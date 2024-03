La PS5 Pro di Sony è tre volte più veloce e potrebbe arrivare nel 2024

Si dice che Sony stia lavorando su un modello PlayStation 5 Pro che potrebbe presentare una GPU più potente che è tre volte più veloce rispetto ai modelli PS5 esistenti. La legge di Moore dello YouTuber è morta Afferma di aver avuto accesso a un documento di panoramica tecnica per PS5 Pro, nome in codice Trinity. A Tom Henderson Gioco interno Le specifiche trapelate sono accurate e suggeriscono che il rilascio della console è attualmente previsto per le festività del 2024.

Gli screenshot del documento tecnico menzionano 67 teraflop di calcoli in virgola mobile a 16 bit, che equivalgono a circa 33,5 teraflop di calcoli a precisione singola. Ciò comporta un miglioramento delle prestazioni di rendering del 45% rispetto a PS5. La PS5 esistente è una console da 10,28 teraflop, così tripla che rappresenterebbe un aumento significativo delle prestazioni solo dal lato della GPU. La PS5 Pro può anche offrire prestazioni di ray tracing 3x (“x4 in alcuni casi”), riferisce Henderson.

La documentazione pubblicata sul portale degli sviluppatori di Sony menziona anche PlayStation Spectral Super Risoluzione (PSSR). Si dice che utilizzi l'apprendimento automatico di PlayStation per migliorare le immagini, in modo simile al DLSS di Nvidia o all'FSR di AMD. Ciò potrebbe includere un aggiornamento alla risoluzione 8K nelle versioni future e contribuire a migliorare le prestazioni di ray tracing su questo presunto hardware PS5 Pro.

Sebbene Moore's Law is Dead non sia sempre la fonte più affidabile di fughe di notizie sulla console, gli studi proprietari di Sony hanno testato i devkit di PS5 Pro da settembre, con terze parti che hanno ottenuto l'accesso a gennaio, secondo il rapporto di Henderson. Henderson riportato in precedenza La data di uscita di PS5 Pro era prevista per novembre 2024 l'anno scorso. Sembra che Sony possa essere sull'obiettivo di rispettare quella scadenza ambiziosa.