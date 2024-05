Android 15 copia il design One UI del controllo del volume ma aggiunge più funzionalità

Google ha rilasciato poche ore fa la seconda beta di Android 15. Offre diverse nuove funzionalità e miglioramenti dell’interfaccia utente, uno dei quali sembra essere ispirato al menu di controllo del volume in One UI 6. Tuttavia, oltre a ciò che Samsung offre in One UI, Android 15 aggiunge funzionalità relative alla riproduzione multimediale.

Il menu di controllo del volume di Android 15 può attivare/disattivare l’output multimediale

Come rivelato in Rapporto 9To5GoogleGoogle ha migliorato l’interfaccia utente del controllo del volume con Android 15. Il suo design è simile a One UI 6.0, che visualizza un menu completo quando il cursore del controllo del volume viene espanso. Dal menu completamente espanso, ti consente di modificare il volume degli avvisi, degli avvisi di chiamata, del volume delle chiamate, della riproduzione multimediale e delle notifiche.

Include anche uno slider separato per controllare il volume per la riproduzione multimediale su un dispositivo Google Cast (come Google Home o Google TV). Una funzionalità che non è disponibile in One UI ma è presente in Android 15 è la possibilità di modificare la riproduzione multimediale da un dispositivo Google Cast a un altro. Inoltre, questo elenco completo contiene i colori Material You.

Puoi vedere il design dell’interfaccia utente di One UI 6.0 nel video approfondito qui sotto.

Questo menu completo contiene anche un pulsante per attivare o disattivare Live Caption. Questa funzionalità è già presente nel menu di controllo del volume completo in One UI 6.0. Questo nuovo design è apparso il mese scorso ma non era definitivo e ora è apparso in Android 15 Beta 2. Il commutatore di output multimediale di Google Cast potrebbe apparire in One UI 7.0, che potrebbe debuttare su telefoni e tablet Galaxy entro la fine dell’anno.