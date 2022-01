‘Amazing Milestone’: il telescopio James Webb completamente utilizzato nello spazio | Notizie spaziali

Il James Web Space Telescope ha completato una difficile fase di dispiegamento di due settimane, aprendo il suo più grande pannello di vetro a forma di fiore, placcato in oro, pronto per esplorare ogni fase della storia cosmica.

I team di ingegneri dello Space Telescope Science Institute di Baltimora, nel Maryland, sono stati felicissimi quando la NASA ha annunciato sabato su Twitter che era stata utilizzata la sezione finale di 6,5 metri (21 piedi) di vetro.

Festeggiamenti in giro #NasaWeb Centro prestazioni lavorative presso STScI! Abbiamo un telescopio nello spazio! Grazie a tutti per il vostro sostegno a questo lavoro. Diffondi #Universo pic.twitter.com/TGfnnJ3rAi – Space Telescope Science Institute (pSpaceTelescope) 8 gennaio 2022

“Ne sono appassionato – che pietra miliare meravigliosa”, ha detto Thomas Surbuchen, un ingegnere senior della NASA, durante un feed video in diretta, celebrato dal pubblico di stelle di tutto il mondo.

“Ora vediamo quella bellissima forma nel cielo.”

La rete da 10 miliardi di dollari, più potente del telescopio spaziale Hubble, esplorerà il cosmo alla ricerca della luce delle prime stelle e galassie formatesi 13,7 miliardi di anni fa. Per fare ciò, la NASA ha dovuto decorare il web con il vetro più grande e sensibile mai lanciato: il suo “occhio d’oro” come lo chiamano gli scienziati.

Il telescopio era così grande che doveva essere piegato in stile origami per adattarsi a un razzo esploso dalla Guyana francese due settimane fa.

La mossa più pericolosa è avvenuta all’inizio della settimana, quando le dimensioni del campo da tennis hanno ampliato l’armatura solare.

Lo scudo è posizionato permanentemente tra il telescopio e il sole, la terra e la luna e il lato rivolto verso il sole è di 110 gradi Celsius (230 gradi Fahrenheit).

I confini più remoti dell’universo

I controllori del traffico aereo di Baltimora hanno iniziato ad aprire il “Golden Eye” venerdì, allargando il lato sinistro come un tavolo a ribalta.

Questo bicchiere è realizzato in berillio, un metallo leggero, robusto e resistente al freddo. Ciascuno dei suoi 18 segmenti è rivestito con uno strato di oro ultrasonico che riflette molto la luce infrarossa.

Le sezioni esagonali delle dimensioni del tavolino da caffè dovrebbero essere regolate nei prossimi giorni e settimane in modo che possano concentrarsi su uno dei mondi alieni che contiene i segni atmosferici di stelle, galassie e vita.

“Come se avessimo 18 bicchieri, ora i piccoli toni primari stanno facendo tutti i propri lavori, devono cantare la propria canzone su qualsiasi tasto e devono farli agire come un coro, che è un processo sistematico e difficile”, progetto di attività lo scienziato Jane Rigby ha detto ai giornalisti.

#NasaWeb Pienamente utilizzato! io Con l’implementazione e il fermo di successo della nostra ultima Mirror Wing, questo:

50 implementazioni principali, completate.

178 aghi, rilasciati.

Oltre 20 anni di duro lavoro, realizzati. Prossimo Diffondi #Universo: In viaggio verso la nostra destinazione orbitale Lockrange Point 2! pic.twitter.com/mDfmlaszzV – Telescopio Web della NASA (NASAWebb) 8 gennaio 2022

Webb deve ancora raggiungere l’obiettivo di un milione di miglia (1,6 milioni di chilometri) in due settimane; È già a 667.000 miglia (un milione di chilometri) dalla Terra dall’inizio del suo giorno di Natale.

Secondo la NASA, mancano ancora cinque mesi e mezzo al telescopio e i prossimi passi includeranno la regolazione dell’ottica del telescopio e la misurazione dei suoi strumenti scientifici.

Se tutto va bene, la ricerca scientifica inizierà quest’estate. Gli astronomi ritengono che entro 100 milioni di anni dal Big Bang, l’universo sarà molto più vicino di quanto Hubble abbia raggiunto.

Il suo scopo è quello di studiare l’origine, l’evoluzione e l’abitazione di pianeti lontani.

Amy Lynn Thompson, giornalista spaziale e scientifica, scrive a space.com che la riuscita diffusione dello scudo solare e l’esposizione degli specchi è stata un'”impresa incredibile”.

“Sono passati 25 anni da quando questo telescopio è stato prodotto e gli scienziati sono davvero pronti per arrivare al punto in cui può inviare immagini, e questi sono passi importanti che devono essere presi per assicurarsi che funzioni”, ha detto ad Al Jazeera. .

“Quello che farà è guardare la luce infrarossa, che fa parte dello spettro elettromagnetico che sentiamo caldo. Ha detto.

“Quindi non solo possiamo vedere alcune delle prime stelle e galassie, ma possiamo anche vedere che tipo di sostanze chimiche ci sono nell’atmosfera degli esopianeti e forse trovare altri pianeti che potrebbero abitare l’universo”.