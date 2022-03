Annunci diretti: la Russia occupa l’Ucraina

Il procuratore generale ucraino Irina Venedikova parla ai giornalisti durante una conferenza stampa a Lviv, in Ucraina, mercoledì 9 marzo. (Alyona Nikolayevich / Ukrinform / NurPhoto / AP)

UN Il coro forte e crescente chiama Per uno sforzo internazionale per indagare su possibili crimini di guerra commessi dalle forze russe in Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mercoledì ha definito l’attentato russo all’ospedale di maternità e maternità nella città meridionale di Mariupol un “crimine di guerra” e una “prova del genocidio degli ucraini”.

“Non abbiamo mai fatto nulla di simile in nessuna città o regione di Donetsk o nella regione di Luhansk, vicino a questo crimine di guerra”, ha detto, riferendosi a due territori controllati dai separatisti nell’Ucraina orientale.

ONU Ha detto che sarebbe stato seguito “urgentemente” e che le strutture sanitarie, gli ospedali e gli operatori sanitari dovrebbero “mai e poi mai essere presi di mira”.

Mercoledì, il procuratore generale ucraino Irina Venedikova ha chiesto un “nuovo paradigma” degli sforzi investigativi per affrontare i presunti crimini di guerra nel Paese, chiedendo la creazione di un tribunale speciale per la crisi “senza precedenti”. Ha affermato che 39 paesi hanno aderito all’appello dell’Ucraina alla Corte internazionale di giustizia (ICJ) contro la Russia.

Si sospetta che l’attacco della Russia alla centrale nucleare sia stato effettuato in aree dense note come munizioni a grappolo e bombe a vuoto, e abbia preso di mira ospedali, scuole e aree civili. Descritto anche come crimini di guerra.

La scorsa settimana, ha affermato la Corte penale internazionale (CPI). Procedi immediatamente con un’indagine approfondita Possibili crimini di guerra in seguito all’occupazione russa dell’Ucraina. L’ONU sta inoltre istituendo una commissione d’inchiesta per indagare su possibili violazioni dei diritti umani da parte della Russia.

Che cos’è un crimine di guerra? ICC Definizioni specifiche Per genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimini di aggressione. Prendere di mira i civili, violare le Convenzioni di Ginevra, prendere di mira persone specifiche e molti altri potrebbero essere crimini di guerra russi. “Una cosa è certa, bombardare o prendere di mira civili o oggetti civili è un reato rientrante nella giurisdizione del tribunale”, ha detto alla Galileus Web la scorsa settimana il procuratore generale dell’ICC Kareem Khan.

Cos’è l’ICC? Situato a L’Aia, Paesi Bassi e creato da a Il cosiddetto trattato di Roma Presentata per la prima volta davanti all’ONU, la CPI opera in modo indipendente. Circa 123 paesi stanno partecipando a questo accordo, ma ci sono alcune eccezioni molto grandi e significative, tra cui Russia e Stati Uniti. E, in tal caso, l’Ucraina.

