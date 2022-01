Film sui playoff della NFL 2021, Livelli: la scioccante sconfitta dei Golds li ha messi al tappeto; Steelers vicino a Perth

La stagione più lunga nella storia della NFL sta volgendo al termine, con Crazy Slate di prime partite nella finestra della settimana 18. Il Gli ori di Indianapolis Sono stati eliminati dai playoff dopo aver perso contro la squadra Giaguari a Jacksonville E questo Pittsburgh Steelers battendo Baltimora Ravens Nei tempi supplementari. Se Pittsburgh avesse creato i playoff Caricatori di Los Angeles e Piloti di Las Vegas Non costruire la domenica sera.

Se Chargers e Riders sono in equilibrio, entrambe le squadre accederanno ai playoff e gli Steelers usciranno. Con i San Francisco 49ers che hanno vinto i playoff, la NFC sta attualmente affrontando il suo impatto nei playoff in ritardo. arieti O la perdita dei santi di New Orleans. I Saints raggiungono i playoff con una vittoria e una sconfitta dei 49ers.

Di seguito è riportato un profilo della conferenza di come ogni club si è comportato durante la settimana 18 e i suoi attuali livelli di partita di playoff e selezione del draft (per le squadre eliminate dai playoff).

AFC

z-Titans 12 5 0 .706 5-1 8-4 Y-Leader 12 5 0 .706 5-1 7-5 y-fatture 10 6 0 .625 4-1 6-5 Y-Bengala 10 7 0 .588 4-2 8-4 x-Patrioti 10 6 0 .625 3-2 8-3 caricabatterie 9 7 0 0,563 3-2 6-5 tester 9 7 0 0,563 2-3 7-4 Steelers 9 7 1 .559 4-2 7-5 E-Gold 9 8 .529 3-3 7-5 E-delfini 8 8 0 .500 3-2 5-6 E-marroni 8 9 0 .471 3-3 5-7 E-Ravens 8 9 0 .471 1-5 5-7 e-Broncos 7 10 .412 1-5 3-9 E-Jets 4 12 0 .250 0-5 4-7 E-texani 4 13 0 .235 3-3 4-8 E-Jaguars 3 14 0 .176 1-5 3-9

x-Clinched Playoff Perth

y-Clin Divisione Laurea

z-Clinch Home Field Pro

Eliminazione elettronica dai playoff

Cosa hai bisogno di sapere: Il primo posto in AFC è arrivato con una vittoria sui Titans texani Nella 18a settimana. Guadagni in casa durante i playoff AFC.

Cosa hai bisogno di sapere: I capi saranno il seme numero 2 alla conferenza dopo che i Titans hanno battuto i Texans domenica. I Titans hanno avuto uno spareggio faccia a faccia, motivo per cui hanno ottenuto quel posto.

Cosa hai bisogno di sapere: La squadra del Bengala conquista l’AFC North. Cincinnati è attualmente classificata 4th nella AFC.

Cosa hai bisogno di sapere: I Bills non hanno ancora bloccato l’AFC East, ma hanno preso il posto dei playoff. Hanno catturato la vittoria dell’AFC East nella 18a settimana.

Tavolo rimanente: Contro Aerei a reazione

Cosa hai bisogno di sapere: I Patriots hanno vinto i playoff. Il New England AFC East ha vinto con una vittoria e ha perso un bufalo contro New York nella 18a settimana. I Patriots finiranno almeno al n. 5 con una vittoria.

Tavolo rimanente: A delfini

Caricatori di Los Angeles

Cosa hai bisogno di sapere: I Chargers sono attualmente al 6° posto dopo la sconfitta dei Golds. Los Angeles ha concluso i playoff con una vittoria o un pareggio con Las Vegas.

Tavolo rimanente: Nei piloti

Piloti di Las Vegas

Cosa hai bisogno di sapere: I Raiders potrebbero avanzare ai playoff con una vittoria o un pareggio contro i Chargers domenica sera.

Tavolo rimanente: Contro i caricabatterie

Pittsburgh Steelers

Cosa fare Conoscere: Gli Steelers hanno battuto i Ravens per avanzare all’8° posto nella AFC. Pittsburgh prenderà il posto dei playoff se i Raiders o i Chargers non pareggiano domenica sera.

Gli ori di Indianapolis

Cosa hai bisogno di sapere: I Golds furono eliminati dai playoff dopo aver perso contro i Jaguars e gli Steelers vinsero sui Ravens.

Delfini di Miami

Cosa hai bisogno di sapere: I Dolphins vengono eliminati dai playoff e passano al draft del primo turno Aquile Nel Draft NFL 2022.

Tavolo rimanente: Contro i patrioti

Baltimora Ravens

Cosa hai bisogno di sapere: I Ravens sono stati eliminati dai playoff dopo aver perso contro gli Steelers domenica.

Cosa hai bisogno di sapere: I Browns sono stati eliminati dai playoff e si sono classificati al 13° posto nel Draft NFL.

Cosa hai bisogno di sapere: I Broncos sono stati eliminati dai playoff e si sono classificati al 9° posto nel Draft NFL.

Jet di New York

Cosa hai bisogno di sapere: I Jets saranno eliminati dai playoff, classificandosi al quinto posto assoluto nel Draft NFL.

Tavolo rimanente: in bollette

Houston texani

Cosa hai bisogno di sapere: I texani furono eliminati dai playoff e numerati nel Draft NFL. 3 hanno sostenuto l’esame.

Giaguari a Jacksonville

Cosa hai bisogno di sapere: I Jaguars furono eliminati dai playoff e si piazzarono al primo posto nel Draft NFL.

NFC

z-Packer 13 4 0 .765 4-2 9-3 x-rams 12 4 0 .750 3-2 8-3 Y-buchaniani 12 4 0 .750 3-2 7-4 Y-Cowboy 12 5 0 .706 6-0 10-2 x-Cardinali 11 5 0 .688 4-1 7-4 49ers 9 7 0 0,563 1-4 6-5 x-eagles 9 8 0 .529 3-3 7-5 santi 8 8 0 .500 3-2 6-5 E Vichinghi 8 9 0 .471 4-2 6-6 e-Falcon 7 9 0 .438 2-3 4-7 E-Washington 7 10 0 .412 2-4 6-6 E-Seahawks 6 10 0 .375 2-3 3-8 orsi elettrici 6 11 0 .353 2-4 4-8 E-Pantere 5 11 0 .313 2-3 3-8 Giganti elettrici 4 13 .235 1-5 3-9 leoni elettrici 3 13 1 .206 2-4 3-9

x-Clinched Playoff Perth

y-Clin Divisione Laurea

z-Clinch Home Field Pro

Eliminazione elettronica dai playoff

Cosa hai bisogno di sapere: Packers si è classificato al primo posto nella NFC.

Los Angeles Rams

Cosa hai bisogno di sapere: I Rams hanno continuato a vincere la NFC West contro i 49ers nella 18esima settimana circa cardinali Perdita falchi di mare. Attualmente occupano il posto n. 2 nella NFC, il tie-break faccia a faccia per i Buccaneers.

Tavolo rimanente: 49ers contro

Cosa hai bisogno di sapere: I bucanieri sono il seme numero 3 nella NFC.

Tavolo rimanente: Contro leopardi

Cosa hai bisogno di sapere: I Cowboys sono al 4° posto nella NFC, ma hanno già battuto la NFC East. Potrebbero finire secondi alla conferenza, ma hanno bisogno di aiuto.

Cardinali dell’Arizona

Cosa hai bisogno di sapere: Nella 18° settimana i Cardinals vinceranno in casa della NFC West con una vittoria e una sconfitta dei Rams. Non può essere inferiore all’Arizona, 5° nei playoff.

Tavolo rimanente: Contro Seahawks

San Francisco 49ers

Cosa hai bisogno di sapere: I 49ers sono passati ai playoff nella diciottesima settimana con una vittoria sui Rams o una sconfitta contro i Saints. falchi. San Francisco è attualmente sesto nella NFC, con un tie-break diretto su Philadelphia.

Tavolo rimanente: negli arieti

aquile di Filadelfia

Cosa hai bisogno di sapere: Gli Eagles hanno preso il posto dei playoff, ma sono finiti tra i primi 7 49ers Possedere un tie-break testa a testa. Con 49 sconfitte e la vittoria dei Saints domenica, giocano per l’asso n.6 della conference.

Santi di New Orleans

Cosa hai bisogno di sapere: I Saints sono ancora vivi nella corsa ai playoff della NFC. New Orleans era dietro a Philadelphia e San Francisco di una partita, finendo ottava nei playoff finali, ma perdendo contro gli Eagles in un tie-break testa a testa.

La vittoria contro i Saint-Falcons e la 49a sconfitta contro i Rams li hanno portati ai playoff.

Tavolo rimanente: Nei falchi

Cosa hai bisogno di sapere: I Vikings sono stati eliminati dai playoff e sono al 12° posto nella NFL.

Atlanta Falcons

Cosa hai bisogno di sapere: I Falcons sono stati eliminati dai playoff e si sono classificati all’undicesimo posto nella NFL.

Tavolo rimanente: Contro i Santi

Cosa hai bisogno di sapere: Washington è stata eliminata dai playoff ed è in coda per la scelta n. 10 del Draft NFL.

Cosa hai bisogno di sapere: Pierce è stato eliminato dai playoff. Il numero 7 del draft di Chicago sarà in coda per la selezione, ma va I giganti di New York Dal commercio del giorno del progetto.

Seattle Seahawks

Cosa hai bisogno di sapere: I Seahawks vengono eliminati dai playoff e si classificano 8°, ma grazie ai Jets Jamal Adams Commercio.

Tavolo rimanente: Nei cardinali

Carolina Panthers

Cosa hai bisogno di sapere: I leopardi vengono rimossi dalla postseason. Carolina è attualmente classificata sesta nel draft.



Tavolo rimanente: a Buchanan

I giganti di New York

Cosa hai bisogno di sapere: I Giants sono stati eliminati dai playoff e sono attualmente al 4° posto nel draft.

Cosa hai bisogno di sapere: I Lions furono eliminati dai playoff e ricevettero la scelta n. 2 al draft.