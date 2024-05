Il molo americano costruito al largo di Gaza è crollato

CNN

—



IL Un molo temporaneo creato dall’esercito americano Un’operazione di trasporto di aiuti a Gaza è fallita ed è stata danneggiata dal mare agitato martedì, ha detto il Pentagono, in un duro colpo agli sforzi guidati dagli Stati Uniti per stabilire un corridoio marittimo per le forniture umanitarie all’enclave devastata dalla guerra.

La vicesegretaria stampa del Pentagono, Sabrina Singh, ha dichiarato martedì che il molo “ha subito danni prolungati e parti di esso devono essere ricostruite e riparate”. Singh ha detto che il molo sarà rimosso dalla sua posizione sulla costa di Gaza entro le prossime 48 ore e trasportato al porto israeliano di Ashdod, dove il Comando Centrale americano effettuerà le riparazioni. Le riparazioni richiederanno più di una settimana, ritardando ulteriormente gli sforzi per rendere la rotta marittima pienamente operativa.

In precedenza, quattro funzionari statunitensi avevano detto alla CNN che il molo era crollato a causa delle forti onde.

I funzionari hanno detto che parte del molo, che consiste in uno stretto ponte per il trasporto degli aiuti a Gaza e in un’area di parcheggio più ampia per lo scarico delle forniture trasportate dalla nave, è stata tagliata domenica. L’area di parcheggio dovrà essere ricollegata al ponte prima che il molo possa essere nuovamente utilizzato.

Danno, Segnalato per la prima volta da NBC NewsCiò è accaduto tre giorni dopo che forti onde hanno costretto due piccole navi dell’esercito americano a sbarcare in Israele, secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, mentre altre due navi si sono liberate dai loro ormeggi e si sono ancorate vicino al molo.

“Penso che la maggior parte dei nostri soldati siano riusciti a rimanere sulle navi e ci siano attualmente”, ha detto Singh martedì durante una conferenza stampa al Pentagono. “E… nelle prossime 24 o 48 ore, la Marina israeliana aiuterà a respingere quelle navi, e si spera che per allora saranno pienamente operative.”

Tecnologie Maxar Un’immagine satellitare di Maxar Technologies, scattata martedì pomeriggio, mostra che manca gran parte del bacino galleggiante.

Il molo da 320 milioni di dollari aveva iniziato a funzionare solo il 17 maggio, quando forti onde costrinsero le spedizioni marittime a interrompersi una settimana dopo, il 24 maggio, due giorni prima che una parte del molo fosse tagliata. Non è chiaro quando riprenderanno le spedizioni.

Il molo temporaneo, denominato Joint Logistics Overshore (JLOTS), richiede ottime condizioni del mare per il suo funzionamento. La CNN aveva precedentemente riferito che JLOTS può essere utilizzato in sicurezza solo con onde di un massimo di 3 piedi e venti inferiori a circa 15 mph.

Le avverse condizioni del mare hanno ritardato lo spiegamento del molo per diverse settimane, con il sistema attraccato nel porto israeliano di Ashdod in attesa di condizioni favorevoli.

Gli Stati Uniti hanno sottolineato che il porto temporaneo mira solo ad aumentare le spedizioni umanitarie che transitano attraverso i valichi terrestri tra Israele e Gaza.

Il vice ammiraglio Brad Cooper, vice comandante del comando centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato giovedì che 820 tonnellate di aiuti sono state consegnate attraverso il molo alla spiaggia di Gaza, dove le Nazioni Unite sono responsabili della loro distribuzione alla popolazione palestinese. Il Pentagono ha dichiarato giovedì che più di 1.000 tonnellate di aiuti sono state consegnate prima che il molo temporaneo dovesse cessare le operazioni.

Ci sono “migliaia e migliaia di tonnellate” di aiuti in attesa di essere consegnati a Cipro attraverso la via marittima, ha detto giovedì ai giornalisti Daniel Dyckhaus, direttore del Levant Response Management Team dell’USAID. Ma queste spedizioni sono ora temporaneamente sospese perché il molo temporaneo non è disponibile.

Paul Murphy della CNN ha contribuito al reportage.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli.

revisione: Questa storia è stata aggiornata per riflettere lo smantellamento del molo avvenuto martedì.