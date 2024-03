Almeno 20 persone vengono uccise in attesa di ricevere aiuti a Gaza mentre si discute di una nuova offerta di cessate il fuoco

Almeno 20 persone sono state uccise e più di 150 altre ferite giovedì sera in quello che funzionari palestinesi a Gaza e testimoni hanno definito un attacco israeliano contro una folla di persone in attesa di ritirare rifornimenti da un convoglio umanitario nel nord della Striscia. L'esercito israeliano ha negato fermamente la responsabilità degli omicidi in una dichiarazione rilasciata venerdì.

L'IDF ha affermato che uomini armati palestinesi hanno aperto il fuoco mentre la folla si radunava e che i camion degli aiuti hanno investito alcuni civili.

“Un ampio esame preliminare condotto dall'esercito israeliano durante la notte ha rilevato che l'esercito israeliano non ha aperto il fuoco sul convoglio umanitario”, si legge nella nota.

Tre persone intervistate dal Washington Post che sono andate incontro ai camion giovedì sera hanno detto di aver visto un elicottero israeliano e dei droni sparare a caso contro i palestinesi che si erano radunati per ricevere aiuti. Due testimoni hanno detto di aver visto anche agenti di polizia palestinesi armati, ma erano a una certa distanza dal convoglio, e uno ha detto che gli agenti hanno sparato in aria con le armi per controllare la folla.

Gli omicidi sono avvenuti mentre la Striscia di Gaza soffre di una crisi di carestia che secondo i funzionari umanitari è provocata dall’uomo e in gran parte dovuta all’ostruzione degli aiuti da parte di Israele. La grave carenza e la ritirata delle autorità hanno portato a una fuga disperata attorno ai convogli umanitari e a scene di caos a cui gli abitanti di Gaza non sono abituati.

Con scorte limitate di cibo, medicine e altri beni di prima necessità che entrano a Gaza attraverso i valichi terrestri, gli Stati Uniti e altri paesi sono ricorsi alla consegna di una piccola quantità di rifornimenti via aerea e via mare.

Israele ha negato di aver imposto restrizioni sugli aiuti forniti a Gaza. Le Nazioni Unite e altri funzionari umanitari affermano che senza un cessate il fuoco, i residenti dell’enclave potrebbero affrontare una fame di massa.

Il gabinetto di guerra israeliano si è riunito venerdì per valutare la nuova proposta di cessate il fuoco di Hamas. Successivamente, l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un comunicato che le richieste del gruppo armato "rimangono irragionevoli", ma che Israele invierà una delegazione in Qatar, che ha mediato i colloqui per il cessate il fuoco, per discutere la posizione israeliana.

Poco prima di mezzanotte di venerdì, il Ministero della Sanità di Gaza ha annunciato che decine di persone sono state uccise o ferite in seguito all’attacco israeliano contro i civili che aspettavano cibo alla rotonda del Kuwait, un luogo nel nord di Gaza dove le persone si sono precipitate per intercettare i arrivo degli aiuti. La dichiarazione afferma che l'ospedale Al-Shifa ha ricevuto 11 corpi e 100 feriti. Il Ministero della Sanità ha successivamente affermato che almeno 20 persone erano state uccise.

Mahmoud Basal, portavoce della protezione civile di Gaza, ha detto in un'intervista giovedì scorso che migliaia di persone radunate vicino alla rotonda sono state costrette a “mettersi al riparo” dopo quelli che, secondo lui, erano colpi di arma da fuoco da elicotteri e droni israeliani, seguiti da carri armati e fuoco di artiglieria. Ha aggiunto che un proiettile di artiglieria è caduto su una casa distrutta nella quale si stavano rifugiando delle persone.

L'esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato di aver “facilitato il passaggio” di 31 camion che trasportavano aiuti umanitari destinati ai residenti del nord di Gaza. La dichiarazione afferma che circa un’ora prima di arrivare al “corridoio umanitario, uomini armati palestinesi hanno aperto il fuoco mentre i civili a Gaza aspettavano”.

“I militanti palestinesi hanno continuato a sparare mentre una folla di abitanti di Gaza ha iniziato a saccheggiare i camion”, si legge nella dichiarazione. Ha aggiunto che nessun carro armato israeliano, attacchi aerei o colpi di arma da fuoco sono stati lanciati contro i civili di Gaza nel convoglio umanitario, descrivendo le notizie secondo cui Israele era responsabile delle morti come parte di una “campagna diffamatoria” di Hamas.

La polizia di Gaza ha smesso di sorvegliare le spedizioni di aiuti nella Striscia il mese scorso dopo che Israele ha lanciato diversi raid contro le forze dell'ordine. Il mese scorso, secondo le Nazioni Unite, la polizia di Gaza ha dichiarato che non avrebbe più accompagnato le consegne di aiuti dopo un aumento degli attacchi israeliani contro le forze armate. Di conseguenza, il ritiro della polizia ha esacerbato il caos attorno alla distribuzione degli aiuti.

Abdul Hakim Jawad, uno dei testimoni, ha detto di aver lasciato la sua casa nella città di Beit Lahia intorno alle sette di sera, dopo la preghiera della sera. Circa un'ora dopo, quando era ancora a nord della rotatoria del Kuwait, sentì per la prima volta ciò che descrisse come bombardamenti e spari di artiglieria. Ha aggiunto di aver poi visto un elicottero e un quadricottero sparare "proiettili e proiettili".

Jawad ha detto che la sparatoria è iniziata prima dell'arrivo dei camion. Ha aggiunto che a volte si fermava quando un camion in corsa passava in mezzo alla folla e la gente chiedeva di saltare fuori e prendere farina o altre provviste. Ha aggiunto che la sparatoria sarebbe ricominciata dopo e ha stimato che il numero dei camion fosse sette.

Ha aggiunto: “I camion hanno investito anche le persone”. “Io sono una di quelle persone. Un camion mi ha investito il piede.”

Jawad ha raccontato di essersi recato più volte alla rotonda del Kuwait per cercare di procurarsi la farina, anche se ne è sempre uscito a mani vuote, come è successo giovedì.

Ha osservato che il caos che circonda le consegne di aiuti, di cui le persone vengono a conoscenza attraverso il passaparola, è diventato routine. Ha aggiunto che al buio, le persone concentrano la loro attenzione sul tentativo di procurarsi il cibo e sopravvivere.

Per la prima volta nella rotonda, Jawad ha detto di aver visto gruppi di uomini, alcuni armati di armi automatiche, e di averli identificati come poliziotti. Erano a circa 100 metri dalla rotatoria e talvolta “sparavano in aria” per calmare la folla, ha detto, aggiungendo di non aver visto palestinesi sparare ad altri palestinesi.

Un altro testimone, Muhammad Samir Basil, 49 anni, del quartiere Zaytoun di Gaza City, ha detto al telefono al giornale di aver visto la polizia a meno di un miglio di distanza. Ha detto che a partire dalle 20:00 circa, elicotteri e droni israeliani hanno periodicamente sparato sulla folla.

Anche uno degli amici di Jawad, Muhammad Safi (29 anni), è andato alla rotonda del Kuwait in cerca di farina. Ha aggiunto che quando la folla è arrivata per la prima volta, le forze israeliane hanno lanciato “bombe sonore e fumogene”. “Poi hanno iniziato a sparare.”

Ha aggiunto: “Le vittime hanno cominciato a essere rimosse”.

L'autenticità di questi resoconti non può essere verificata in modo indipendente. Venerdì scorso, l'esercito israeliano ha diffuso filmati sgranati e modificati che mostravano "militanti palestinesi che aprivano il fuoco tra i civili a Gaza".

Il giornale non ha potuto verificare immediatamente la posizione nel filmato o gli eventi che secondo l'esercito israeliano venivano raffigurati.

Gli Stati Uniti hanno esaminato venerdì una nuova offerta di rilascio di ostaggi di Hamas, ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, annunciando che si continua a lavorare intensamente per cercare di raggiungere un accordo che imponga un cessate il fuoco nella guerra iniziata cinque mesi fa.

“Hamas ha presentato una controproposta”, ha detto Blinken ai giornalisti a Vienna dopo una giornata di incontri con i decisori delle Nazioni Unite e i leader austriaci. “Ovviamente non posso entrare nei dettagli.”

Ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno “lavorando intensamente con Israele, Qatar ed Egitto per colmare le restanti lacune e cercare di raggiungere un accordo”. Ha aggiunto: “Stiamo discutendo in questo momento mentre parliamo qui, e sono convinto che continueranno nei prossimi giorni”.

Bassem Naim, un funzionario di Hamas, ha detto al giornale che non può confermare i dettagli esatti della proposta, ma ha detto che il movimento mira a raggiungere un accordo globale per porre fine ai combattimenti e non solo un accordo parziale. “Accordo completo o nessun accordo”, ha detto.

Reuters, che ha affermato di aver esaminato la propostaHa riferito che i dettagli includevano il rilascio di donne, bambini e anziani, oltre agli ostaggi israeliani malati, in cambio del rilascio di tra 700 e 1.000 prigionieri palestinesi, 100 dei quali stanno scontando l'ergastolo. Secondo i dati diffusi dal governo israeliano, ci sono ancora circa 99 ostaggi vivi e tenuti prigionieri a Gaza.

In risposta alle notizie secondo cui un possibile accordo era vicino, alcune famiglie di ostaggi israeliani hanno detto che si sarebbero riunite venerdì fuori da un edificio governativo a Tel Aviv per fare pressione sul gabinetto di guerra affinché accettasse l'accordo.

“Ora è il momento per i membri del gabinetto e il primo ministro Benjamin Netanyahu di prendere una decisione che salverà i nostri cari”, hanno detto in una dichiarazione venerdì.

Un’intera nazione conta su di loro per prendere la decisione giusta: il ritorno dei nostri fratelli e sorelle”.