Morto Bob Socket: il comico e la star di Full House muoiono a 65

comico e Tutta la casa Star Bob Socket è morto all’età di 65 anni.

La notizia è stata riportata per la prima volta DMZÈ stato dichiarato morto al Ritz-Carlton di Orlando, in Florida. Al momento non si conoscono le cause della sua morte.

La famiglia di Sockett ha confermato la sua morte e ha rilasciato una dichiarazione.

“Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob è morto oggi”, hanno detto Fox News.

“Era tutto per noi e vogliamo che tu sappia quanto amava i suoi fan, recitando dal vivo e unendo le persone di ogni ceto sociale con le risate”.

La dichiarazione ha proseguito dicendo: “Questa volta chiediamo privacy, ma vi invitiamo ad unirvi a noi nel ricordare l’amore e le risate che il pop ha portato nel mondo”.

I Socket erano in tournée in tutto lo stato, l’ultima esibizione sabato sera (8 gennaio) a Jacksonville. Poco dopo la fine dello spettacolo, ha twittato: “Mi è piaciuto molto lo spettacolo di stasera @PV_ConcertHall A Jacksonville. Pubblico ammirevole. Non avevo idea di aver fatto il set di 2 ore stasera. Sono felicemente dipendente da questa roba di nuovo.

Era programmato per andare in tournée nel suo spettacolo di stand-up fino a maggio.

Bob Sajjad ha interpretato Tony nella sitcom di successo della ABC “Full House” (immagini Getty)

La carriera del comico è iniziata nel 1987 quando ha interpretato Danny Tanner nella sitcom della ABC. Tutta la casa.

Rinomato per l’hosting Divertenti video casalinghi d’America È stato anche la voce del futuro Ted Mosby nella sitcom di successo dal 199 al 1997 Come ho incontrato tua madre.

Più tardi nella sua carriera, Sockett è tornato alle sue radici di cabaret negli spettacoli comici negli Stati Uniti.

Sockett è anche noto per la sua stretta amicizia con il collega comico Norm McDonald, morto nel settembre 2021.

La coppia è diventata amica dopo essersi incontrata in un circolo comico a Ottawa, in Canada. Sockett ha diretto McDonald’s nel film del 1998 Lavoro sporco,

Accedi allo streaming illimitato di film e programmi TV tramite Amazon Prime Video Iscriviti ora per la prova gratuita di 30 giorni Per favore registra

Nel 2008, McDonald ha presentato il classico roast of socket nello speciale Comedy Central del 2008.

Gazette sta attualmente ospitando la serie Podcast Bob Socket è qui per te, Rilasciato il suo ultimo episodio lunedì scorso (3 gennaio).

di presa Tutta la casa Il collega attore John Stamos ha reso omaggio a Socket, scrivendo su Twitter: “Sono distrutto. Ero soffocato. Sono in completo e totale shock. Non posso avere un altro amico come lui. Ti amo così tanto Bobby. ”

L’account Twitter ufficiale di Comedy Central ha scritto: “Bob Socket è un comico amorevole e fuori dai limiti. Ci mancherà.

Il podcaster Mar Maron ha scritto: “Oh no. RIP gadget pop. Uno dei ragazzi davvero bravi e molto divertente. Molto triste”.

Sockett vive con sua moglie, Kelly Risso, e tre figli.