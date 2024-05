Anche la Cina sembra pensare di produrre più beni

Icona della città angolare Un’icona a forma di angolo rivolto verso il basso. Una fabbrica per prodotti di batterie al litio a Yichang, provincia di Hubei, Cina. Reuters/Stringer

La Cina ha pubblicato una bozza di normativa per l’industria delle batterie e vuole frenare la sovrapproduzione.

Contrariamente alla posizione ufficiale della Cina secondo cui no Industria Alta produzione nel paese.

Alta produzione nel paese. L’Occidente si lamenta dell’eccesso di capacità produttiva della Cina, ma secondo gli analisti ciò non vale per tutti i settori.

L’Occidente si lamenta del fatto che la Cina produce in eccesso e pratica dumping sul mercato mondiale. I commenti hanno scatenato le ire di Pechino che, da lunedì, Ha negato le richieste.

Ma mercoledì Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese Pechino ha pubblicato un piano in cui indica che potrebbe essere d’accordo con alcune delle accuse dell’Occidente.

Nel suo piano, il ministero espone piani per regolamentare l’industria delle batterie – che, insieme ai veicoli elettrici e alle celle solari, è un pilastro fondamentale della crescita nella trasformazione economica della Cina.

La proposta copre diverse questioni, tra cui norme tecniche minime e linee guida ambientali per la produzione di batterie. Tuttavia, si rileva anche che i produttori di ioni di litio dovrebbero evitare di costruire fabbriche che “si limitano ad espandere la capacità produttiva”.

Solo nel 2023, la produzione cinese di batterie era già abbastanza grande da soddisfare la domanda globale BloombergNEF L’analisi ha trovato

La proposta illustra le preoccupazioni della Cina riguardo alla sovraccapacità, sebbene l’amministrazione del presidente cinese Xi Jinping abbia respinto tali affermazioni. Ciò avviene mentre Xi conclude la sua prima visita nell’Unione Europea in cinque anni.

Il problema della sovraccapacità della Cina non si estende a tutti i settori

Naturalmente il problema della sovraccapacità in Cina non si estende a tutti i settori.

Un altro Analisi di Bloomberg Il problema riguardava soprattutto i settori in cui la Cina già dominava l’Occidente, come i beni a bassa tecnologia e i materiali da costruzione, dopo il crollo immobiliare del paese.

Il Paese produce anche un eccesso di offerta di pannelli solari e batterie.

Altre analisi supportano le conclusioni di Bloomberg secondo cui la produzione industriale cinese non sta inondando i mercati globali in ogni settore.

“Vediamo prove macroeconomiche a sostegno della recente narrativa geopolitica secondo cui l’eccessiva produzione cinese di beni ha ingiustamente sottoquotato i prezzi dei concorrenti manifatturieri globali, ma non in modo schiacciante”, ha scritto nella sua nota Louis Lu, uno dei principali economisti di Oxford Economics. Aprile.

Lu ha affermato che un eccesso di offerta ciclico potrebbe essere presente nel breve termine poiché i problemi economici della Cina colpiscono la domanda interna, ma non è stato un problema sostenibile nel tempo.

Tuttavia, questo non è l’ideale per l’Occidente, che sta cercando di aumentare la propria capacità di batterie onshore con incentivi statali in mercati come questo. Stati Uniti d’America, Canada, EuropaE India.

Sim Lee, analista cinese presso l’Economist Intelligence Unit, ha scritto in una nota di metà aprile che un “super-ciclo” nei settori strategici – Come i veicoli elettrici e le energie rinnovabili – politicamente impegnativi.

“Questi settori sono altamente politicizzati a livello globale: i prezzi bassi possono essere percepiti come il risultato del sostegno del governo, ma sono fondamentali per accelerare la transizione verde”, ha scritto Lee.

Si prevede che la quota globale della Cina nella capacità di produzione di batterie diminuirà

Nonostante la costernazione dell’Occidente, il blocco ha un lato positivo. Si prevede che la quota globale della Cina nella produzione di batterie diminuirà nei prossimi anni. Agenzia internazionale per l’energia Pubblicato lunedì.

Secondo l’IEA, la Cina rappresenta ora oltre l’80% della capacità di produzione di batterie, seguita da Stati Uniti e UE con il 5% ciascuno.

Ma la quota della Cina nella produzione di batterie potrebbe scendere a circa il 60% entro la fine del decennio, mentre gli Stati Uniti e l’UE potrebbero triplicare la loro quota fino al 15% grazie alla legislazione anti-inflazione e alle politiche che sostengono gli impegni di transizione energetica. AIE.