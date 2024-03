Target, Walmart e Dollar General stabiliscono nuove restrizioni sul check-out automatico – Orange County Register

Target modificherà il percorso di pagamento automatico a partire da domenica 17 marzo. Il rivenditore sta limitando gli acquirenti a 10 o meno articoli presso le casse self-service. (Foto di Helen Richardson/Denver Post)

Target è l’ultimo rivenditore ad adeguare il proprio percorso di cassa automatica dopo essere andato all-in “senza contatto” durante la pandemia.

A partire da domenica, il rivenditore punto rosso limiterà gli acquirenti a 10 o meno articoli alle casse self-service.

Target promette di aprire cassieri più tradizionali con dipendenti addetti alle casse.

La notizia arriva mentre i rivenditori negli Stati Uniti sono alle prese con il furto di inventario, chiamato “restringimento” nel gergo del settore, alle casse automatiche.

Walmart ha dichiarato all’inizio di questa settimana che avrebbe spostato alcune stazioni di cassa automatica solo a determinati membri, in particolare i corrieri e gli abbonati Walmart+.

Dollar General, scossa dalla crisi, sta eliminando quasi tutte le stazioni di cassa automatiche nei suoi negozi.

Il rivenditore sta eliminando le stazioni di cassa self-service in oltre 300 sedi con i più alti tassi di ritiro e convertendo altre stazioni in 9.000 negozi in stazioni assistite dai dipendenti. Nei restanti negozi con cassa automatica, gli acquirenti saranno limitati a cinque articoli o meno.

“Ci stiamo muovendo con un senso di urgenza”, ha detto giovedì il CEO Todd Vassos in una chiamata con gli analisti. La società ha affermato che rimuoverà fino a 1.000 articoli dai negozi Dollar General per semplificare le operazioni.

Dollar General ha affermato che i margini lordi sono diminuiti durante il quarto trimestre rispetto allo scorso anno a causa di maggiori differenze inventariali, maggiori svalutazioni e maggiori vendite di materiali di consumo che generano profitti complessivamente inferiori.

Home Depot è impegnato nei negozi delle grandi città

Home Depot resta fedele alle principali città degli Stati Uniti, tra cui Oakland, Detroit e Filadelfia, dove i furti dilaganti al dettaglio hanno cacciato i concorrenti, ha affermato il CEO Ted Decker.

Il rivenditore di articoli per la casa, che ha investito molto nella tecnologia per prevenire la criminalità organizzata nel commercio al dettaglio, ha registrato un notevole aumento dei furti circa cinque anni fa, ha affermato Decker. Nel 2023, l’azienda ha assistito a oltre 142.000 cause contrattuali, tra cui microcriminalità, merci rubate o smarrite dai dipendenti e criminalità organizzata nel commercio al dettaglio.

In un caso dell'anno scorso, un ex pastore della Florida è stato accusato di gestire un giro di criminalità organizzata che ha rubato almeno 1,4 milioni di dollari in articoli per la casa da Home Depot.

“Si tratta di miliardi di dollari che abbiamo dovuto assorbire nella nostra struttura dei costi”, ha detto Decker in un'intervista a Las Vegas. “Questo è il risultato di problemi sociali molto seri”.

A causa del livello di redditività di Home Depot, ha scelto di rimanere nelle città dove altri importanti rivenditori hanno chiuso i negozi, ha detto Decker. Ad Auckland, ad esempio, le catene di ristoranti tra cui Yum! Taco Bell e In-N-Out di Brands Inc., così come Target Corp., hanno chiuso le loro sedi negli ultimi mesi a causa dell'aumento del tasso di criminalità.

Ma quando l’anno scorso Home Depot lanciò un piano per aprire 80 nuovi negozi in cinque anni, i furti diffusi eliminarono alcune delle città che aveva individuato per le nuove sedi. Decker ha affermato che la decisione aveva lo scopo di prevenire perdite e potenziali minacce alla sicurezza dei dipendenti.

La scrittrice Samantha Gwen ha contribuito a questo rapporto.