneranno automaticamente ogni giorno. Può prendersi cura delle tue piante preferite anche quando sei in vacanza o fuori per il fine settimana.

【3 Modalità Di Illuminazione E 10 Livelli Di Oscuramento】La lampada da coltivazione per interni a spettro completo include luce giallo caldo e luce rossa / blu, puoi scegliere 3 modalità colore (luce giallo caldo, luce rossa / blu e luce mista), sono 10 livelli di luce dimmerabile per soddisfare il fabbisogno di luce di ogni impianto in diverse fasi. Lampade per coltivazione è ideale per tutti i tipi di piante da interno in tutte le fasi di crescita.

【Utilizzo Ampio】La lampada per piante è adatta per piantine di piante da interno, piante in vaso, talee di foglie, ortaggi in serra, ecc, soprattutto quando la pianta ha bisogno di luce extra quando piove, nevica, è buio al coperto, ecc. Lampada da coltivazione aiutano a promuovere le fasi di crescita, fioritura e crescita delle piante. In caso di problemi con il prodotto, contattaci, offriamo un servizio 24 ore. Nota: La luce è molto luminosa. Per favore, non fissare a lungo.

Niello 300w Lampada per Coltivazione, Serie con Lenti ottiche LED, Spettro Completo con UV Adatto alla Coltivazione Indoor per Fase vegetativa e fioritura 82,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Alta efficienza] Potenza 300w con consume effettivo di soli 130W, perfetta per uno spazio di 2x2mq a 60cm di altezza (area massima di copertura 3x3mq) con due silenziose ventole ad alta velocità per la dissipazione del calore e un nuovo perfezionato telaio in alluminio.

[Più luminosità con un alto risparmio energetico] Monta lenti ottiche a 90°, riduce del 30% la dispersion luminosa e migliora il raccolto. Perfetta per uno spazio di coltivazione di 2x2mq e 60cm di altezza (massima copertura 3x3mq)

[spettro luminoso a 12 bande] Questa lampada copre 12 bande luminose diverse tra I 380 e I 760nm inclusi I raggi UV e infrarossi IF. Questa lampada da 300W copre tutte le fasi di crescita e fioritura di piante e fiori

[interruttore per vegetativa e fioritura] Possibilità di selezionare lo spettro luminoso adatto alla fase di crescita delle vostre piante. Troverai coltivare facile e divertente.

[Ottima dipersione del calore] Queste potenti lampade producono calore, per questo sono dotate di due ventole che permettono di dissipare il calore con le lampade accese anche 18ore. Questo metodo di dissipazione prolunga la durata dei LED.

Lampada per Piante, EWEIMA 80 LEDs Lampada Piante Coltivazione Grow Light UV Full Spectrum Con 3 Attrezzi da Giardinaggio, Lampada per Coltivazione Indoor Con Timer Automatico 3H/9H/12H 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Luce di Coltivazione a Led a Spettro Completo】La luce crescente a LED EWEIMA contiene 80 LED (28 pezzi giallo caldo + 36 pezzi blu + 16 pezzi rosso). l'onda della luce da 380 nm a 800 nm simile alla luce solare, che promuove la fotosintesi e la crescita e adatta a tutte le fasi della crescita delle piante. La luce rossa e blu favorirà la fotosintesi, accelererà la germinazione, la fiorirà e la fruttificazione. Inoltre, i raggi ultravioletti possono efficacemente sterilizzare le piante.

【Accensione Automatica e Funzione di Cronometraggio】Le nostre luci per impianti a LED adottano una funzione di temporizzazione della memoria bidirezionale aggiornata e opzioni di impostazione del timer 3H / 9H / 12H. Nel caso di un alimentatore ininterrotto, impostarlo una volta, può continuare ad accendersi e spegnersi ogni giorno. Molto facile da usare con questa luce per piante, puoi mantenere le tue piante preferite anche quando sei in vacanza o nei fine settimana.

【3 Modalità di Illuminazione e 10 Modalità di Luminosità】La lampada per piante ha 3 modalità di colore (giallo caldo / blu e rosso / blu, rosso e giallo caldo), puoi scegliere 3 modalità colore, e 10 impostazioni di luminosità che vanno dal 10% al 100%, che completano efficacemente la mancanza di luce solare e crescita naturali promosso da piante in stadi vegetali o floreali. Lampade per coltivazione è ideale per tutti i tipi di piante da interno in tutte le fasi di crescita.

【 Dissipazione del Calore e Risparmio Energetico 】Le nostre luci della pianta per coltivazione adottano una tecnologia per la protezione da sovracorrenti, sovratensioni e surriscaldamento, sono state certificate da FCC, CE e ROHS. I LED hanno un basso consumo energetico, una lunga durata e una durata fino a 50,000 ore. Le nostre luci di coltivazione possono ruotare di 360 °, consentendo di controllare facilmente l'angolo e la distanza tra la sorgente luminosa e le piante allo stesso tempo.

【Utilizzo Ampio】Le luci per piante EWEIMA sono adatte per l'intero ciclo di crescita delle piante. Puoi usarli per piante da interno, ortaggi in serra, ecc. Alimentato tramite USB o spina di alimentazione CA (adattatore di alimentazione USB incluso), è portatile e comodo da usare a casa o in ufficio. Lampada da coltivazione aiutano a promuovere le fasi di crescita, fioritura e crescita delle piante. Avrai un set gratuito di attrezzi da giardinaggio: pala di ferro, pala, pinzetta.

Lampada per Piante Indoor, Bozily 300w Lampada per Coltivazione a LED Spettro Completo Grow Light con 2 Lampadine Sostituibili e 4 Livelli Dimmerabili Lampada di Crescita per Semina Crescita Fioritura 45,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Lampadina di coltivazione più grande e ampia area di illuminazione】 - Il collo di cigno a doppia testa da 26,2 pollici è abbastanza forte da poter regolare facilmente l'angolo e la distanza tra la luce e le piante e mantenerne la forma molto bene. Il PAR / LUMEN più alto di questa lampada da coltivazione può raggiungere 850umol (55500 lux) a 18 ", una lente cellulare più grande ha ampliato l'area di illuminazione per fornire un'illuminazione più efficiente per più piante.

【Spettro completo】 - Bozily LED lampada per piante da coltivazione offre uno spettro completo simile al sole che può fornire una luce più uniforme necessaria alle piante per promuovere la crescita delle foglie e del rizoma, aumentare la produttività. Questa pianta coltiva la luce adatta alla maggior parte delle piante.

【Morsetto a C aggiornato】 - Rispetto al morsetto a C ordinario sul mercato, il morsetto a C aggiornato della nostra lampada da coltivazione del desktop è abbastanza robusto e stabile da poter essere fissato ovunque, assicurati che la testa della lampada non cada e colpisca il tuo preferito piantes. Lampade da coltivazione indoor led ha 4 livelli di luminosità che forniscono una luminosità diversa per soddisfare le esigenze delle piante.

【Chip CREE e dissipazione del calore efficiente】 - I chip in questa luce crescente sono CREE, uno dei migliori LED; La lampadina è realizzata in alluminio aeronautico, che è uno dei migliori materiali termoconduttori in grado di promuovere la dissipazione del calore, che può favorire la dissipazione del calore per prolungare la durata della luce artificiale. Questa lampada per piante può essere utilizzata con un timer esterno.

【Certificazioni e servizio】 - La nostra lampade da coltivazione per piante full spectrum approvata con certificazione FCC, CE, ROHS e PSE, le luci di crescita sono dotate di un cavo di alimentazione da 6 piedi, con certificazione CCC, CE e UL. Si prega di acquistare con fiducia. Provalo e se non lo ami assolutamente, inviaci un messaggio e ti rimborseremo o sostituiremo il tuo acquisto.

Bozily Lampade per Piante, 1000W Lampada LED Coltivazione Indoor Spettro Completo Lampade con Telecomando, Dimmerabile, 6/12/18H Timer, 168 LEDs Lampada Piante per Crescita Fioritura e Fruttificazione 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Costi inferiori e rese più elevate】 lampade per piante adottano 24 grandi coppe riflettenti uniche e unità LED altamente integrate, inclusi i chip LED 168PC da 5W, assicurano la massima potenza PAR / lumen per watt, il che rende possibile che oltre l'85% dell'illuminazione venga assorbita dal tuo piante, Evita efficacemente lo spreco di energia. 1000 Watt consuma solo 120 W, con il 50% di energia in meno rispetto agli altri

【VEG & BLOOM】 lampada piante Bozily configurano 2 opzioni di regolazione (canale veg e canale bloom) che puoi regolare l'intensità della luce durante le diverse fasi di crescita in base alle tue piante.VEG (luce blu) per la crescita della piantina, Bloom (luce rossa) per frutta e fiori. L'impronta vegetale è di 3 x 3 piedi, l'impronta di fioritura è di 2 x 2 piedi.

【Timer e Auto ON / OFF】 Timer 6/12/18 ore incorporato. Imposta il tempo di cui hai bisogno tramite telecomando. Evita il taglio di potenzalampada led coltivazione indoor delle . Queste luce led piante spettro completo si accendono e si spengono automaticamente giorno dopo giorno. questo led coltivazione indoor Adatto a tutte le fasi di crescita , grande spinta per la fotosintesi delle piante, aiuta la semina delle piante, la fioritura e la fruttificazione.

【Doppia dissipazione del calore lampada piante】: assicurati che la lunga durata della luce cresca di più. Il corpo interamente in alluminio occupa oltre il 90% di spazio, aumentando notevolmente l'area di dissipazione del calore. >>> Ventola di controllo della temperatura intelligente, le ventole si accendono automaticamente una volta che la temperatura raggiunge 113F (45 ℃). (Se sotto i 45 ℃, le ventole non funzioneranno).

【Servizio clienti di prima classe】Se non sei soddisfatto al 110% della tua lampada led per piante, contattaci e il nostro supporto tecnico 24 ore su 24 si prenderà cura di te- Bozily lampada per piante grow led Nessuna domanda, solo amore

PATISZON Lampada per Piante, Lampada LED per Coltivazione Indoor 150 LEDs 5 Teste Led Grow Light 3 Modalità 10 Luminosità Lampada Piante con Timer Automatico Regolazione girevole a 360° 4H/8H/12H 54,99 €

49,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☀️【Le Più Recenti 5 Teste】Luce della pianta ha un totale di 5 lampade a striscia con 150 2835 LEDs (50 pezzi rosso, 50 pezzi blu e 50 pezzi giallo caldo). l'onda di luce da 400nm a 630nm ​​simile alla luce solare, che favorisce la fotosintesi e la crescita, e adatta a tutte le fasi di crescita delle piante. Luce per piante ha 4 modalità di illuminazione, puoi aprire una luce, due luci etc per rendere la tua pianta più flessibile.

☀️【3 Modalità Di Illuminazione E 10 Livelli Di Oscuramento】La lampada da coltivazione per interni a spettro completo include luce giallo caldo e luce rossa / blu, puoi scegliere 3 modalità colore (luce giallo caldo, luce rossa / blu e luce mista), 10 impostazioni di luminosità che vanno dal 10% al 100%, integrato efficacemente la mancanza di luce solare naturale e promosso la crescita delle piante in tutte le fasi.

☀️【Accensione Automatica E Funzione Di Cronometraggio】Lampada piante coltivazione con 3 modalità di temporizzazione. L'utente può essere impostato per 4 ore, 8 ore e 12 ore. Impostalo una volta in base alle esigenze delle tue piante, le luci di coltivazione delle piante a led si accenderanno e spegneranno automaticamente ogni giorno. Può prendersi cura delle tue piante preferite anche quando sei in vacanza o fuori per il fine settimana.

☀️【Collo d'oca Regolabile a 360° e Treppiede 158 cm】360 gradi Il collo d'oca e la robusta clip ti consentono di posizionare la luce in qualsiasi direzione per dare alle tue piante il miglior angolo di illuminazione. Treppiede 158 cm, altezza da 40 cm a 158 cm regolabile in base alle proprie esigenze, coprire un'area più ampia e fornire energia luminosa per più piante.

☀️【Grande Applicazione】Protezione ambientale, basso consumo energetico, risparmio energetico superiore all'80%. Lampada da coltivazione è adatta per piante da interno, negozi di fiori, giardinieri, orticoltura e vari fiori coltivati in serre idroponiche a casa o in ufficio. Servizi di assistenza a 24 ore, 1 anni di garanzia e 365 giorni di assistenza tecnica. Se avete domande e non siete soddisfatti, vi preghiamo di contattarci. READ La Russia prende in giro l'idea che gli astronauti indossassero il giallo a sostegno dell'Ucraina

WEIATTLE 500W LED Lampada per Piante, con Samsung Diode,Lampada per Coltivazione idroponica indoor Spettro Completo LED coltiva luce per piante Indoor Verdure e fiori (3200K 5500K 660nm 730nm ) 37,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Risparmio energetico, Risultati migliori】 Utilizzo della più recente tecnologia SMD LED ad alto rendimento: 156 pezzo diodi Samsung LM281b. Quindi Lampada a LED per la coltivazione raggiunge un'elevata PPFD di 795 umol/㎡/s(Height 12” )e migliora la trasmissione della luce. Le luci crescenti a LED consumano solo 50W di potenza,mentre aiuta a ottenere un raccolto di resa superiore del 30%. 2.0 g di resa per watt (potenza assorbita).

【ILLUMINAZIONE OTTIMALE SPETTRO COMPLETO】bianco, blu, rosso e IR (3200K, 5500K, rosso 660nm e IR 760nm). 3200K fornisce più luce rossastra e 5500K fornisce più bluastra. La luce rossa e IR da 660 nm è particolarmente utile durante la fioritura, dove accelera i tempi di fioritura e aumenta i raccolti. Uniformemente su tutta la superficie e in profondità nelle radici e sul fondo della chioma per fiori coerenti e di altissima qualità.

【SUGGERISCI】L'ingombro dei vegetali è di 90x90cm, l'ingombro dei fiori è di 60x60 cm,Si prega di regolare l'altezza della lampada e della pianta in base al livello ideale della pianta.Perché non progettare impermeabili, perché impermeabile è solo spruzzare uno strato di colla sulla superficie del diodo; attraverso il nostro lungo tempo e molti esperimenti, se è impermeabile, la superficie del diodo sarà coperta da molta polvere, che ridurrà notevolmente il valore spettrale del diodo

【MIGLIOR SERVIZIO 】È un tester professionale per piante a LED R&D Team e molti tester di luce. Reso e cambio entro 30 giorni, Offriamo una garanzia senza problemi di 24 mesi e una guida professionale per aiutare voi e le vostre piante a crescere meglio.non esitate a contattarci. Soddisfazione garantita.

Lampada per Piante LED, Bozily 300w Lampada per Coltivazione, Spettro Completo con Adatto alla Coltivazione Indoor per Fase vegetativa e fioritura(338 LED, 56x30x1,8 cm) 55,88 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【SPETTRO COMPLETO】Questa Lampada per Piante 300W, contiene la maggior parte delle lunghezze d'onda del sole. Soprattutto le lunghezze d'onda rosse e blu, da 400 - 720 nm, aiutano le piante a diventare più sane e in modo più vigoroso per tutte le fasi di crescita alla luce solare con abbondanza. La luce IR (da 720 - 800 nm) e la luce UV (da 380 - 400 nm) favoriscono la crescita e la germinazione delle cellule vegetali, tenere lontano dagli insetti.

【DIMENSIONI MAGGIORATE】Questa lampada misura 560 * 300 * 18 mm, che èquasi il doppio rispetto alle lampade tradizionali. Ciò significa che può fornire un'area diilluminazione più ampia e quindi illuminare più piante. È costituita da 338 chip LED, conangolo di illuminazione a 90 gradi, che hanno un effetto super-riflettente, che può fornire piùefficientemente luce alle vostre piante.

【NO VENTOLA, NO CALORE, NO RUMORE】rispetto ad altre luci per crescita di piante dainterno da 300w, abbiamo implementato un retropannello in alluminio oltre a un piccolodissipatore per ciascun chip per ottenere una ottimale dissipazione di calore. Potrai sentire ilrumore degli insetti che volano, ma non sentirai mai la nostra lampada lavorare!

【APPLICAZIONE AD AMPIO SPETTRO】la luce da coltivazione Bozily LED può essereutilizzata per l'idroponica, per piante da interno coltivate in terreno, come orchidee, patate,lattuga, peperoncino, pomodori, per piante d'acquario come le alghe, in serra, vertical farm,tenda da coltivazione o grow room.

【ASSISTENZA TOP】Siamo produttori professionisti nel settore delle lampade LED con unteam di ricerca all'avanguardia e molti tester. Offriamo 3 anni di garanzia più 30 giorni digaranzia soddisfatti o rimborsati. In caso di problemi, non esitate a contattarci, faremo delnostro meglio per soddisfarvi.

Lampada per Piante indoor, MICCYE 420 LEDs Lampada per Coltivazione Piante Upgrade Grow Light con Timer Automatico 3/6/12H, 6 Livelli Dimmerabili, 360 Gradi Flessibile Collo di Cigno 39,14 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Coltiva la lampadina delle piante aggiornata: 420 LEDs Copertura della luce più ampia--La gamma di lunghezze d'onda di questa luce di crescita va da 380~800 nm, fornendo simile alla luce solare, utile per la pianta che promuove efficacemente la fotosintesi. E viene fornito con 4 lampadine a led (luce altamente uniforme, maggiore emissione di lumen, maggiore copertura della luce), fanno crescere le tue piante da interno più velocemente e aumenta il tasso di crescita.

Accensione / Spegnimento automatico ogni giorno: Niente più operazioni manuali. Le nostre luci per impianti a LED adottano una funzione di temporizzazione della memoria bidirezionale aggiornata e opzioni di impostazione del timer 3H / 6H / 12H. Impostalo una volta in base alle esigenze delle tue piante, le luci di coltivazione delle piante a led si accenderanno e spegneranno automaticamente ogni giorno. Si prega di non spegnere la presa di corrente dopo aver impostato questa funzione.

3 Modalità di Illuminazione e 6 Livelli di Oscuramento: La lampada da coltivazione per interni include luce giallo caldo e luce rossa / blu, puoi scegliere 3 modalità colore (luce giallo caldo, luce rossa / blu e luce mista), sono 6 livelli di luce dimmerabile per soddisfare il fabbisogno di luce di ogni impianto in diverse fasi. Lampade per coltivazione è ideale per tutti i tipi di piante da interno in tutte le fasi di crescita.

Area di illuminazione più ampia: Questa lampada da coltivazione è facile da regolare e collocare ovunque con collo di tubo in acciaio inossidabile flessibile a 360 ° e robusto mensola, in grado di fornire un'ampia area di copertura e favorire la crescita delle piante in tutte le fasi.

Miglior servizio: Tutti i prodotti sono stati rigorosamente sottoposti a test ad alta temperatura e controllati prima della spedizione. Centro di assistenza professionale 24 ore su 24. Per qualsiasi problema, puoi contattarci facendo clic su Venduto da --- nella pagina dei dettagli del prodotto o nella pagina dell'ordine Amazon e verrai indirizzato a --- Fai una domanda --- per inviarci un messaggio.

SANSI 15W lampade LED per piante, Spettro Completo Luce di Coltivazione E27, Grow light Lampada per Piante Semina, Crescita, Fioritura, Fruttificazione, Set di 2 34,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Lampada a LED per piante a spettro completo】 a differenza di altre lampade per piante che sono realizzate con chip rossi e blu, la lampada per crescita SANSI mescola tutte le lunghezze d'onda da 380 a 780 nm (rosso, blu, verde, infrarossi) in ogni lampada a LED. Questa tecnologia avanzata garantisce una distribuzione della luce più uniforme e una percentuale di spettro più adeguata. Per la crescita delle piante è necessaria solo una lampada SANSI

【 2 settimane fa la differenza】 La luce LED da 15 W simula la luce del sole (compresi UV e IR) e offre tutta la gamma di cui hanno bisogno le piante. È perfetto per la crescita delle piante, dalla germinazione alla fioritura alla frutta, ad esempio giardini interni, piante da appartamento come volpi, albero di fiore, palma, piante grasse, cactus, bonsai, orchidee, erbe ecc.

【Facile da usare】la lampada Grow con maggiore diversità di getto crea una distribuzione irregolare della luce se non ci sono paralumi. Rispetto a questo scopo, ogni lampada SANSI ha un angolo di irradiazione uniforme di 60° e una lente di alta qualità produce una luce diretta diretta sulle piante per evitare la perdita di luce. La lampada non richiede paralumi ed è compatibile con il portalampada E27, facile da usare.

【Perfetto per la crescita delle piante】l'area di copertura consigliata può essere montata fino a 3,6 ft2 quando la lampada viene montata sulle piante. La durata dell'illuminazione è di 10-12 ore a seconda delle esigenze delle piante. Il PPFD medio è di 111,56 μmol/s/m2, basato su 0,5 m sopra le piante.

【Risparmio energetico e qualità affidabile】La lampada per piante SANSI utilizza una tecnologia a LED in ceramica brevettata. Rispetto ad altre lampade per piante (in alluminio), i moduli in ceramica hanno una migliore dissipazione del calore. La durata di vita è di 25.000 ore, quindi non preoccupatevi della qualità. In caso di domande o problemi, si prega di contattare direttamente il nostro servizio clienti.

Lampade per Piante Crescita E27 100W 150leds Grow Light Faretto per Crescita Coltivazione Piante Interno Full Spectrum 23,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Chip 150PCS 2835SMD LED = 100Red + 35Blue + 10White + 5IR, la luce della pianta in grado di fornire le lunghezze d'onda della luce più efficienti per migliorare le prestazioni della fotosintesi, migliorando così la crescita sana delle piante.

Quando è in serra o in laboratorio, può sostituire completamente la luce naturale e favorire la crescita delle piante. Sia al crepuscolo che durante la notte, può estendere efficacemente e controllare scientificamente le luci che richiedono le piante.

Realizzato in scocca radiatore in alluminio metallico, eccellente dissipazione del calore e ampia durata della sua durata, è sempre possibile mantenere la temperatura al livello appropriato, efficace per la crescita e la protezione delle piante.

Consumo energetico effettivo equivalente a 100 W di circa 30 W, risparmiando bollette elettriche, protezione ambientale, poiché le luci sono completamente assorbite dalle piante. Base a vite E27, adatta per tutte le prese Edison E27 o E26.

Ampiamente usato in serra e piante da interno, fiori, sistemi idroponici e coltivazione di ortaggi, mais, nell'oscurità, piovoso, nevoso, giorno e inverno, per fornire alle piante ulteriore luce solare, supporta la fotosintesi.

