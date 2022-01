Allerta tempesta invernale per l’area DC; Alcuni potrebbero vedere più di 10 pollici di neve lunedì

Il servizio meteorologico nazionale ha pubblicato lunedì il monitoraggio delle tempeste invernali dalle 1:00 alle 13:00. Punti a sud di DC e Interstate 66 e US Route 50. Ci saranno abbondanti nevicate da domenica tarda fino a lunedì pomeriggio, con possibilità di un totale di 3-6 pollici. .

Le temperature sopra la media hanno raramente nevicato finora in questa stagione, ma gli appassionati del clima invernale della regione DC hanno finalmente qualcosa di cui rallegrarsi.

Uno sguardo alla bufera di neve di lunedì:

I meteorologi prevedono da quattro a otto pollici di neve lunedì pomeriggio, con alcune aree che dovrebbero ricevere quasi 12 pollici di neve.

L’allerta per temporali invernali sarà in vigore in tutto il distretto lunedì dalle 1:00 alle 16:00.

La forte pendenza dell’accumulo nevoso a nord del comprensorio porterà a grandi differenze nell’accumulo di piccole tossine nel percorso del sistema temporalesco.

Il sistema dovrebbe portare condizioni di guida pericolose nei viaggi di lunedì mattina.

Il sistema di bassa pressione che si sta formando sull’Appalachia meridionale inizierà domenica sera, portando il ghiaccio dalla Blue Ridge alla costiera Chesapeake Bay. Gli allarmi per le tempeste invernali e le nevicate sono stati attivati ​​fino all’estremo sud dell’Alabama, anche se i cambiamenti dell’ultimo minuto nelle previsioni potrebbero portare a più o meno la stessa quantità a livello nazionale.

Lunedì mattina, nell’area di Washington, alcune persone hanno già segnalato nevicate in alcune parti della contea di Fairfax, con meno di un’ora prima che gli avvisi di tempesta invernale abbiano effetto.

Controlla la neve qui a NWS Huntsville. #HUNwx pic.twitter.com/HlYXkaVlHb – NWS Huntsville (WNWS Huntsville) 3 gennaio 2022

Nella notte di domenica, i meteorologi di Storm Team4 hanno aumentato le previsioni per le nevicate, anche se i livelli precisi delle nevicate non saranno rivelati fino a lunedì pomeriggio.

Connor Bleak, del National Weather Service, ha affermato che le tempeste potrebbero causare problemi di viaggio lunedì mattina per i viaggiatori nel distretto, nel nord della Virginia e nel sud del Maryland.

“Al culmine della tempesta, gestiremo potenziali cariche nell’intervallo da 1/2 pollice a un pollice all’ora. [kinds] Ai tassi causerà sicuramente alcuni problemi sulle strade “, ha affermato Connor Belak, un meteorologo del National Weather Service. “Superfici particolarmente alte come i ponti.”

Allerta meteo attuale

Il National Weather Service ha emesso avvisi di tempesta invernale per parti della Virginia settentrionale dalle 11:00 di domenica alle 13:00.

I meteorologi prevedono abbondanti nevicate da domenica notte a lunedì pomeriggio, con la possibilità di un totale di 3-7 pollici a Washington e nei sobborghi. Sono previste abbondanti nevicate dalle 5:00 alle 22:00.

Il meteorologo di Storm Team4 Matt Ritter ha dichiarato al WTOP che le cattive condizioni di guida potrebbero estendersi al viaggio di martedì mattina se lunedì nevica durante la notte.

“Dobbiamo preoccuparci di qualsiasi forte congelamento che finisce a terra, sarà compatto, bagnato e fangoso”, ha detto Ritter.

I seguenti distretti nel sud del Maryland e nella Virginia centrale e settentrionale possono vedere accumuli di neve da cinque a otto pollici:

Carlo, St. Mary’s e Calvert nel Maryland

Stafford, SPOTSILVANIA, Re Giorgio in Virginia

Sono previsti da tre a sette pollici di neve nei seguenti distretti e città:

DC

Città di Baltimora, il principe George, Anna Arundel, Montgomery e Distretti di Howard nel Maryland

Città a Manassas, Manassas Park, Falls Church e Alessandria e Fairfax, Contee di Arlington, Prince William, Loudown, Fokier e Calpepper in Virginia.

Alza il messaggio per il danno al cuore WTOP L’area delle domande. Ci saranno vulnerabilità fino a lunedì pomeriggio. Continuo a credere che sia importante monitorare il congelamento intenso lunedì sera! #DCwx #MDwx #VAwx # Washington DC https://t.co/3ELi5t7k1L – Matt Ritter, meteorologo multimediale WTOP (etMetMattRitter) 2 gennaio 2022

Le previsioni precedenti sono cambiate drasticamente

Le previsioni di lunedì prevedevano un po’ più di onde rispetto al giorno prima, ma un drastico cambiamento nei modelli di computer domenica mattina ha messo l’immediata regione DC in un pericolo unico di grande importanza.

Il colpevole – prima di una tempesta in rapida crescita sulle Carolinas dalla valle del Tennessee – porterà umidità da ovest a est nell’area di Washington subito dopo la mezzanotte. Sebbene la combinazione di pioggia e pioviggine possa dare il via alle cose, le temperature notturne sono tali che la neve che dura durante il giorno dovrebbe rimanere fresca per lunghi periodi di tempo.

Ryan Miller, meteorologo dello Storm Group 4, ha dichiarato: “Mentre i venti freddi continuano a diffondersi dal nord alla regione, quella pioggia si trasformerà in neve, e quindi i venti continueranno a raffreddarsi e da neve a neve”. OMC.

Ma come molte tempeste invernali nella memoria recente, c’è un problema: i modelli rappresentano un pendio stretto di accumulo di neve a nord della capitale del paese, il che significa che piccoli movimenti lungo il percorso del sistema per tutta la domenica possono fare una grande differenza. Cascate – e dove. L’esatta struttura delle calotte glaciali pesanti è molto difficile da prevedere e può anche essere un fattore determinante.

“È una specie di tempesta, è sulla spiaggia e c’è una stretta pendenza tra il punto in cui cade la pioggia e non c’è niente”, ha detto Miller.

Le previsioni potrebbero cambiare leggermente, ma qualsiasi risultato che arriverà lunedì mattina causerà mal di testa. Pianifica condizioni sdrucciolevoli su strade, scale, marciapiedi e passi carrai.

Risposte dalla regione

In previsione di condizioni pericolose, le squadre si stanno preparando durante la notte per la salatura e l’aratura in caso di nevicate. Il sindaco della DC Muriel Bowser annuncerà un’emergenza neve e invierà una squadra con più di 100 nevicate a mezzanotte. La città comincerà anche a salare le strade in quel momento.

Nel Maryland, gli equipaggi stanno caricando il salgemma e stanno uscendo non appena inizia a piovere. Charlie Kishler, responsabile delle relazioni sociali per la State Highway Administration del Dipartimento dei trasporti del Maryland, ha affermato che iniziano con il sale e poi iniziano ad arare.

Ma ha detto che non potevano spostare le strade in modo efficace poiché si prevedeva che la tempesta avrebbe iniziato a piovere.

“Tutte le merci vengono semplicemente lavate via dalla strada. Quindi ora siamo pronti per caricare e ripartire.

Ellen Camillagis, portavoce del Dipartimento dei trasporti della Virginia, ha affermato che la sua squadra inizierà a mobilitarsi durante la notte.

“Riescono a mappare l’area che stanno per arare, e sarà riempita di sale o sabbia a seconda di dove stanno andando. Quindi vanno e aspettano che inizi la tempesta “, ha detto.

Ha detto che non appena si fossero accumulati due pollici sul terreno, i loro aratri avrebbero lasciato cadere le lame e avrebbero effettivamente iniziato a spingere la neve.

Previsione:

Domenica sera: Cieli nuvolosi. Lunedì allerta per temporali dalle 13:00 alle 16:00. Piove con neve dopo mezzanotte. 100% di possibilità di pioggia/neve (soprattutto dopo la mezzanotte). Basso dalla metà degli anni ’20 alla metà degli anni ’30.

Lunedi: L’allerta per temporali invernali continua fino alle 16, con occasionali nevicate moderate. Da tre a cinque pollici nella metropolitana di DC e alte concentrazioni nel sud e nell’est. Inizio neve/pomeriggio, 100% di possibilità. Venti da nord-ovest da 15 a 25 mph che soffiano a sud-ovest della città a 25-30 mph. Almeno a metà degli anni ’30 e alti.

Martedì: La luce del sole continua. Poco caldo e brezza con venti da nord-ovest da 10 a 20 mph. 40 gradi a metà degli anni ’30.

Mercoledì: Parzialmente nuvoloso e caldo al tatto. I venti saranno da 10 a 15 mph con venti da sud-ovest. Massimo 37 a 45 gradi.

Condizioni attuali:

Valerie Bank di VTOP ha contribuito a questo rapporto.