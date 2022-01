Aquile contro Punteggio dei cowboy: Doug Prescott lancia cinque DT, battendo il record di una stagione di Tony Romo sulla Dallas Route

Sabato, i Dallas Cowboys hanno aperto il fuoco su tutti i cilindri, dimostrando che il loro attacco era uno dei migliori della NFL. Sfortunatamente i Cowboys non presero sul serio la partita poiché i Philadelphia Eagles erano al sicuro nel loro posto di playoff.

Dak Prescott ha chiuso 21 su 27 per 295 yard con cinque passaggi da touchdown e zero intercetti, giocando 51-26 nella sconfitta del quarto trimestre. Mentre la vittoria è stata piacevole per Dallas, Philadelphia si è seduta con tutti i suoi apripista a parte Johns Hertz e Jason Gells (che si sono schierati per il primo snap), Devonta Smith e DJ Edwards.

Prescott è passato Tony Romo La maggior parte dei passaggi da touchdown in una stagione nella storia dei Cowboys 37. Entrò in partita con 32 passaggi da touchdown durante la notte, quattro dietro Romo per la franchigia (Romo lanciò 36 passaggi da touchdown per i Cowboys nel 2007). Ezekiel Elliott completò 18 carry per 87 yard, dandogli 1.000 yard corse quell’anno, che attraversò l’altopiano per la quarta volta nella sua vita. Questa è la prima partita di oltre 60 yard di Elliott dalla settimana 6.

Gardner Minshow e gli Eagles hanno mosso bene la palla contro la difesa della prima squadra dei Cowboys nel primo tempo, ma sono stati in grado di segnare solo sette punti nel secondo tempo contro la difesa della prima squadra di Dallas. Minshou terminò 19 su 33 a 186 yard per due touchdown e riempì gli hertz inattivi. Kenneth Cainwell ebbe 12 carry per 83 yard e un touchdown, mentre Philadelphia corse per 149 yard, creandosi il diritto di avere il maggior numero di yard su corsa in una stagione. Smith ha preso tre prese per 41 yard. Prima di essere rimosso dal gioco, è passato a Dyson Jackson, il più acclamato dagli Eagles Rookie nella storia della franchigia (916).

Gli Eagles possono finire 6° anche se 49 giocatori perdono e vincono i Saints. I Cowboys si sono già assicurati la partita di playoff casalinga vincendo la NFC East, e il massimo che possono rilanciare nelle fasi di playoff è il posto n. 2, e domenica avranno bisogno di aiuto per raggiungere questo obiettivo. Se Dallas finisce secondo, saranno confermate due partite casalinghe di playoff se i Cowboys raggiungono le semifinali della postseason season.

Perché i Cowboys hanno vinto?

Dallas voleva andare ai playoff dopo una brutale sconfitta contro l’Arizona, che ha spinto i Cowboys fuori dalla corsa per il vantaggio in casa durante i playoff della NFC. Doug Prescott e l’attacco della prima squadra hanno giocato bene nel quarto periodo e la difesa della prima squadra ha giocato in profondità nel secondo tempo. I Cowboys ottennero il ritmo che volevano contro la seconda e terza difesa degli Eagles quando Prescott lanciò cinque touchdown e Dallas commise 475 yard.

Prescott sembrava nitido come sempre ed Ezekiel Elliott ha fatto uno sprint di oltre 60 yard per la prima volta da ottobre. Dallas giocherà una difesa molto dura la prossima settimana, quindi è difficile capire come sia stato l’attacco contro una squadra di Philadelphia con motivazioni chiaramente diverse nella settimana 18.

Perché sono apparse le aquile?

Gli Eagles hanno deciso di ritirare tutti i titolari tranne tre, che hanno già raggiunto i playoff la prossima settimana. I loro titolari in prima squadra non avrebbero battuto i Cowboys, ma avrebbero combattuto meglio. Fu una partita 17-17 a un certo punto e gli Eagles corsero per 149 yard, ma la difesa permise a Dallas di segnare sette touchdown in sette possessi. Indipendentemente dal fatto che un allenatore giochi o meno con i suoi giocatori iniziali, è difficile battere qualsiasi squadra di calcio in quel modo.

Punto di svolta

I Cowboys sono stati in grado di segnare 14 punti negli ultimi 3:40 del primo tempo con Prescott che ha segnato 4-6 per 42 yard sollevando Dallas 23-17 a 1:48. Secondo quarto. Prescott lanciò un passaggio da 26 yard ad Amary Cooper nel secondo e nel terzo per impostare il suo passaggio da touchdown da 2 yard a Dalton Schultz sul drive – una dimostrazione facile sul campo di Dallas.

Dopo aver giocato solo sei partite quando gli Eagles hanno cercato di segnare poco prima dell’intervallo, Arin Sibos è andato 21 yard e ha avuto una brutta palla e ha iniziato sulla linea delle 43 yard di Philadelphia per riportare Dallas in vantaggio. Prescott fece 3 su 4 su 43 yard sul drive, con Schultz che ricevette un passaggio da touchdown da 9 yard che sollevò i Cowboys 30-17 all’intervallo, che durò solo 19 secondi. Quella motivazione ha portato via la speranza che gli Eagles avevano nel dolore e hanno lasciato Dallas per lì.

Game of Thrones

Doug Prescott ottiene il riconoscimento qui, superando Tony Romo per il record di touchdown dei Cowboys in una sola stagione. Prescott ha trovato Corey Clement per il suo quinto passaggio da touchdown nel quarto trimestre, stabilendo il suo 37esimo record in questa stagione.

Prescott ha scoperto l’eroe del Super Bowl degli Eagles Clement, per un punteggio di 8 yard, che ha concluso l’ultimo viaggio della sua notte. Ha terminato cinque yard meno di 300 durante la notte, ma ha terminato la partita con un punteggio di 151,8.

Citazione

“Volevo davvero assicurarmi che alcuni dei ragazzi tornassero in piena salute per preparare questa squadra per i playoff. L’obiettivo è vincere i playoff, non solo i playoff”. – Il capo allenatore degli Eagles Nick Siriani si ritira nella formazione iniziale per la finale della stagione regolare.

Gli Eagles hanno giocato tre partite in 13 giorni e hanno sigillato il loro posto nei playoff, quindi quello era il numero di semi più alto che potevano vincere. Non c’è motivo di giocare i loro antipasti in un gioco che ha 6 semi – possono ottenerlo comunque da un santo. Vittorie e 49ers sconfitta domenica. Philadelphia voleva riposare per una settimana.

Prossimo

I Cowboys e gli Eagles giocheranno il turno delle wild card dei playoff la prossima settimana. La data, il nemico e l’ora verranno determinati domenica sera.