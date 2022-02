Aaron Rodgers e Shailene Woodley parlano delle cose “aprendosi” alla riconciliazione

Anche se hanno annullato il fidanzamento all’inizio di questo mese, sembra che non tutto sia perduto quando si tratta della relazione tra Aaron Rodgers e Shailene Woodley.

fonte con cui parla noi settimanalmente Ha detto che il quarterback dei Green Bay Packers, 38 anni, e l’attrice, 30 anni, stanno “parlando di cose e cercando di mantenere le cose private” per ora.

L’insider ha proseguito dicendo che “l’amore reciproco della coppia non è mai svanito” e sono aperti alla prospettiva della riconciliazione.

Ora che Aaron è entrato [the] In bassa stagione, ha più tempi morti e può concentrarsi maggiormente sulla relazione”, ha affermato la fonte.

Shailene è comprensiva e aperta – non ha chiuso completamente la porta o [she] “Non accetterei mai di incontrarlo”, ha detto l’insider, riferendosi alla coppia che è stata avvistata martedì all’Eriohon Market di Los Angeles.

L’insider ha anche detto che spettava alla coppia capire come sarebbe andata la loro relazione.

Nessuno, compresi quelli, sa cosa riserva il futuro: forse possono tornare insieme o possono decidere che non sono destinati a esserlo. Sta a loro scoprirlo.

La coppia ha iniziato a frequentarsi a metà del 2020, con Aaron che si riferiva a Shailene come la sua fidanzata nel febbraio 2021.

Quasi un anno dopo, sono emerse notizie secondo cui la coppia aveva annullato il fidanzamento, con molti che indicavano una foto della star di Big Little Lies senza il suo anello di fidanzamento.

Fu una rottura amichevole; Una fonte ha detto che non funzionava persone puntuale. “Sono persone completamente diverse che hanno lavori impegnati e ci sono ostacoli che non possono superare”.

Ma lunedì, Rodgers ha ringraziato Woodley in un post su Instagram, dove ha condiviso le foto dell’anno scorso, inclusa una della coppia sdraiata sul divano.

Ha scritto a Woodley nei commenti: “Grazie per avermi permesso di inseguirti dopo i primi due mesi che ci siamo incontrati e per avermi finalmente permesso di raggiungerti ed essere parte della tua vita”.

Ha aggiunto: “Grazie per avermi sempre sostenuto, per la tua meravigliosa gentilezza nei miei confronti e per tutti quelli che incontri, e per avermi mostrato com’è l’amore incondizionato, ti amo e ti sono così grato”.

Martedì la star della NFL si è anche scusata pubblicamente con Shailene per la negatività che ha dovuto affrontare perché ha mentito sul suo stato di vaccinazione contro il COVID.

Parlando da solo con l’ex giocatore d’azzardo degli Indiana Colts Pat McAfee Spettacolo YoutubeRodgers ha detto che si rammarica di aver trascinato i suoi cari nello scandalo contro le vaccinazioni.

“Sono così dispiaciuto per queste persone – Shay, i miei cari e i miei clienti”, ha detto durante l’apparizione.