Adam Neumann abbandona il riacquisto di WeWork

Adam Neumann ha ufficialmente ammesso la sconfitta nel suo tentativo di riacquistare WeWork, ponendo fine al suo tentativo di rilevare la società di coworking, che ha contribuito a fondare nel 2010 e trasformarla in un’impresa globale da 47 miliardi di dollari prima che fallisse l’anno scorso.

“Per diversi mesi, abbiamo cercato di lavorare in modo costruttivo con WeWork per creare una strategia che gli consentirà di prosperare”, ha affermato Neumann in una dichiarazione alla newsletter DealBook. “Invece, l’azienda sta cercando di uscire dalla bancarotta con un piano che sembra irrealistico e difficilmente avrà successo”.

La scritta è sul muro da settimane. Neumann si è dimesso dalla carica di CEO di WeWork nel 2019 sotto la pressione di manager e investitori, dopo che la società non si è quotata in borsa a causa delle domande sul suo modello di business e sulla governance aziendale. È stata una caduta straordinaria per il signor Newman, il leader carismatico dell’azienda.

Ma lo scorso febbraio, DealBook ha riferito che Neumann stava pianificando una mossa coraggiosa per riacquistare la società.