A24 registra la sua più grande giornata di apertura di sempre

Il botteghino unito dietro 'Civil War'. Il thriller distopico ha ricevuto una valutazione A24 $ 10,7 milioni da 3.838 location durante la giornata di apertura e le proiezioni in anteprima, avviandosi verso un debutto da circa 26 milioni di dollari.

Il primo numero segna il giorno di apertura più alto di sempre per A24, superando i 5,1 milioni di dollari guadagnati da Hereditary del 2018 nelle sue anteprime. Il lungometraggio horror detiene ancora il record per il weekend di apertura più alto di sempre per un film indipendente, con 13,5 milioni di dollari, un limite che “Civil War” dovrà essere in grado di superare prima del finale di sabato. Anche “Civil War” ottiene un incremento nelle vendite suonando in sale di grande formato come l'Imax.

È un record che il film di guerra diretto da Alex Garland deve battere poiché è anche il film più costoso nella storia di A24. Il costo di produzione di “Civil War” è stato di 50 milioni di dollari, più costi aggiuntivi di marketing e distribuzione. È il progetto più grande mai realizzato per uno studio indipendente, avendo raccolto 225 milioni di dollari dagli investitori e ricevendo una valutazione di 2,5 miliardi di dollari due anni fa.

Le recensioni sono state positive per il film di categoria R “Civil War”, mentre i primi acquirenti di biglietti erano più divisi, con il servizio di sondaggi sul pubblico Cinema Score che è passato alla B. I maggiori incassi nazionali di tutti i tempi di A24 includono “Everything Everywhere at Time”, vincitore del miglior film “One” (77 milioni di dollari), “Uncut Gems” (50 milioni di dollari), “Lady Bird” (48,9 milioni di dollari) e il film horror dello scorso anno “Talk to Me”. ($ 48 milioni). Con la speranza di arrivare tra questi top performer, “Civil War” dovrà servire da punto di partenza per continuare a vendere posti nelle prossime settimane.

Kirsten Dunst guida Civil War nei panni di una fotoreporter che affronta un brutale conflitto tra il governo degli Stati Uniti e le forze separatiste. Nel cast figurano anche Wagner Moura, Cailee Spaney, Nick Offerman e Stephen McKinley Henderson. Garland scrive e dirige.

Dopo due settimane in cima alle classifiche nazionali, “Godzilla x Kong: The New Empire” è sceso al secondo posto dopo aver incassato 3,9 milioni di dollari venerdì. Questo è in calo del 54%. Da 8,5 milioni di dollari il secondo venerdì della scorsa settimana. Sabato il mostruoso mash-up supererà i 150 milioni di dollari a livello nazionale, per andare insieme a più di 225 milioni di dollari all'estero. È sulla buona strada per superare “Kong: Skull Island” (168 milioni di dollari) e diventare il secondo film kaiju con i maggiori incassi di Legendary Entertainment e Warner Bros., dietro al lancio del franchise “Godzilla” nel 2014 (200 milioni di dollari).

“Ghostbusters: Frozen Empire” sembra essere arrivato al terzo posto, prevedendo un calo del 40% rispetto allo scorso fine settimana. La commedia soprannaturale di Sony si sta avvicinando ai 100 milioni di dollari a livello nazionale e ora ha superato i 92 milioni. Per fare un confronto, dopo quattro fine settimana di uscita nel 2021, il prequel Ghostbusters: Afterlife ha raggiunto i 117 milioni di dollari a livello nazionale e si avvia verso i 129 milioni di dollari. “The Frozen Empire” vedrà un certo calo rispetto a questi numeri una volta terminata la propria corsa.

La Universal occuperà il quarto posto con il quadruplo “Kung Fu Panda 4” della DreamWorks Animation, poiché sembra registrare un altro guadagno impressionante (-33%) per portare il suo totale interno a 173,4 milioni di dollari.

Lo studio ha inoltre ottenuto il quinto posto con “Monkey Man”, prevedendo 4,5 milioni di dollari per il secondo film, in calo del 56% rispetto al weekend di apertura.