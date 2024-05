Il rendering del design del Lego Apple Store è perfetto

Legotruman afferma che il design non si basa su alcun Apple Store specifico, ma piuttosto si ispira all’estetica di vendita al dettaglio dell’azienda. Oltre all’enorme logo bianco chiaro e alle pareti di vetro, notano che questo include telai di porte con bordi neri, cuffie disposte in un motivo floreale e un albero di ficus in un “vaso bianco con decorazione di torrone”.

Il progetto ha oltre 1.300 sostenitori al momento della stesura di questo articolo, il che fa ben sperare per le sue possibilità di raggiungere 10.000 voti entro la scadenza di 600 giorni e diventare così degno dell’esame accurato di Lego. Ma ciò non significa che diventerà realtà; Sebbene l’azienda non dica mai esplicitamente il motivo per cui rifiuta un’idea particolare, ha affermato che l’approvazione può essere determinata da cose come quanto sia divertente giocare con un set e dalla sua licenza. In questo caso, Lego dovrebbe concedere in licenza il concetto ad Apple, che è notoriamente protettiva della sua immagine.