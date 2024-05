Anthony Davis, Victor Wimpanyama e Rudy Gobert saranno i protagonisti della squadra NBA 2023-24

La stella dei San Antonio Spurs Victor Wimpanyama ha aggiunto la selezione della squadra All-Defensive alla sua lista di riconoscimenti della stagione NBA 2023-2024.

Wimpanyama, la stella dei Los Angeles Lakers Anthony Davis e il vincitore del Difensore dell’anno Rudy Gobert sono i titoli della lista della squadra difensiva svelata martedì.

2023-24 Prima squadra tutta difensiva tutta NBA

Victor Wimpanyama, C, San Antonio Spurs

Anthony Davis, C, Los Angeles Lakers

Rudy Gobert, C, Minnesota Timberwolves

Herb Jones, F, Pellicani di New Orleans

Bam Adebayo, C, Miami Heat

2023-24 All-NBA Seconda squadra All-Defense

Alex Caruso, G, Chicago Bulls

Jrue Holiday, G, Boston Celtics

Jalen Suggs, G, Orlando Magic

Derrick White, G, Boston Celtics

Jaden McDaniels, F, Minnesota Timberwolves

Gobert è stato nominato all’unanimità nella prima squadra con 99 voti, mentre Wimbanyama è stato selezionato con 98 su 99 voti totali. Anthony Davis ha ricevuto il minor numero di voti per il primo posto (60) e di punti totali (151) tra i cinque giocatori della prima squadra.

Questa stagione è stato il primo anno in cui la squadra tutta difensiva non era soggetta a requisiti di posizione, consentendo ai centri di guadagnare quattro dei cinque posti in prima squadra.

È interessante notare che l’unico non guardia a far parte della seconda squadra è stato Jaden McDaniels dei Minnesota Timberwolves. Alex Caruso è stata l’unica selezione della seconda squadra ad avere più di 100 punti totali.

Wimbanyama, che è arrivato secondo nella votazione di Difensore dell’anno, si è guadagnato il posto nella prima squadra guidando il campionato per stoppate totali (254) e stoppate a partita (3,6). lui aveva Il secondo migliore Valore difensivo (105,8).







San Antonio ce l’aveva Ultimi 10 difensori Nel complesso, tuttavia, era quasi solitario Tre punti pieni Il voto è migliore con Wambanyama in campo (116,7) rispetto a quando era in trasferta (119,6).

Wembanyama è il sesto debuttante nella storia della NBA a guadagnare il titolo di All-Defensive Team. IL I cinque precedenti Sono Tim Duncan (1997-98), David Robinson (1989-90), Manute Bol (1985-86), Hakeem Olajuwon (1984-85) e Kareem Abdul-Jabbar (1969-70).

Gobert ritorna nella squadra tutta difensiva dopo aver saltato tutta la scorsa stagione. Le sue sette selezioni in prima squadra sono a pari merito con Chris Paul per l’ottavo posto nella storia della NBA. Il record di nove è detenuto da quattro giocatori diversi, tra cui Kevin Garnett, Gary Payton, Kobe Bryant e Michael Jordan.

Il punteggio difensivo del centro dei T-Wolves di 104,4 è stato senza dubbio il migliore della NBA in questa stagione.

Questa è la quinta selezione di Davis per la squadra All-Defensive e la sua terza apparizione in prima squadra. Di recente ha raggiunto questo obiettivo durante la stagione 2019-20, quando i Lakers hanno vinto il campionato NBA.

Davis è stato il punto di riferimento per i Lakers, realizzando il maggior numero di stoppate a partita (2,3) e palle recuperate totali (91) da quando è entrato nel club nel 2019-20. I suoi 178 stoppate totali sono stati il ​​massimo dalla stagione 2017-18, quando era con i New Orleans Pelicans (193).