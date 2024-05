Grateful Dead Onora Bill Walton: “Il più grande morto del mondo”

Membri rimanenti I Grateful Dead hanno reso omaggio al membro della NBA Hall of Famer e amato Deadhead Bill Walton, morto di cancro lunedì all’età di 71 anni.

Un ramo della band è Ted & Company ha rilasciato una dichiarazione Sui social media ha scritto: “Bill era una forza e uno spirito insostituibili nella nostra famiglia. Father Time, Rhythm Devil, i più grandi Deadhead. Oltre 1.000 spettacoli e mai abbastanza. Amava questa band e noi amavamo lui.

Bob Weir, Mickey Hart e Bill Kreutzmann hanno scritto i loro sentiti resoconti. “Yo Bill, grazie per il passaggio”, ha scritto il giocatore, postando foto con l’atleta. “Grazie per la straordinaria amicizia, gli anni di commenti a colori – e la Hall of Fame che indossavi come fari.”

Entrambi i batteristi hanno scritto lunghi tributi, con Hart che descrive Walton come “il migliore amico che abbia mai avuto”, insieme a una foto dei due che ridono insieme. “Si definiva l’uomo più fortunato del mondo, ma noi siamo stati fortunati a conoscerlo, a condividere l’avventura con lui”, ha detto. “Era il Deadhead più grande del mondo e usava la nostra musica come colonna sonora della sua vita. Dopo i nostri spettacoli, mandava spesso messaggi dicendo: ‘Grazie per la mia vita. … Ci sono cose che puoi cambiare. Altre puoi’ t. Buon viaggio, vecchio amico, ti amo.

Nel frattempo Kreutzmann rivelato Ha storie “incredibili” su Walton, che promette di condividere dopo la morte di Walton. “Non è troppo tardi, perché prima di poter ridere, dobbiamo permetterci di piangere”, ha scritto. “Accidenti. È un giorno di lutto.

“In molti sensi, è stato il nostro primo fan… ma Bill avrebbe contestato quella classifica perché ha vinto così tanti premi durante la sua leggendaria carriera nel basket – incluso l’MVP – che Bill ha insistito sul fatto che i Grateful Dead non fossero una competizione – e che tutti i morti sono uguali”, ha aggiunto. . “Ogni volta che suono, c’è sempre un buco dove dovrebbe esserci un posto, una decina di file dietro, al centro, dove Bill sta in piedi, con gli occhi chiusi, le mani in alto, e si sente correre a ritmo di musica. È un posto felice per lui , vederlo fuori.” Il mio… amavo Bill Walton. Come diciamo nella terra dei morti: possano i quattro venti rimandarlo a casa sano e salvo.

John Mayer, che si unì alla famiglia allargata dei Grateful Dead come membro del gruppo derivato Dead and Company, ha condiviso un tributo, scrivendo che Walton “viveva una vita in cui il resto di noi poteva raggiungere il secondo (o) terzo) round. Aveva un occhio per le cose che contavano davvero, la visione. Sappiamo già, ma spesso lo sappiamo, che una delle migliori capacità di Bill è farti stare a letto e vedere la luce della vita con cui si rifiuta di interrompere il contatto visivo.

Meyer ringrazia Walton per averlo aiutato a trovare il suo posto nell’universo dei Grateful Dead. Notando la “ripida” salita verso l’accettazione in quel regno rarefatto, Meyer ha detto che Walton “le ha dato un enorme sollievo con la sua gentilezza, il suo incoraggiamento e la sua amicizia”.

“Ci mancherà moltissimo, ma il suo approccio alla vita non sarà mai dimenticato”, ha concluso il sindaco. “Quando i tempi sono duri, penso che sia un buon consiglio se interpreti Bill Walton e tutto va bene.”

Questa storia è stata aggiornata il 28/5/24 alle 14:02 con un rapporto di John Mayer.