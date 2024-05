Punti salienti dal rilascio del programma 2024 dei Baltimore Ravens

Parlando di giochi in prima serata, avere una partita il giorno di Natale per il secondo anno consecutivo è insolito. La sua presenza Mercoledì Lo rende ancora più raro.

Le partite di giovedì metteranno già a dura prova il fisico dei giocatori, con un breve periodo di recupero. Questa partita di mercoledì non è più difficile dal momento che la lega ha concesso ai Ravens una partita di sabato (contro gli Steelers) la settimana prima, quindi ci sono ancora quattro giorni tra una partita e l’altra, proprio come il tipico turno dalla domenica al giovedì. Ma ciò significa settimane consecutive di breve riposo e, come accennato in precedenza, tre partite in 10 giorni.